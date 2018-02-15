Погба попросил Моуриньо поменять схему МЮ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил главного тренера Жозе Моуриньо поменять схему "дьяволов" и расположить его на излюбленной позиции.
Этой зимой Погба совершенно не оправдывает ожиданий Моуриньо. Португалец уже дважды менял полузащитника по ходу матчей, а на поединок с "Хаддерсфилдом" Поль и вовсе остался на скамейке запасных.
Как стало известно Daily Record, Погба считает, что его неэффективная игра напрямую связана с позицией на поле. Поль недоволен ролью одного из двух опорников, которая накладывает на него большие обязанности по обороне.
Француз уже довел свои пожелания до тренера, попросив Моуриньо поменять схему с 4-2-3-1 на 4-3-3, а его расположить левым центральным полузащитником. Именно в этом амплуа Погба блистал в свое время в "Ювентусе".
15.02.2018 15:00
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разогнался, советы раздает, лучше о прическах меньше думает и бегать учиться
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вийналдум >пкпа
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И все пенсо-сосольды разом схавали эту липу, и начали орать. Ну что за ущербочки
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Маур пришел планомерно разваливать Мю.. че тут не понятного. Второе место в четверке - это самый позорный вариант из 4-х возможных.
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Прогнет ли бездарная обезьяна еще более бездарного дрессировшика? Ваши ставки?
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пхахаа его щас в крысу вышвырнут те, кого он купил - почба, мукака)
кажется что перепалка с Конте сильно подкосила Моура, хотьь и не сразу) щас он вылетит из 4-ки и ее займет Челси, какой же Контыч топ)
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Пхахаха даже чёрное эбонитовое бревно учит обосцанного как нужно играть в футбол
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так и надо в 4-3-3, м эррерой погба и матичем в центре и рэшфордом на острие
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Мечтать не вредно.. так помечтаю.. вот в Арсенале он бы подошел с первой секунды матча.
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маур аут вместе со своей шайкой нигеров
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у чмоура в гараже имеется ламбо, но юзает эту ламбу как автобус
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