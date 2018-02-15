Венгер недоволен, что не может использовать Обамеянга в Лиге Европы

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер недоволен тем, что не может использовать своего новичка Пьер-Эмерика Обамеянга в Лиге Европы.

Напомним, в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы против "Эстерсунда" Венгер на несколько недель лишился Александра Лакасетта, который перенес операцию на колене.



Теперь у "канониров" существуют большие проблемы в нападении, ведь приобретенный в январе за 56 миллионов фунтов Обамеянг тоже недоступен — 28-летний габонец не может сыграть за лондонский клуб в Лиге Европы, поскольку это против правил.



Этот запрет обусловлен тем, что дортмундская "Боруссия", бывший клуб Пьер-Эмерика, тоже оказалась в Лиге Европы, вылетев сюда из Лиги Чемпионов. Венгер считает, что УЕФА должен отменить это странное правило.



"Убежден, сейчас все клубы единогласно за то, чтобы это правило исчезло из европейского футбола. Он сыграл за "Дортмунд", "Дортмунд" попал в Лигу Европы, и теперь оказывается, что он не может играть за нас".



"Когда тратишь на трансферы такие суммы, как тратятся сейчас, — 50, 60, 70 миллионов фунтов посреди сезона — то нет никакого смысла запрещать игрокам играть. Сейчас все клубы в Европе единогласно против этого правила", — цитирует Венгера Evening Standard.