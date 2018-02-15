"Ливерпуль" сокрушил "Порту" пятью голами

"Ливерпуль" сделал громадный шаг на пути к четвертьфиналу Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала легко разобравшись с "Порту" — 0:5.

В стартовый состав "красных" вернулись Деян Ловрен, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, заменив Жоэля Матипа, Эмре Джана и Алекса Окслейд-Чемберлена.



Команды очень осторожно начали матч, и первого опасного момента пришлось ждать до 10-й минуты, когда Отавио подхватил мяч в штрафной "Ливерпуля", на резком рывке ушел от нескольких защитников и пробил. После рикошета от бросившегося в подкат Ловрена мяч пролетел над перекладиной.



Гости полностью забрали мяч под свой контроль, однако все пути к воротам Жозе Са были перекрыты. "Порту" не давал сопернику свободного пространства для быстрых комбинаций.



Лишь на 20-й минуте, когда Са неудачно ввел мяч от своих ворот, "Ливерпулю" удалось провести быструю атаку. Мохамед Салах ворвался в штрафную по правому краю и попытался прострелить вместо удара — передача была прервана.



Спустя пять минут возник аналогичный момент на левом краю штрафной, и Садио Мане тоже не решился на удар. На сей раз атака "красных" продолжилась, и вскоре Джорджиньо Вейналдум попытался пробить по центру, угодив в защитника. Сам же голландец подхватил мяч и сделал короткую передачу на край Мане, который своим вторым шансом воспользовался. Мокрый снаряд скользнул под голкипером и оказался в воротах — 0:1.



Спустя пять минут "Ливерпуль" и вовсе удвоил счет. Джеймс Милнер отважился на удар с дальнего края штрафной и попал в штангу. На отскок подоспел Салах, после чего, жонглируя мячом, ушел от голкипера и хладнокровно поразил ворота — 0:2.



После двух пропущенных голов для хозяев уже не было никакого смысла сидеть в глухой обороне, они начали раскрываться, и это было более чем на руку гостям. "Красные" продолжали контролировать игру, не позволяя "Порту" касаться мяча.



В остатке тайма "Ливерпуль" создал немало моментов, но забить больше не сумел. "Порту" же имел только один реальный шанс, но Франсиско Соарес, выйдя на ударную позицию, послал мяч со внешней стороны от штанги.



Второй тайм, как и первый, "красные" начали осторожно, а на 53-й минуте дождались своего шанса на контратаку. Салах отправил в прорыв Роберто Фирмино, и тот нанес удар с 15 метров. Голкипер отразил мяч, но первым на добивание подоспел Мане — 0:3.



Сделав счет разгромным, гости вновь включили энергосберегающий режим, а затем дождались еще одного шансы для быстрой атаки. На 69-й минуте Милнер прострелил с левого края штрафной в центр на Фирмино, который в касание переправил мяч в ворота — 0:4.



В концовке матча "Порту" уже бросил играть, потеряв надежду даже на гол престижа. А на 85-й минуте Мане ударом с подступов к штрафной поставил точку — 0:5.



Назвать "Порту" командой уровня Чемпионшипа было бы оскорблением для команд Чемпионшипа. Португальцы неплохо оборонялись в начале матча, но очень легко поддались давлению, а перестроиться после первого пропущенного гола просто не смогли.



"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:5 (0:2)



Голы: Мане 25, 53, 85, Салах 29, Фирмино 69.



"Порту": Жозе Са, Перейра, Рейес, Маркано, Теллес, Эррера, Оливейра, Отавио (Корона 45), Браими (Уорис 62), Марега, Соарес (Пасиенсия 74).



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд (Гомес 79), Ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон (Матип 75), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино (Ингс 80).