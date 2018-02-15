Хендерсон: "Никто не хочет играть с таким "Ливерпулем"
Полузащитник Джордан Хендерсон заявил, что никто не хочет играть с таким "Ливерпулем".
Словно подтверждая слова Юргена Клоппа о том, что "Ливерпуль" может обыграть любого соперника в Лиге Чемпионов, "красные" забили пять безответных голов в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту" накануне вечером.
По мнению Хендерсона, никто не захочет встретиться с таким "Ливерпулем" на поздних стадиях турнира. Джордан лишь надеется, что подобного рода матчи войдут для "красных" в привычку.
"Когда мы находимся в такой форме и показываем такой футбол, немного захотят с нами сыграть. Такие матчи должны стать нормой для нас, мы должны лишь обрести стабильность".
"Думаю, мы хорошо начали матч, агрессивно прессинговали и быстро возвращали мяч назад. Мы надежно оборонялись на протяжении всей игры и были хладнокровны у чужих ворот", - цитирует Хендерсона Goal.
15.02.2018 17:00
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"и тут Остапа понесло..." всеобщая похвальба и самолюбование ливерной колбасы...
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условный Сток или ВБА захочет ещё как
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мдаа, клопп отличную работу проводит, удачи
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Ага, ага. До следующего просера с середняками
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Не тебе, обоссанцу недокэпу такое базарить. Ссыкло никчемное.
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Та хватит уже выебываться. Ты вообще даже в основу не проходил бы, если бы не дисква у Джана.
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Повторяет за легедой фоксмцфц - Рио фердинандом
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Суонси захочет
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