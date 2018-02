Клопп надеется, что Салах не остановится на 30 голах

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что Мохамед Салах продолжит забивать пугающими темпами и не остановится на отметке в 30 голов.

Благодаря голу в ворота "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов египтянин добрался до отметки в 30 мячей во всех турнирах. Поразительно, что Салаху понадобилось для этого всего 36 игр.



Клопп надеется, что Мохамед не остановится на достигнутом и продолжит приносить пользу "Ливерпулю". Юрген рад, что большинство голов Салаха оказывают решающее влияние на результат.



"То, что он проводит хороший сезон, я уже знаю. Но самое главное, что он очень важен для нас. Мы много говорим про него в последние недели, и Мо полностью это заслужил. Я лишь надеюсь, что он не сбавит обороты и продолжит забивать", - цитирует Клоппа Four Four Two.