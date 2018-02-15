Лукаку собирается назад в "Андерлехт"

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку заявил о своих планах вернуться в родной "Андерлехт".

В данный момент Лукаку все еще в самом начале своего пути на "Олд Траффорд". Перебравшись сюда прошлым летом из "Эвертона", Ромелу пока не убедил всех, что стоит заплаченных за него 75 миллионов фунтов.

Кроме того, 24-летний бельгиец пока не удовлетворил свою жажду трофеев, что было одной из главных причин его ухода из мерсисайдского клуба. За почти семь лет в Англии Ромелу может похвастать лишь Кубком Англии с "Челси".

Тем не менее, это не мешает мечтать Лукаку о возвращении на родину. Ромелу намерен еще сыграть за "Андерлехт", воспитанником которого он является и из которого он ушел в "Челси" в 2011 году.

"Я всегда мечтал выступать за "Андерлехт". Я определенно туда вернусь до завершения своей карьеры, я могу пообещать это уже сейчас. Я провел там удивительное время", — сообщил Лукаку HLN.



Метки Андерлехт, Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 5520

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 16.02.2018 04:42 # liverpool1892est
    Норм бревно....никуда не смей сваливать!!!

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  2. martingor 16.02.2018 00:26 # martingor
    Побежали крысы с деревенской помойки

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  3. blueswin 15.02.2018 21:25 # blueswin
    я помню как он в 16 лет приехал на Стэмфорд экскурсию..почти 10 лет прошло как вчера было..мда скоро услышим что завершит карьеру время летит

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  4. kaban4eek 15.02.2018 21:19 # kaban4eek
    просто умоляю-свали.хоть сейчас, и моура прихват. хоть игра может изменится

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