Хендерсон: "Никто не хочет играть с таким "Ливерпулем"

Полузащитник Джордан Хендерсон заявил, что никто не хочет играть с таким "Ливерпулем".

Словно подтверждая слова Юргена Клоппа о том, что "Ливерпуль" может обыграть любого соперника в Лиге Чемпионов, "красные" забили пять безответных голов в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" накануне вечером.



По мнению Хендерсона, никто не захочет встретиться с таким "Ливерпулем" на поздних стадиях турнира. Джордан лишь надеется, что подобного рода матчи войдут для "красных" в привычку.



"Когда мы находимся в такой форме и показываем такой футбол, немного захотят с нами сыграть. Такие матчи должны стать нормой для нас, мы должны лишь обрести стабильность".



"Думаю, мы хорошо начали матч, агрессивно прессинговали и быстро возвращали мяч назад. Мы надежно оборонялись на протяжении всей игры и были хладнокровны у чужих ворот", - цитирует Хендерсона Goal.