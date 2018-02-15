Травма рискует помешать Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги
Травма паха, полученная перед лондонским дерби с "Тоттенхэмом", может помешать полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги в следующие выходные.
Две недели назад Рэмси оформил хет-трик в матче с "Эвертоном", но затем вновь угодил в лазарет "канониров", повредив паховые мышцы.
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеялся, что восстановление не займет у Аарона много времени, однако валлиец не тренировался перед выездом к "Эстерсунду" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.
Венгер уже подтвердил, что возвращение Рэмси вновь немного откладывается. Также Арсен намекнул, что полузащитник не поможет команде в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" в следующие выходные.
"Его восстановление проходит не так быстро, как я ожидал. Прямо сейчас я бы сказал, что он не сможет восстановиться к ответной игре с "Эстерсундом". Возможно, Аарон успеет залечить травму к финалу Кубка Лиги, но все зависит от его состояния", - сообщил Венгер BBC.
15.02.2018 13:00
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что они скрывают за этой самой "травмой паха"? Никогда, играя в футбол, не получал эту самую травму, ни яйца не болели, ни хер не ныл.
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Эт чё, лёгкой прогулки для Арсенала не будет ? плохо
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Травма рискует помешать Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги
Источник: http://fapl.ru/posts/60592/
Баран, травма ничем не рискует, рисковать может только одушевленный объект. Смени работу бестолочь, песдуй на стройку или в мак плевать в бургеры
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да можно и так не ехать туда, хоть счет скромней будет
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