Торган Азар задумывается о возвращении в английский футбол

Атакующий полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар заявил, что находит привлекательной возможность вернуться в Премьер-Лигу.

Ранее в своей карьере, с 2012 по 2015 год, Торган был связан контрактом с "Челси", в составе которого блистает его старший брат Эден. Однако Азар-младший так и не провел ни одного матча за первую команду "синих".



Перебравшись в Бундеслигу, 24-летний бельгиец смог в полной мере раскрыть свой талант. Теперь Торган задумывается о том, чтобы вернуться в английский футбол возмужавшим и окрепшим.



"Англия выглядит привлекательно для меня, но если вы поговорите с игроками, они скажут вам, что Германия тоже является отличной лигой. У нас лучшие стадионы, лучшая инфраструктура. Атмосфера здесь тоже горячее, чем в Англии".



"Я слышу, что говорят про меня, но меня это мало заботит. Со всеми вещами за пределами поля разбирается мой отец. Конечно, некоторые клубы заинтересованы, но мы проанализируем все это в конце сезона", — сообщил Торган Азар Sport/Foot.



Добавим, среди претендентов на Торгана называются "Лестер", которому летом может потребоваться замена для Рияда Махреза, и "Челси", где находится не только Эден, но и 22-летний Килиан — еще один брат из семьи Азаров.