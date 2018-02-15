Клопп: "Мане вернулся"

Садио Мане Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что вингер Садио Мане, наконец, вернулся к своей лучшей форме после неудачного старта сезона.

Первую половину кампании Мане, один из лучших игроков прошлого сезона в составе "Ливерпуля", провел в тени новичка "красных" Мохамеда Салаха. Накануне вечером Садио встрепенулся: на счету сенегальца хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту".

Клопп понимает, что форма Мане померкла на фоне блистательной игры Салаха и его партнера по нападению Роберто Фирмино. Однако теперь Юрген надеется, что вингер вернулся к своей лучшей форме.

"Еще после матча с "Саутгемптоном" я сказал ему: "Наконец-то, Мане вернулся". Сегодня он снова показал свои лучшие качества".

"Садио всегда был важен для нас, он выкладывался по полной даже тогда, когда демонстрировал не самую выдающуюся игру. Это полезный навык. Если ты не готов на 100 процентов, но по-прежнему принимаешь участие в голах, значит ты действительно важен для клуба".

"Да, в случае с первым голом ему немного повезло, но в двух оставшихся он оказывался в нужном месте в нужное время. Я очень рад за него", - сообщил Клопп The Independent.




Метки Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 15.02.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2221

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool1892est 15.02.2018 18:58 # liverpool1892est
    Молодец Маня!

    (ответить)

  2. vyrentz 15.02.2018 14:12 # vyrentz
    Ещё бы Лаллана вернулся, было бы вообще замечательно

    (ответить)

  3. recyjoed 15.02.2018 13:10 # recyjoed
    к своей лучшей форме после неудачного старта сезона.

    Неудачный старт сезона? Мб года? сезон он нормально начал.

    (ответить)

  4. vegasok 15.02.2018 11:08 # vegasok
    Ну всё ЛЧ заберет Ливер с такой игрой...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: