Клопп не ожидал, что против "Порту" будет так легко

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что даже он был удивлен той простотой, с которой его подопечные переиграли "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Взломав ворота португальской команды в середине первого тайма усилиями Садио Мане, впоследствии "красные" еще четырежды огорчили соперника. Победа 0:5 практически гарантирует "Ливерпулю" выход в четвертьфинал турнира.



За исключением стартового отрезка матча, когда "Порту" сидел в глухой обороне, "Ливерпуль" не встретил никакого сопротивления, и это стало сюрпризом для Клоппа.



"В этом матче мы смогли заставить соперника побегать без мяча. Обычно это не так легко, но мы добились победы сегодня вечером благодаря упорной работе. В конце концов парни были вознаграждены за свое трудолюбие, и это самое важное".



"В перерыве я сказал парням: "Вспомните ситуацию из первого тайма, когда мы уже вели 2:0, а Мохамед Салах отбирает мяч в центре поля". Именно это тебе требуется в такого рода матче, в такого рода соревновании".



"Я увидел много великолепного футбола сегодня вечером, и подобный результат возможен только в том случае, если каждый включен в игру".



"Думаю, Робертсон провел выдающийся матч, у него наконец-то стали получаться прострелы. Такое впечатление, что я оказался где-то в Шотландии, было приятно за этим наблюдать".



"Конечно, Мане лучший игрок матч, но Роберто Фирмино вновь проделал выдающийся объем работы", — цитирует Клоппа Evening Standard.