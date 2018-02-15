Клопп надеется, что Салах не остановится на 30 голах

Мохамед Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что Мохамед Салах продолжит забивать пугающими темпами и не остановится на отметке в 30 голов.

Благодаря голу в ворота "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов египтянин добрался до отметки в 30 мячей во всех турнирах. Поразительно, что Салаху понадобилось для этого всего 36 игр.

Клопп надеется, что Мохамед не остановится на достигнутом и продолжит приносить пользу "Ливерпулю". Юрген рад, что большинство голов Салаха оказывают решающее влияние на результат.

"То, что он проводит хороший сезон, я уже знаю. Но самое главное, что он очень важен для нас. Мы много говорим про него в последние недели, и Мо полностью это заслужил. Я лишь надеюсь, что он не сбавит обороты и продолжит забивать", - цитирует Клоппа Four Four Two.



Метки Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2332

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 15.02.2018 18:47 # liverpool1892est
    Рекорд Яна Раша 47 за сезон во всех турнирах ,рядом!

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  2. tursa 15.02.2018 17:00 # tursa
    40 осталось

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  3. lfc-krr 15.02.2018 15:41 # lfc-krr
    10 минимум положит ещё

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  4. f345 15.02.2018 14:50 # f345
    Интересно это просто совпадение что все кто был непризнан в Челси становятся потом лютейшими топарями или все логично? Нужно кароче всю нашу молодежь туда отправить на сезончик-другой мож что и выйдет из них.

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  5. chr1s8rown 15.02.2018 14:17 # chr1s8rown
    я рад что мане перестал выглядит обиженным . вот это главное

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  6. vyrentz 15.02.2018 14:10 # vyrentz
    Машина

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  7. hammersmith 15.02.2018 14:10 # hammersmith
    завуалированная мощная струя мочи вперемешку с потоком нечистот и блевоты на ч*лси

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