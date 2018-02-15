"Тоттенхэм" готов продлить контракт с Ламелой

Эрик Ламела "Тоттенхэм" рассматривает возможность продления контракта с вингером Эриком Ламелой еще на один год.

Действующий контракт Ламелы со "шпорами" истекает летом 2019 года и включает возможность продления сотрудничества еще на 12 месяцев. Сейчас "Тоттенхэм" рассматривает вариант с тем, чтобы активировать эту опцию.

Как сообщает ESPN, если лондонцы воспользуются соответствующим пунктом, сомнениям насчет будущего Ламелы придет конец. В таком случае итальянским клубам придется позабыть о приобретении игрока, который пропустил целый год из-за травмы.

Справедливости ради, именно проблемы Эрика со здоровьем могут стать загвоздкой при продлении сделки. "Шпоры" не спешат активировать опцию, поскольку Ламела только-только вернулся в строй, а за четыре сезона в клубе не раз попадал в лазарет.




Метки Ламела, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 19:00

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  1. tjk4 15.02.2018 19:04 # tjk4
    каждый хотел бы подписать такого качественного ныряльщика. пригодится когда команда проигрывает

    (ответить)

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