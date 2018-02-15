Погба попросил Моуриньо поменять схему МЮ

Погба и Моуриньо Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил главного тренера Жозе Моуриньо поменять схему "дьяволов" и расположить его на излюбленной позиции.

Этой зимой Погба совершенно не оправдывает ожиданий Моуриньо. Португалец уже дважды менял полузащитника по ходу матчей, а на поединок с "Хаддерсфилдом" Поль и вовсе остался на скамейке запасных.

Как стало известно Daily Record, Погба считает, что его неэффективная игра напрямую связана с позицией на поле. Поль недоволен ролью одного из двух опорников, которая накладывает на него большие обязанности по обороне.

Француз уже довел свои пожелания до тренера, попросив Моуриньо поменять схему с 4-2-3-1 на 4-3-3, а его расположить левым центральным полузащитником. Именно в этом амплуа Погба блистал в свое время в "Ювентусе".




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 5253

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Последние комментарии:




  1. osivori 15.02.2018 18:45 # osivori
    разогнался, советы раздает, лучше о прическах меньше думает и бегать учиться

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  2. chr1s8rown 15.02.2018 18:26 # chr1s8rown
    вийналдум >пкпа

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  3. mr-dodds 15.02.2018 16:42 # mr-dodds
    И все пенсо-сосольды разом схавали эту липу, и начали орать. Ну что за ущербочки

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  4. gidro-met 15.02.2018 16:26 # gidro-met
    Маур пришел планомерно разваливать Мю.. че тут не понятного. Второе место в четверке - это самый позорный вариант из 4-х возможных.

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  5. beatboy 15.02.2018 16:17 # beatboy
    Прогнет ли бездарная обезьяна еще более бездарного дрессировшика? Ваши ставки?

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  6. bezviz 15.02.2018 15:56 # bezviz
    пхахаа его щас в крысу вышвырнут те, кого он купил - почба, мукака)
    кажется что перепалка с Конте сильно подкосила Моура, хотьь и не сразу) щас он вылетит из 4-ки и ее займет Челси, какой же Контыч топ)

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  7. frisby 15.02.2018 15:26 # frisby
    Пхахаха даже чёрное эбонитовое бревно учит обосцанного как нужно играть в футбол

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  8. quavo 15.02.2018 15:20 # quavo
    так и надо в 4-3-3, м эррерой погба и матичем в центре и рэшфордом на острие

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  9. alienripley 15.02.2018 15:17 # alienripley
    Мечтать не вредно.. так помечтаю.. вот в Арсенале он бы подошел с первой секунды матча.

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  10. mancunia-planet 15.02.2018 15:16 # mancunia-planet
    маур аут вместе со своей шайкой нигеров

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  11. wiz-khalifa 15.02.2018 15:06 # wiz-khalifa
    у чмоура в гараже имеется ламбо, но юзает эту ламбу как автобус

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