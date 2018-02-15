Травма рискует помешать Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги

Травма паха, полученная перед лондонским дерби с "Тоттенхэмом", может помешать полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги в следующие выходные.

Две недели назад Рэмси оформил хет-трик в матче с "Эвертоном", но затем вновь угодил в лазарет "канониров", повредив паховые мышцы.



Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеялся, что восстановление не займет у Аарона много времени, однако валлиец не тренировался перед выездом к "Эстерсунду" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.



Венгер уже подтвердил, что возвращение Рэмси вновь немного откладывается. Также Арсен намекнул, что полузащитник не поможет команде в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" в следующие выходные.



"Его восстановление проходит не так быстро, как я ожидал. Прямо сейчас я бы сказал, что он не сможет восстановиться к ответной игре с "Эстерсундом". Возможно, Аарон успеет залечить травму к финалу Кубка Лиги, но все зависит от его состояния", - сообщил Венгер BBC.