"Тоттенхэм" готов продлить контракт с Ламелой

"Тоттенхэм" рассматривает возможность продления контракта с вингером Эриком Ламелой еще на один год.

Действующий контракт Ламелы со "шпорами" истекает летом 2019 года и включает возможность продления сотрудничества еще на 12 месяцев. Сейчас "Тоттенхэм" рассматривает вариант с тем, чтобы активировать эту опцию.



Как сообщает ESPN, если лондонцы воспользуются соответствующим пунктом, сомнениям насчет будущего Ламелы придет конец. В таком случае итальянским клубам придется позабыть о приобретении игрока, который пропустил целый год из-за травмы.



Справедливости ради, именно проблемы Эрика со здоровьем могут стать загвоздкой при продлении сделки. "Шпоры" не спешат активировать опцию, поскольку Ламела только-только вернулся в строй, а за четыре сезона в клубе не раз попадал в лазарет.