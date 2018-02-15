Лукаку собирается назад в "Андерлехт"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих планах вернуться в родной "Андерлехт".
В данный момент Лукаку все еще в самом начале своего пути на "Олд Траффорд". Перебравшись сюда прошлым летом из "Эвертона", Ромелу пока не убедил всех, что стоит заплаченных за него 75 миллионов фунтов.
Кроме того, 24-летний бельгиец пока не удовлетворил свою жажду трофеев, что было одной из главных причин его ухода из мерсисайдского клуба. За почти семь лет в Англии Ромелу может похвастать лишь Кубком Англии с "Челси".
Тем не менее, это не мешает мечтать Лукаку о возвращении на родину. Ромелу намерен еще сыграть за "Андерлехт", воспитанником которого он является и из которого он ушел в "Челси" в 2011 году.
"Я всегда мечтал выступать за "Андерлехт". Я определенно туда вернусь до завершения своей карьеры, я могу пообещать это уже сейчас. Я провел там удивительное время", — сообщил Лукаку HLN.
15.02.2018 21:00
Просмотров: 5520
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Норм бревно....никуда не смей сваливать!!!
(ответить)
Побежали крысы с деревенской помойки
(ответить)
я помню как он в 16 лет приехал на Стэмфорд экскурсию..почти 10 лет прошло как вчера было..мда скоро услышим что завершит карьеру время летит
(ответить)
просто умоляю-свали.хоть сейчас, и моура прихват. хоть игра может изменится
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий