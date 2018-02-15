FA дала Родригесу больше времени, чтобы ответить на обвинения в расизме

FA дала нападающему "Вест Бромвича" Джею Родригесу дополнительное время, чтобы ответить на обвинения в оскорблении защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга на расовой почве.

Напомним, на прошлой неделе Ассоциация обвинила 28-летнего англичанина в расистских оскорблениях по отношению к сопернику из Камеруна. Сам матч, в которой случился данный инцидент, был сыгран еще 13 января.



Изначально Родригесу было дано время до 16 февраля, чтобы признать свою вину или подать апелляцию, однако Джей немедленно выпустил заявление, отвергнув "фальшивые обвинения" и заподозрив Бонга в клевете.



По слухам, экс-нападающий "Бернли" и "Саутгемптона" даже нанял специалиста по чтению по губам, чтобы доказать свою чистоту. И теперь у Джея будет достаточно времени, чтобы разработать стратегию защиты.



Как сообщает Sky Sports, FA сдвинула дедлайн, до которого Родригесу надлежит ответить на выдвинутые обвинения, аж на три недели — до 9 марта.