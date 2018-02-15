Хендерсон: "Никто не хочет играть с таким "Ливерпулем"

Мане и Вейналдум Полузащитник Джордан Хендерсон заявил, что никто не хочет играть с таким "Ливерпулем".

Словно подтверждая слова Юргена Клоппа о том, что "Ливерпуль" может обыграть любого соперника в Лиге Чемпионов, "красные" забили пять безответных голов в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" накануне вечером.

По мнению Хендерсона, никто не захочет встретиться с таким "Ливерпулем" на поздних стадиях турнира. Джордан лишь надеется, что подобного рода матчи войдут для "красных" в привычку.

"Когда мы находимся в такой форме и показываем такой футбол, немного захотят с нами сыграть. Такие матчи должны стать нормой для нас, мы должны лишь обрести стабильность".

"Думаю, мы хорошо начали матч, агрессивно прессинговали и быстро возвращали мяч назад. Мы надежно оборонялись на протяжении всей игры и были хладнокровны у чужих ворот", - цитирует Хендерсона Goal.




Метки Ливерпуль, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1370

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Последние комментарии:




  1. kojan 15.02.2018 18:59 # kojan
    "и тут Остапа понесло..." всеобщая похвальба и самолюбование ливерной колбасы...

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  2. manutd-20champ 15.02.2018 18:57 # manutd-20champ
    условный Сток или ВБА захочет ещё как

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  3. osivori 15.02.2018 18:43 # osivori
    мдаа, клопп отличную работу проводит, удачи

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  4. stepan-jam-boss 15.02.2018 17:49 # stepan-jam-boss
    Ага, ага. До следующего просера с середняками

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  5. electric 15.02.2018 17:27 # electric
    Не тебе, обоссанцу недокэпу такое базарить. Ссыкло никчемное.

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  6. fanstevengerrard 15.02.2018 17:08 # fanstevengerrard
    Та хватит уже выебываться. Ты вообще даже в основу не проходил бы, если бы не дисква у Джана.

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  7. rap-woiska 15.02.2018 17:01 # rap-woiska
    Повторяет за легедой фоксмцфц - Рио фердинандом

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  8. ben-arfa 15.02.2018 17:00 # ben-arfa
    Суонси захочет

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