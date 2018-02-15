Пюэль обвинил "Сити" в неуважении из-за ситуации с Махрезом

Наставник "Лестера" Клод Пюэль заявил, что "Манчестер Сити" проявил неуважение к его клубу, внезапно попытавшись переманить вингера Рияда Махреза перед самым закрытием зимнего трансферного окна.

Интерес "горожан" к Махрезу действительно оказался внезапным — вслед за Габриэлем Жезусом лишившись и Лероя Сане, рулевой "Сити" Хосеп Гвардиола решил приобрести Рияда, однако у двух клубов было слишком мало времени, чтобы согласовать сделку.



Сорвавшийся переход вывел 26-летнего алжирца из психологического равновесия. Рияд впал в депрессию и лишь спустя 10 дней вернулся к тренировкам с командой. Пюэль считает, что лидеры Премьер-Лиги поступили очень некрасиво в этой ситуации.



"Когда начинают обозначать претензии на игрока за день или два до закрытия трансферного окна, то я не знаю, нормально ли это. У нас нет большого количества игроков того же класса, что и Рияд".



"Некоторым командам не бывает сложно находить замену своим игрокам. Однако мы не относимся к грандам, которые находятся вверху таблицы. Нам необходим более бережный подход, а также мы нуждаемся в уважении со стороны других", — цитирует Пюэля Daily Mirror.