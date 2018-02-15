Райан Мейсон был уверен, что вернется в футбол

Экс-полузащитник "Халла" Райан Мейсон рассказал, что до последнего обследования был абсолютно уверен насчет своего возвращения в футбол, а также подтвердил свою готовность взяться за работу в "Тоттенхэме".

Напомним, ранее на текущей неделе 26-летний англичанин объявил о завершении игровой карьеры, что стало следствием перенесенного в январе перелома черепа. Райан был вынужден так поступить из-за риска, обнаруженного совсем недавно.



"Я бы на 100 процентов настроен вернуться, и это не было ни для кого секретом. Однако несколько недель назад компьютерная томография выявила некоторую проблему, связанную с мозгом, о которой мы прежде не знали".



"Я побывал на консультациях у 10 специалистов, но риск был слишком велик. Каждый раз вспоминать об этом, играя головой по мячу, было бы нереально".



"У меня не было выбора, потому я не собираюсь о чем-либо жалеть. Моя семья даже испытала определенное облегчение. Теперь я смогу задуматься о будущем. Я предвкушаю следующую часть своей жизни", — сообщил Мейсон talkSPORT.



Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино уже заявил, что двери его клуба открыты для Мейсона. Сам Райан был бы рад вернуться в клуб, за который он сыграл 69 матчей в Премьер-Лиге.



"Я хочу остаться в футболе в той или иной роли. Было бы печально завязать с игрой. Я провел 18 или 19 лет в "Тоттенхэме" и не делаю секрета из того, что это мой клуб. Я свой для "Тоттенхэма", я вырос в клубе, и этот клуб в моем ДНК".



"Я многому научился у них, и если мне суждено ступить на тренерскую стезю, то это случится в "Тоттенхэме". Я пока не знаю, когда, но в определенный момент мне бы хотелось попробовать себя в тренерской работе, помогая молодым парням сделать шаг из академии в первую команду".



"Я в уникальном положении в свои 26 лет. Такое впечатление, что я через многое прошел за короткое время, и я хочу поделиться своим опытом. Помогать молодежи сделать следующий шаг в своих карьерах будет приоритетом для меня", — добавил Мейсон.