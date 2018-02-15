Клопп не ожидал, что против "Порту" будет так легко

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что даже он был удивлен той простотой, с которой его подопечные переиграли "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Взломав ворота португальской команды в середине первого тайма усилиями Садио Мане, впоследствии "красные" еще четырежды огорчили соперника. Победа 0:5 практически гарантирует "Ливерпулю" выход в четвертьфинал турнира.

За исключением стартового отрезка матча, когда "Порту" сидел в глухой обороне, "Ливерпуль" не встретил никакого сопротивления, и это стало сюрпризом для Клоппа.

"В этом матче мы смогли заставить соперника побегать без мяча. Обычно это не так легко, но мы добились победы сегодня вечером благодаря упорной работе. В конце концов парни были вознаграждены за свое трудолюбие, и это самое важное".

"В перерыве я сказал парням: "Вспомните ситуацию из первого тайма, когда мы уже вели 2:0, а Мохамед Салах отбирает мяч в центре поля". Именно это тебе требуется в такого рода матче, в такого рода соревновании".

"Я увидел много великолепного футбола сегодня вечером, и подобный результат возможен только в том случае, если каждый включен в игру".

"Думаю, Робертсон провел выдающийся матч, у него наконец-то стали получаться прострелы. Такое впечатление, что я оказался где-то в Шотландии, было приятно за этим наблюдать".

"Конечно, Мане лучший игрок матч, но Роберто Фирмино вновь проделал выдающийся объем работы", — цитирует Клоппа Evening Standard.



Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 15.02.2018 02:20

Количество просмотров Просмотров: 1404

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  1. scouser2005 15.02.2018 05:35 # scouser2005
    Pfundskerl Klopp!

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  2. calvin-harris 15.02.2018 02:54 # calvin-harris
    Топчик.

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  3. blackdreamer 15.02.2018 02:27 # blackdreamer
    сыканул на щолсей опять
    ну что за топ
    сказал типо с порту было сложней чем ебать пешеходов щолсей

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