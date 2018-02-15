"Рома" пожалела, что продала Салаха так дешево

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи пожалел, что продал вингера Мохамеда Салаха всего за 44 миллиона фунтов.

Невероятный сезон Салаха на "Энфилде" спровоцировал волну критики в адрес Мончи, который отпустил египтянина в "Ливерпуль" всего за 44 миллиона фунтов. Очевидно, что сейчас Мохамед оценивается гораздо выше.



Сам Мончи признал, что мог продать Мохамеда за сумму вдвое больше той, которую выручила "Рома" за своего лидера. Рамон признал, что римляне продешевили.



"Со всеми бонусами сделка принесет нам 50 миллионов фунтов, но, конечно, сейчас Мохамед стоит гораздо больше. На тот момент мы остро нуждались в деньгах, и у нас уже была договоренность с "Ливерпулем". У нас попросту были связаны руки".



"Если помните, в конце лета ПСЖ купил Неймара и Мбаппе, и цены на трансферном рынке резко подскочили. Но к тому моменту Салах уже был в "Ливерпуле", - сообщил Мончи Sky Sport Italia.