Джеррард предлагает "Ливерпулю" купить монстра в опорную зону

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "красным" необходим монструозный полузащитник в опорной зоне.

Накануне вечером эксперт BT Sport поделился своим мнением о проблемах "Ливерпуля" в центре поля. Джеррард считает, что действующий капитан "красных" Джордан Хендерсон играет чересчур осторожно, а команде не помешал бы жесткий полузащитник в опорной зоне.



"Я играл вместе с Джорданом, поэтому ценю его больше других людей. Я понимаю, какую работу он выполняет ради команды и насколько она полезна. Он очень бескорыстный человек и демонстрирует это даже на поле".



"Иногда Джордан специально делает осторожную передачу, хотя может обострить игру. Он может вскрывать оборону соперника благодаря приличному диапазону передач, но порой действует слишком осторожно".



"В следующем сезоне Хендерсон может поменять амплуа и действовать на одной линии с Наби Кейта. В таком случае "Ливерпулю" понадобится монстр в опорной зоне. Когда я говорю об этом, я имею в виду полузащитника типажа Виктора Ваньямы. Он будет располагаться рядом с защитниками и обеспечит команду подстраховкой", - сообщил Джеррард.