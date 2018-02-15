Анонс матча "Эстерсунд" — "Арсенал"

"Арсенал" стартует в плей-офф Лиги Европы с выезда в холодную Швецию к "Эстерсунду".

В Эстерсунде, одноименном шведском городе, "канониров" ожидают не только околонулевая температура, но и искусственное поле, где вынуждена играть местная команда в силу сурового климата. Именно поле больше всего беспокоит главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.



"Я не думаю, что температура будет проблемой — наша цель состоит в том, чтобы быстро адаптироваться к полю. Я слышал, что это поле поколения 4G — у нас есть 3G, однако это другое, вдобавок оно у нас под навесом, а здесь открытое. Мы не должны делать из этого слишком большую проблему", — говорил Венгер.



Как известно, "Арсенал" начинал свой путь в Лиге Европы с группового этапа, используя сугубо резервных игроков и молодежь. "Канонирам" удавалось беречь основу, поэтому два матча в неделю не были для них проблемой.



Однако сейчас приоритеты "Арсенала" постепенно меняются. Подопечные Венгера все дальше от топ-4 Премьер-Лиги, и победа в Лиге Европы может стать их единственной возможностью вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неслучайно, Арсен пообещал задействовать в четверг вечером даже Месута Озила — больше никаких полностью резервных составов.



"Эстерсунд" был основан 31 октября 1996 года — спустя 30 дней после прихода Венгера на должность главного тренера "Арсенала".



"Эстерсунд" будет 124-м различным оппонентом, с которым сразится Венгера за время своей работы с "Арсеналом".



На групповом этапе "Арсенал" набрал 13 очков в шести матчах — больше из числа английских команд было только у "Тоттенхэма" (18) в сезоне 2013/14.



"Эстерсунд" — первая шведская команда в плей-офф еврокубков со времен "Хельсингборга", уступившего ПСВ в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.



Грэм Поттер выиграл три из шести матчей Лиги Европы в качестве наставника "Эстерсунда" — больше побед среди английских тренеров в этом турнире только у Роя Ходжсона (10/21), Стива Макларена (6/18) и Алана Пардью (4/12).



К сожалению для Венгера, он не сможет задействовать в Лиге Европы Пьер-Эмерика Обамеянга, чей бывший клуб, "Боруссия", тоже попал в турнир. А поскольку Александр Лакасетт травмирован, в нападении "Арсенала" сыграет Данни Уэлбек. Лоран Косьелни и Джек Уилшир этот выезд пропускают.



Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия)

Эстерсунд. Стадион "Ямкрафт Арена". 21:00 Онлайн-трансляция