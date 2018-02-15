"Тоттенхэм" предложит новый контракт Почеттино

"Тоттенхэм" собирается предложить новый контракт своему главному тренеру Маурисио Почеттино, чтобы оградить того от интереса других клубов и отблагодарить за достигнутый прогресс.

Свой действующий контракт с зарплатой в 5.5 миллионов фунтов в год Почеттино заключил в мае 2016. С тех пор Маурисио значительно укрепил свою репутацию — не только в Англии, но и за ее пределами.



В прошлом сезоне под руководством Почеттино "шпоры" впервые в эру Премьер-Лиги финишировали выше "Арсенала", а в этой кампании лишь в минувшую субботу вновь доказали превосходство над соседями, одержав победу в доминирующей манере.



Наконец, Почеттино уже заявил о себе и в Европе. "Тоттенхэм" уверенно преодолел групповой этап Лиги Чемпионов, попутно шокировав "Реал", а в первом матче 1/8 финала дал настоящий бой "Ювентусу", вырвав ничью после двух пропущенных в начале голов.



Успехи Почеттино в Северном Лондоне лишь подстегивают слухи об интересе к 45-летнему аргентинцу со стороны таких клубов, как "Реал" и ПСЖ. В то же время президент "шпор" Даниэль Леви уверен, что Маурисио хочет остаться и вступить с клубом в новую эру, которая начнется с переездом на новый стадион в следующем сезоне.



В недавно вышедший книге Почеттино Brave New World Леви говорил, что хотел бы сотрудничать с Маурисио следующие 10-15 лет, и теперь Даниэль собирается сделать шаг к тому, чтобы воплотить это в реальность.



Как сообщает The Telegraph, "Тоттенхэм" собирается предложить Почеттино новый контракт на улучшенных условиях. Чтобы сделать Маурисио сговорчивее, клуб также готовит новые сделки для двух ключевых игроков, Деле Алли и Харри Кейна.