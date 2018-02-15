Травма рискует помешать Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги

Аарон Рэмси Травма паха, полученная перед лондонским дерби с "Тоттенхэмом", может помешать полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги в следующие выходные.

Две недели назад Рэмси оформил хет-трик в матче с "Эвертоном", но затем вновь угодил в лазарет "канониров", повредив паховые мышцы.

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер надеялся, что восстановление не займет у Аарона много времени, однако валлиец не тренировался перед выездом к "Эстерсунду" на первый матч 1/16 финала Лиги Европы.

Венгер уже подтвердил, что возвращение Рэмси вновь немного откладывается. Также Арсен намекнул, что полузащитник не поможет команде в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" в следующие выходные.

"Его восстановление проходит не так быстро, как я ожидал. Прямо сейчас я бы сказал, что он не сможет восстановиться к ответной игре с "Эстерсундом". Возможно, Аарон успеет залечить травму к финалу Кубка Лиги, но все зависит от его состояния", - сообщил Венгер BBC.




Метки Арсенал, Рэмси, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1140

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Последние комментарии:




  1. olmarchik 15.02.2018 15:49 # olmarchik
    что они скрывают за этой самой "травмой паха"? Никогда, играя в футбол, не получал эту самую травму, ни яйца не болели, ни хер не ныл.

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  2. reams 15.02.2018 15:12 # reams
    Эт чё, лёгкой прогулки для Арсенала не будет ? плохо

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  3. g3ndalf 15.02.2018 13:34 # g3ndalf
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Травма рискует помешать Рэмси сыграть в финале Кубка Лиги

    Источник: http://fapl.ru/posts/60592/

    Баран, травма ничем не рискует, рисковать может только одушевленный объект. Смени работу бестолочь, песдуй на стройку или в мак плевать в бургеры

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  4. wengerrrro 15.02.2018 13:05 # wengerrrro
    да можно и так не ехать туда, хоть счет скромней будет

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