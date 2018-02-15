Клопп: "Мане вернулся"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что вингер Садио Мане, наконец, вернулся к своей лучшей форме после неудачного старта сезона.

Первую половину кампании Мане, один из лучших игроков прошлого сезона в составе "Ливерпуля", провел в тени новичка "красных" Мохамеда Салаха. Накануне вечером Садио встрепенулся: на счету сенегальца хет-трик в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Порту".



Клопп понимает, что форма Мане померкла на фоне блистательной игры Салаха и его партнера по нападению Роберто Фирмино. Однако теперь Юрген надеется, что вингер вернулся к своей лучшей форме.



"Еще после матча с "Саутгемптоном" я сказал ему: "Наконец-то, Мане вернулся". Сегодня он снова показал свои лучшие качества".



"Садио всегда был важен для нас, он выкладывался по полной даже тогда, когда демонстрировал не самую выдающуюся игру. Это полезный навык. Если ты не готов на 100 процентов, но по-прежнему принимаешь участие в голах, значит ты действительно важен для клуба".



"Да, в случае с первым голом ему немного повезло, но в двух оставшихся он оказывался в нужном месте в нужное время. Я очень рад за него", - сообщил Клопп The Independent.