Джеррард предлагает "Ливерпулю" купить монстра в опорную зону
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард заявил, что "красным" необходим монструозный полузащитник в опорной зоне.
Накануне вечером эксперт BT Sport поделился своим мнением о проблемах "Ливерпуля" в центре поля. Джеррард считает, что действующий капитан "красных" Джордан Хендерсон играет чересчур осторожно, а команде не помешал бы жесткий полузащитник в опорной зоне.
"Я играл вместе с Джорданом, поэтому ценю его больше других людей. Я понимаю, какую работу он выполняет ради команды и насколько она полезна. Он очень бескорыстный человек и демонстрирует это даже на поле".
"Иногда Джордан специально делает осторожную передачу, хотя может обострить игру. Он может вскрывать оборону соперника благодаря приличному диапазону передач, но порой действует слишком осторожно".
"В следующем сезоне Хендерсон может поменять амплуа и действовать на одной линии с Наби Кейта. В таком случае "Ливерпулю" понадобится монстр в опорной зоне. Когда я говорю об этом, я имею в виду полузащитника типажа Виктора Ваньямы. Он будет располагаться рядом с защитниками и обеспечит команду подстраховкой", - сообщил Джеррард.
15.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
Наби Кейта придет и усе будет норм...
(ответить)
хотелки главного мечтателя и неудачника колбасы... за монструозного надо платить такие же деньги, "а где деньги Зин" это раз... во вторых, а захочет монструозный идти в середняк, нынешняя эйфория пройдёт быстро ясно всем кроме "адекватных"... в третьих, а что монструозный кроме ливера больше никому не нужен и кто ж даст купить его без конкуренции... и последнее, как Саутгемптон готовит для ливера, так и ливер будет готовить для топ-клубов монструозных, карма такая - дырявая...
(ответить)
со времен маскерано нет топаря в опорке
был лукас но это подобие вообще игрока
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Ну так в принципе, он говорит об изменении схемы - Хендерсона освободить от работы опорника и оставить функции цз, чтобы он мог без оглядки назад креативить, и в опорку кого-то опустить. Только Клопп так не хочет же никак.
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Ворд Прауса купят
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Купите Покпа. Он топ
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с 2011-го я жду этого опорника
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Я вскользь играл вместе с Джорданом, поэтому ценю его падения больше других людей. Я понимаю, какую работу он выполняет ради падения команды и насколько она скользкая. Он очень устойчивый человек и демонстрирует это даже на поле".
"Иногда Джордан специально делает осторожное падение, хотя может обострить игру. Он может вскрывать оборону соперника благодаря приличному скольжению, но порой действует слишком осторожно".
"В следующем сезоне Хендерсон может поменять амплуа и падать на одной линии с Наби Кейта. В таком случае "Ливерпулю" понадобится монстр скользкого падения. Когда я говорю об этом, я скольжу в сторону полузащитника типажа Виктора Ваньямы. Он будет падать рядом с защитниками и обеспечит команду скольжением", - сообщил Джеррард.
Источник: http://fapl.ru/posts/60591/
(ответить)
Ндиди хороший вариант. Сейчас по лучше Канте. Прост у Канте трофеев багаж, да и Щолси в сезоне играет как дерьмецо. Ну ливерке как обычно раскрутят, подпишут контракт который будет действовать через два года ( а ля Кейта, Ориги....)
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нужно поискать в сотоне
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Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо признался, что хотел бы поиграть в чемпионате Англии. Также он отметил, что в детстве он болел за "Ливерпуль".
- Думаю, что однажды я хотел бы попробовать что-то еще, - цитирует RMC Рабьо. - Есть много хороших лиг, но на данный момент я чувствую себя хорошо в "ПСЖ". Хотел бы поиграть в английской премьер-лиге. Когда я был молод, я болел за "Ливерпуль".
Надо его подписать!
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ne, mne nravitsya plastichnye oporniki kak pirlo
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Канте пусть купят.
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дело говорит Стив, и уже на буд. сезон правильно прикидывает расстановку!
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Ну неужели об этом заговорили люди в клубе. И года не прошло поехать.
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Ваньяма монстр, потому что он черный? Долбаный расист!
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Гейе или Ндиди
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Наконецто
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