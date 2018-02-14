Игроки "Челси" получили выходные на прошлой неделе благодаря Кэхиллу
Защитник "Челси" Гари Кэхилл заявил, что это он предложил Антонио Конте дать игрокам несколько дней отдыха на прошлой неделе — сам тренер о таком не догадался.
В последние недели к методам Конте появились определенные вопросы. Существует мнение, что спад в игре "синих" обусловлен чрезмерной нагрузкой игроков на тренировках и неспособностью Антонио приспособить стиль к интенсивному графику матчей.
Разгромно уступив "Уотфорду" 5 февраля, "Челси" имел целую неделю на подготовку к матчу против "Вест Бромвича". Конте и дальше планировал нагружать своих подопечных, однако в ситуацию вмешался Кэхилл и предложил итальянскому специалисту позволить игрокам отдохнуть вместо тренировок.
Антонио к своему капитану прислушался, и полученная передышка наилучшим образом сказалась на "синих" — посвежевшая команда разгромила "дроздов" со счетом 3:0 в понедельник вечером.
"Я предложил тренеру идею дать игрокам несколько дней отдыха. Я просто чувствовал, что вокруг довольно негативная атмосфера, и всем нужно отвлечься и развеяться".
"Каждому из нас было по-настоящему важно отвлечься. Иногда возникает нездоровая ситуация, когда вокруг тебя постоянно есть негатив в силу каких-либо причин".
"Насколько я могу вспомнить, это была первая свободная неделя для нас в этом сезоне. Мне казалось, что это отличная возможность для нас освежить свой разум и тело. Каждый знает, что мы много работаем над физической формой на тренировках, в дополнение к проводимым матчам".
"Мы смогли отойти от этого, побыть со своими семьями и детьми, чтобы затем вернуться и заново сосредоточиться на своей работе", — сообщил Кэхилл Evening Standard.
14.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Ты же капитан, Гари, или сука, кто? Да это твоя прямая обязанность помогать тренеру. И не хер звонить по всем углам, что ты сделал свою работу и лишний раз показать, что ты , типа, красавела, а замороченый и чуток уставший тренер НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ к игрокам. Делай свое дело, бери часть ответственности на себя и меньше болтай...а то ещё по харе получишь от Антонио, и он будет прав. Понял, дружище...?
p.s. Гари - по харе \ интересная рифма)
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Наверное укладчик газона посоветовал выпустить нападающего в старте и перестать навешивать на Азара, а то тупой парик вообще ничего не соображает.
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сам тренер о таком и не догадывался)) тупой пенс
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