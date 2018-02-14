Игроки "Челси" получили выходные на прошлой неделе благодаря Кэхиллу

Защитник "Челси" Гари Кэхилл заявил, что это он предложил Антонио Конте дать игрокам несколько дней отдыха на прошлой неделе — сам тренер о таком не догадался.

В последние недели к методам Конте появились определенные вопросы. Существует мнение, что спад в игре "синих" обусловлен чрезмерной нагрузкой игроков на тренировках и неспособностью Антонио приспособить стиль к интенсивному графику матчей.



Разгромно уступив "Уотфорду" 5 февраля, "Челси" имел целую неделю на подготовку к матчу против "Вест Бромвича". Конте и дальше планировал нагружать своих подопечных, однако в ситуацию вмешался Кэхилл и предложил итальянскому специалисту позволить игрокам отдохнуть вместо тренировок.



Антонио к своему капитану прислушался, и полученная передышка наилучшим образом сказалась на "синих" — посвежевшая команда разгромила "дроздов" со счетом 3:0 в понедельник вечером.



"Я предложил тренеру идею дать игрокам несколько дней отдыха. Я просто чувствовал, что вокруг довольно негативная атмосфера, и всем нужно отвлечься и развеяться".



"Каждому из нас было по-настоящему важно отвлечься. Иногда возникает нездоровая ситуация, когда вокруг тебя постоянно есть негатив в силу каких-либо причин".



"Насколько я могу вспомнить, это была первая свободная неделя для нас в этом сезоне. Мне казалось, что это отличная возможность для нас освежить свой разум и тело. Каждый знает, что мы много работаем над физической формой на тренировках, в дополнение к проводимым матчам".



"Мы смогли отойти от этого, побыть со своими семьями и детьми, чтобы затем вернуться и заново сосредоточиться на своей работе", — сообщил Кэхилл Evening Standard.