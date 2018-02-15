"Рома" пожалела, что продала Салаха так дешево

Клопп и Салах Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи пожалел, что продал вингера Мохамеда Салаха всего за 44 миллиона фунтов.

Невероятный сезон Салаха на "Энфилде" спровоцировал волну критики в адрес Мончи, который отпустил египтянина в "Ливерпуль" всего за 44 миллиона фунтов. Очевидно, что сейчас Мохамед оценивается гораздо выше.

Сам Мончи признал, что мог продать Мохамеда за сумму вдвое больше той, которую выручила "Рома" за своего лидера. Рамон признал, что римляне продешевили.

"Со всеми бонусами сделка принесет нам 50 миллионов фунтов, но, конечно, сейчас Мохамед стоит гораздо больше. На тот момент мы остро нуждались в деньгах, и у нас уже была договоренность с "Ливерпулем". У нас попросту были связаны руки".

"Если помните, в конце лета ПСЖ купил Неймара и Мбаппе, и цены на трансферном рынке резко подскочили. Но к тому моменту Салах уже был в "Ливерпуле", - сообщил Мончи Sky Sport Italia.



Метки Ливерпуль, Мончи, Рома, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1603

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  1. liverpool1892est 15.02.2018 18:44 # liverpool1892est
    Клоп Ванга,уровень Бог!

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  2. osivori 15.02.2018 18:41 # osivori
    умники, а клопп не причем что ли

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  3. ganinilyha 15.02.2018 18:39 # ganinilyha
    А слабо теперь на эти деньги найти хорошего игрока? Вы можете и 200 лямов вбухать в бездарей.

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  4. rap-woiska 15.02.2018 18:20 # rap-woiska
    Купите у щольси озара лямов за 15, через год если не сднищает заберут за полтос

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  5. liverfun 15.02.2018 18:20 # liverfun
    кто ж знал, что салах так прибавит в ливерпуле, египтянин нашел свою команду и тренера. отсюда и такие результаты

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  6. electric 15.02.2018 18:12 # electric
    За копейки взяли топаря. Но пускай макарон не расстраивается, чулчи лохи, что вообще отпустили фараона.

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  7. chr1s8rown 15.02.2018 18:12 # chr1s8rown
    такие клубы: псг манщити щольси барса мюсор убивают футбол.

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