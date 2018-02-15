"Рома" пожалела, что продала Салаха так дешево
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи пожалел, что продал вингера Мохамеда Салаха всего за 44 миллиона фунтов.
Невероятный сезон Салаха на "Энфилде" спровоцировал волну критики в адрес Мончи, который отпустил египтянина в "Ливерпуль" всего за 44 миллиона фунтов. Очевидно, что сейчас Мохамед оценивается гораздо выше.
Сам Мончи признал, что мог продать Мохамеда за сумму вдвое больше той, которую выручила "Рома" за своего лидера. Рамон признал, что римляне продешевили.
"Со всеми бонусами сделка принесет нам 50 миллионов фунтов, но, конечно, сейчас Мохамед стоит гораздо больше. На тот момент мы остро нуждались в деньгах, и у нас уже была договоренность с "Ливерпулем". У нас попросту были связаны руки".
"Если помните, в конце лета ПСЖ купил Неймара и Мбаппе, и цены на трансферном рынке резко подскочили. Но к тому моменту Салах уже был в "Ливерпуле", - сообщил Мончи Sky Sport Italia.
15.02.2018 18:00
Просмотров: 1603
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Клоп Ванга,уровень Бог!
(ответить)
умники, а клопп не причем что ли
(ответить)
А слабо теперь на эти деньги найти хорошего игрока? Вы можете и 200 лямов вбухать в бездарей.
(ответить)
Купите у щольси озара лямов за 15, через год если не сднищает заберут за полтос
(ответить)
кто ж знал, что салах так прибавит в ливерпуле, египтянин нашел свою команду и тренера. отсюда и такие результаты
(ответить)
За копейки взяли топаря. Но пускай макарон не расстраивается, чулчи лохи, что вообще отпустили фараона.
(ответить)
такие клубы: псг манщити щольси барса мюсор убивают футбол.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий