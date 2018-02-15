Анонс матча "Эстерсунд" — "Арсенал"

Месут Озил "Арсенал" стартует в плей-офф Лиги Европы с выезда в холодную Швецию к "Эстерсунду".

В Эстерсунде, одноименном шведском городе, "канониров" ожидают не только околонулевая температура, но и искусственное поле, где вынуждена играть местная команда в силу сурового климата. Именно поле больше всего беспокоит главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера.

"Я не думаю, что температура будет проблемой — наша цель состоит в том, чтобы быстро адаптироваться к полю. Я слышал, что это поле поколения 4G — у нас есть 3G, однако это другое, вдобавок оно у нас под навесом, а здесь открытое. Мы не должны делать из этого слишком большую проблему", — говорил Венгер.

Как известно, "Арсенал" начинал свой путь в Лиге Европы с группового этапа, используя сугубо резервных игроков и молодежь. "Канонирам" удавалось беречь основу, поэтому два матча в неделю не были для них проблемой.

Однако сейчас приоритеты "Арсенала" постепенно меняются. Подопечные Венгера все дальше от топ-4 Премьер-Лиги, и победа в Лиге Европы может стать их единственной возможностью вернуться в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Неслучайно, Арсен пообещал задействовать в четверг вечером даже Месута Озила — больше никаких полностью резервных составов.

"Эстерсунд" был основан 31 октября 1996 года — спустя 30 дней после прихода Венгера на должность главного тренера "Арсенала".

"Эстерсунд" будет 124-м различным оппонентом, с которым сразится Венгера за время своей работы с "Арсеналом".

На групповом этапе "Арсенал" набрал 13 очков в шести матчах — больше из числа английских команд было только у "Тоттенхэма" (18) в сезоне 2013/14.

"Эстерсунд" — первая шведская команда в плей-офф еврокубков со времен "Хельсингборга", уступившего ПСВ в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2007/08.

Грэм Поттер выиграл три из шести матчей Лиги Европы в качестве наставника "Эстерсунда" — больше побед среди английских тренеров в этом турнире только у Роя Ходжсона (10/21), Стива Макларена (6/18) и Алана Пардью (4/12).

К сожалению для Венгера, он не сможет задействовать в Лиге Европы Пьер-Эмерика Обамеянга, чей бывший клуб, "Боруссия", тоже попал в турнир. А поскольку Александр Лакасетт травмирован, в нападении "Арсенала" сыграет Данни Уэлбек. Лоран Косьелни и Джек Уилшир этот выезд пропускают.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч
"Эстерсунд" (Швеция) — "Арсенал" (Англия)
Эстерсунд. Стадион "Ямкрафт Арена". 21:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Арсенал, Лига Европы, Эстерсунд

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. john-henry 15.02.2018 19:12 # john-henry
    поломанные стекла потом меняли на пластиковые окна за счет государства))
    и хитрые челябинцы ломали свои стекла))) мол, от волны разкуярило)) (с)

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  2. contrario 15.02.2018 19:02 # contrario
    жосилвер, как там бомжуется?

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  3. spartan 15.02.2018 18:58 # spartan
    думал ничего тупее комментов на фапли не бывает
    но лол посмотрел несколько минут интервью вДудя с поперечным кокимта и акуел. На миллионную аудиторию обсуждали сколько раз в день кто дрочит, как этот бич обосрался при своей девушке, как его застукали при дрочке и тд. 200 тысяч лайков и 12 тысяч здоровых людей с дизами

    (ответить)

  4. rap-woiska 15.02.2018 18:42 # rap-woiska
    https://pp.userapi.com/c7006/v7006211/50d1b/lbsjCUj03r8.jpg


    Помните историю с презентом футболки "МЮ" с фамилией "Конте" для Жозе Моуринью от итальянских журналистов не так давно?

    Сегодня Антонио вернули "подарочек", с автографом Моуринью на ней.

    Кажется, Конте не очень рад презенту от Жозе &#128578;



    норм струя в щольси

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  5. j-silver 15.02.2018 18:37 # j-silver
    У нормальных стран уже даже поля футбольные 4G, а у нас инет 3G до сих пор. Ну как так то епта?

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  6. jesus33 15.02.2018 18:36 # jesus33
    Азар ищет дом в Мадриде и перейдёт в "Реал"

    Хоть поиграет на заре карьеры за ТОП-клуб, а то всё Лилли да щольсецы всякие.

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  7. iroquez 15.02.2018 18:32 # iroquez
    я дрочу и мне поxyй, ссу на скузи и мне поxyй

    (ответить)

  8. melwood-lfc 15.02.2018 18:14 # melwood-lfc
    фагот
    с какого года можно трофеи считать?
    с 21 века? или с 2010 года? пытаюсь понять твою логику

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  9. webb 15.02.2018 18:08 # webb
    Анонс, который мы заслуживаем ))
    Оч жду, что в следу году синяя помойка ч0льси будет гонять по четвергам.

    (ответить)

  10. sher-liverpool 15.02.2018 18:08 # sher-liverpool
    Что же они творят!?

    https://pp.userapi.com/c543103/v543103478/2d43b/RF5OWnPTXcQ.jpg

    (ответить)

  11. valiverpool 15.02.2018 18:07 # valiverpool
    короче, 2-м клубам из АПЛ - удачи.

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  12. al-faarabi 15.02.2018 18:06 # al-faarabi
    Арсенал на спидах разъе6ет эту помойку

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  13. valiverpool 15.02.2018 18:04 # valiverpool
    хоть и клубов из Лондона и Манчестера - мягко скажу, не очень....типа - "шлиномесы, петушня, ГГ, пидорасы и т.д....но, удачи в игре пожеелаю...АПЛ надо ыернуть в строчки лучших...МС и Лфк УЖЕ СДЕЛАЛИ ЭТО...ХОД ЗА ВАМИ, ТОВАРИЩИ

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  14. vertigo-92 15.02.2018 17:57 # vertigo-92
    Вот рили, отбросы фалпа, вы в жизни тоже такой хуйней страдаете? Все эти "пись", "моча" и прочая ебала? Пиздец вам трудно живется наверное, но так вам и надо, ибо епланы должны быть наказаны)

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  15. vertigo-92 15.02.2018 17:52 # vertigo-92
    Тебя нахлобучить хуеглот?

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  16. pauk 15.02.2018 17:31 # pauk
    Шведы не проиграют по 2.5 железная ставка

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  17. rentv 15.02.2018 17:31 # rentv
    -Что общего между жека000000 и Путиным?
    - Они оба ссут на пенсов.

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  18. khazret 15.02.2018 17:15 # khazret
    Как же охуенен Ван Дейк, нам очень повезло с его покупкой. В 2020 году он должен стать капитаном команды и не ебет!!

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  19. stepan123 15.02.2018 17:02 # stepan123
    Арсенал будет бит 3-0)))

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  20. spartan 15.02.2018 16:57 # spartan
    ненадолго хватило 100-миллионного Покпа. Эдик пили следующего

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