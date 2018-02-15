Джеррард предлагает "Ливерпулю" купить монстра в опорную зону

Джордан Хендерсон Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "красным" необходим монструозный полузащитник в опорной зоне.

Накануне вечером эксперт BT Sport поделился своим мнением о проблемах "Ливерпуля" в центре поля. Джеррард считает, что действующий капитан "красных" Джордан Хендерсон играет чересчур осторожно, а команде не помешал бы жесткий полузащитник в опорной зоне.

"Я играл вместе с Джорданом, поэтому ценю его больше других людей. Я понимаю, какую работу он выполняет ради команды и насколько она полезна. Он очень бескорыстный человек и демонстрирует это даже на поле".

"Иногда Джордан специально делает осторожную передачу, хотя может обострить игру. Он может вскрывать оборону соперника благодаря приличному диапазону передач, но порой действует слишком осторожно".

"В следующем сезоне Хендерсон может поменять амплуа и действовать на одной линии с Наби Кейта. В таком случае "Ливерпулю" понадобится монстр в опорной зоне. Когда я говорю об этом, я имею в виду полузащитника типажа Виктора Ваньямы. Он будет располагаться рядом с защитниками и обеспечит команду подстраховкой", - сообщил Джеррард.




Метки Джеррард, Ливерпуль, Хендерсон

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 6348

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 15.02.2018 18:56 # liverpool1892est
    Наби Кейта придет и усе будет норм...

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  2. kojan 15.02.2018 18:55 # kojan
    хотелки главного мечтателя и неудачника колбасы... за монструозного надо платить такие же деньги, "а где деньги Зин" это раз... во вторых, а захочет монструозный идти в середняк, нынешняя эйфория пройдёт быстро ясно всем кроме "адекватных"... в третьих, а что монструозный кроме ливера больше никому не нужен и кто ж даст купить его без конкуренции... и последнее, как Саутгемптон готовит для ливера, так и ливер будет готовить для топ-клубов монструозных, карма такая - дырявая...

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  3. blackdreamer 15.02.2018 16:12 # blackdreamer
    со времен маскерано нет топаря в опорке
    был лукас но это подобие вообще игрока

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  4. sausage 15.02.2018 15:32 # sausage
    Ну так в принципе, он говорит об изменении схемы - Хендерсона освободить от работы опорника и оставить функции цз, чтобы он мог без оглядки назад креативить, и в опорку кого-то опустить. Только Клопп так не хочет же никак.

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  5. xiaomi 15.02.2018 14:18 # xiaomi
    Ворд Прауса купят

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  6. gringo1990 15.02.2018 14:08 # gringo1990
    Купите Покпа. Он топ

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  7. contrario 15.02.2018 13:20 # contrario
    с 2011-го я жду этого опорника

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  8. mrjingles 15.02.2018 12:55 # mrjingles
    Я вскользь играл вместе с Джорданом, поэтому ценю его падения больше других людей. Я понимаю, какую работу он выполняет ради падения команды и насколько она скользкая. Он очень устойчивый человек и демонстрирует это даже на поле".

    "Иногда Джордан специально делает осторожное падение, хотя может обострить игру. Он может вскрывать оборону соперника благодаря приличному скольжению, но порой действует слишком осторожно".

    "В следующем сезоне Хендерсон может поменять амплуа и падать на одной линии с Наби Кейта. В таком случае "Ливерпулю" понадобится монстр скользкого падения. Когда я говорю об этом, я скольжу в сторону полузащитника типажа Виктора Ваньямы. Он будет падать рядом с защитниками и обеспечит команду скольжением", - сообщил Джеррард.

    Источник: http://fapl.ru/posts/60591/

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  9. kara-balapan 15.02.2018 12:52 # kara-balapan
    Ндиди хороший вариант. Сейчас по лучше Канте. Прост у Канте трофеев багаж, да и Щолси в сезоне играет как дерьмецо. Ну ливерке как обычно раскрутят, подпишут контракт который будет действовать через два года ( а ля Кейта, Ориги....)

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  10. tursa 15.02.2018 12:43 # tursa
    нужно поискать в сотоне

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  11. tigerpool 15.02.2018 12:31 # tigerpool
    Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии. Также он отметил, что в детстве он болел за "Ливерпуль".
    - Думаю, что однажды я хотел бы попробовать что-то еще, - цитирует RMC Рабьо. - Есть много хороших лиг, но на данный момент я чувствую себя хорошо в "ПСЖ". Хотел бы поиграть в английской премьер-лиге. Когда я был молод, я болел за "Ливерпуль".

    Надо его подписать!

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  12. chr1s8rown 15.02.2018 12:27 # chr1s8rown
    ne, mne nravitsya plastichnye oporniki kak pirlo

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  13. fc-zenit 15.02.2018 12:24 # fc-zenit
    Канте пусть купят.

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  14. normalyok 15.02.2018 12:10 # normalyok
    дело говорит Стив, и уже на буд. сезон правильно прикидывает расстановку!

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  15. electric 15.02.2018 12:09 # electric
    Ну неужели об этом заговорили люди в клубе. И года не прошло поехать.

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  16. tratatata 15.02.2018 12:09 # tratatata
    Ваньяма монстр, потому что он черный? Долбаный расист!

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  17. jack-willsher 15.02.2018 12:05 # jack-willsher
    Гейе или Ндиди

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  18. suarezov 15.02.2018 12:04 # suarezov
    Наконецто

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