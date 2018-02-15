Клопп надеется, что Салах не остановится на 30 голах
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что Мохамед Салах продолжит забивать пугающими темпами и не остановится на отметке в 30 голов.
Благодаря голу в ворота "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов египтянин добрался до отметки в 30 мячей во всех турнирах. Поразительно, что Салаху понадобилось для этого всего 36 игр.
Клопп надеется, что Мохамед не остановится на достигнутом и продолжит приносить пользу "Ливерпулю". Юрген рад, что большинство голов Салаха оказывают решающее влияние на результат.
"То, что он проводит хороший сезон, я уже знаю. Но самое главное, что он очень важен для нас. Мы много говорим про него в последние недели, и Мо полностью это заслужил. Я лишь надеюсь, что он не сбавит обороты и продолжит забивать", - цитирует Клоппа Four Four Two.
15.02.2018 14:00
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Рекорд Яна Раша 47 за сезон во всех турнирах ,рядом!
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40 осталось
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10 минимум положит ещё
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Интересно это просто совпадение что все кто был непризнан в Челси становятся потом лютейшими топарями или все логично? Нужно кароче всю нашу молодежь туда отправить на сезончик-другой мож что и выйдет из них.
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я рад что мане перестал выглядит обиженным . вот это главное
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Машина
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завуалированная мощная струя мочи вперемешку с потоком нечистот и блевоты на ч*лси
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