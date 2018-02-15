Погба попросил Моуриньо поменять схему МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба попросил главного тренера Жозе Моуриньо поменять схему "дьяволов" и расположить его на излюбленной позиции.

Этой зимой Погба совершенно не оправдывает ожиданий Моуриньо. Португалец уже дважды менял полузащитника по ходу матчей, а на поединок с "Хаддерсфилдом" Поль и вовсе остался на скамейке запасных.



Как стало известно Daily Record, Погба считает, что его неэффективная игра напрямую связана с позицией на поле. Поль недоволен ролью одного из двух опорников, которая накладывает на него большие обязанности по обороне.



Француз уже довел свои пожелания до тренера, попросив Моуриньо поменять схему с 4-2-3-1 на 4-3-3, а его расположить левым центральным полузащитником. Именно в этом амплуа Погба блистал в свое время в "Ювентусе".