"Тоттенхэм" готов продлить контракт с Ламелой
"Тоттенхэм" рассматривает возможность продления контракта с вингером Эриком Ламелой еще на один год.
Действующий контракт Ламелы со "шпорами" истекает летом 2019 года и включает возможность продления сотрудничества еще на 12 месяцев. Сейчас "Тоттенхэм" рассматривает вариант с тем, чтобы активировать эту опцию.
Как сообщает ESPN, если лондонцы воспользуются соответствующим пунктом, сомнениям насчет будущего Ламелы придет конец. В таком случае итальянским клубам придется позабыть о приобретении игрока, который пропустил целый год из-за травмы.
Справедливости ради, именно проблемы Эрика со здоровьем могут стать загвоздкой при продлении сделки. "Шпоры" не спешат активировать опцию, поскольку Ламела только-только вернулся в строй, а за четыре сезона в клубе не раз попадал в лазарет.
15.02.2018 19:00
Просмотров: 176
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
каждый хотел бы подписать такого качественного ныряльщика. пригодится когда команда проигрывает
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий