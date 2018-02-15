Лукаку собирается назад в "Андерлехт"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих планах вернуться в родной "Андерлехт".

В данный момент Лукаку все еще в самом начале своего пути на "Олд Траффорд". Перебравшись сюда прошлым летом из "Эвертона", Ромелу пока не убедил всех, что стоит заплаченных за него 75 миллионов фунтов.



Кроме того, 24-летний бельгиец пока не удовлетворил свою жажду трофеев, что было одной из главных причин его ухода из мерсисайдского клуба. За почти семь лет в Англии Ромелу может похвастать лишь Кубком Англии с "Челси".



Тем не менее, это не мешает мечтать Лукаку о возвращении на родину. Ромелу намерен еще сыграть за "Андерлехт", воспитанником которого он является и из которого он ушел в "Челси" в 2011 году.



"Я всегда мечтал выступать за "Андерлехт". Я определенно туда вернусь до завершения своей карьеры, я могу пообещать это уже сейчас. Я провел там удивительное время", — сообщил Лукаку HLN.