Анонс матча "Эстерсунд" — "Арсенал"
"Арсенал" стартует в плей-офф Лиги Европы с выезда в холодную Швецию к "Эстерсунду".
В Эстерсунде, одноименном шведском городе, "канониров" ожидают не только околонулевая температура, но и искусственное поле, где вынуждена играть местная команда в силу сурового климата. Именно поле больше всего беспокоит главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.
"Я не думаю, что температура будет проблемой — наша цель состоит в том, чтобы быстро адаптироваться к полю. Я слышал, что это поле поколения 4G — у нас есть 3G, однако это другое, вдобавок оно у нас под навесом, а здесь открытое. Мы не должны делать из этого слишком большую проблему", — говорил Венгер.
Как известно, "Арсенал" начинал свой путь в Лиге Европы с группового этапа, используя сугубо резервных игроков и молодежь. "Канонирам" удавалось беречь основу, поэтому два матча в неделю не были для них проблемой.
Однако сейчас приоритеты "Арсенала" постепенно меняются. Подопечные Венгера все дальше от топ-4 Премьер-Лиги, и победа в Лиге Европы может стать их единственной возможностью вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неслучайно, Арсен пообещал задействовать в четверг вечером даже Месута Озила — больше никаких полностью резервных составов.
"Эстерсунд" был основан 31 октября 1996 года — спустя 30 дней после прихода Венгера на должность главного тренера "Арсенала".
"Эстерсунд" будет 124-м различным оппонентом, с которым сразится Венгера за время своей работы с "Арсеналом".
На групповом этапе "Арсенал" набрал 13 очков в шести матчах — больше из числа английских команд было только у "Тоттенхэма" (18) в сезоне 2013/14.
"Эстерсунд" — первая шведская команда в плей-офф еврокубков со времен "Хельсингборга", уступившего ПСВ в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.
Грэм Поттер выиграл три из шести матчей Лиги Европы в качестве наставника "Эстерсунда" — больше побед среди английских тренеров в этом турнире только у Роя Ходжсона (10/21), Стива Макларена (6/18) и Алана Пардью (4/12).
К сожалению для Венгера, он не сможет задействовать в Лиге Европы Пьер-Эмерика Обамеянга, чей бывший клуб, "Боруссия", тоже попал в турнир. А поскольку Александр Лакасетт травмирован, в нападении "Арсенала" сыграет Данни Уэлбек. Лоран Косьелни и Джек Уилшир этот выезд пропускают.
Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия)
Эстерсунд. Стадион "Ямкрафт Арена". 21:00 Онлайн-трансляция
15.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
поломанные стекла потом меняли на пластиковые окна за счет государства))
и хитрые челябинцы ломали свои стекла))) мол, от волны разкуярило)) (с)
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жосилвер, как там бомжуется?
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думал ничего тупее комментов на фапли не бывает
но лол посмотрел несколько минут интервью вДудя с поперечным кокимта и акуел. На миллионную аудиторию обсуждали сколько раз в день кто дрочит, как этот бич обосрался при своей девушке, как его застукали при дрочке и тд. 200 тысяч лайков и 12 тысяч здоровых людей с дизами
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https://pp.userapi.com/c7006/v7006211/50d1b/lbsjCUj03r8.jpg
Помните историю с презентом футболки "МЮ" с фамилией "Конте" для Жозе Моуринью от итальянских журналистов не так давно?
Сегодня Антонио вернули "подарочек", с автографом Моуринью на ней.
Кажется, Конте не очень рад презенту от Жозе 🙂
норм струя в щольси
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У нормальных стран уже даже поля футбольные 4G, а у нас инет 3G до сих пор. Ну как так то епта?
(ответить)
Азар ищет дом в Мадриде и перейдёт в "Реал"
Хоть поиграет на заре карьеры за ТОП-клуб, а то всё Лилли да щольсецы всякие.
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я дрочу и мне поxyй, ссу на скузи и мне поxyй
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фагот
с какого года можно трофеи считать?
с 21 века? или с 2010 года? пытаюсь понять твою логику
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Анонс, который мы заслуживаем ))
Оч жду, что в следу году синяя помойка ч0льси будет гонять по четвергам.
(ответить)
Что же они творят!?
https://pp.userapi.com/c543103/v543103478/2d43b/RF5OWnPTXcQ.jpg
(ответить)
короче, 2-м клубам из АПЛ - удачи.
(ответить)
Арсенал на спидах разъе6ет эту помойку
(ответить)
хоть и клубов из Лондона и Манчестера - мягко скажу, не очень....типа - "шлиномесы, петушня, ГГ, пидорасы и т.д....но, удачи в игре пожеелаю...АПЛ надо ыернуть в строчки лучших...МС и Лфк УЖЕ СДЕЛАЛИ ЭТО...ХОД ЗА ВАМИ, ТОВАРИЩИ
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Вот рили, отбросы фалпа, вы в жизни тоже такой хуйней страдаете? Все эти "пись", "моча" и прочая ебала? Пиздец вам трудно живется наверное, но так вам и надо, ибо епланы должны быть наказаны)
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Тебя нахлобучить хуеглот?
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Шведы не проиграют по 2.5 железная ставка
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-Что общего между жека000000 и Путиным?
- Они оба ссут на пенсов.
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Как же охуенен Ван Дейк, нам очень повезло с его покупкой. В 2020 году он должен стать капитаном команды и не ебет!!
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Арсенал будет бит 3-0)))
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ненадолго хватило 100-миллионного Покпа. Эдик пили следующего
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