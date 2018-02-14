Эриксен: "Прежний "Тоттенхэм" проиграл бы "Ювентусу" 6:0"

Кристиан Эриксен Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что несколько лет назад его команда сокрушительно проиграла бы "Ювентусу" матч Лиги Чемпионов, накануне завершившийся вничью 2:2.

Пропустив два гола в течение девяти первых минут, "шпоры" смогли переломить ход игры и вырвать ничью в Турине. На протяжении длительных отрезков "Тоттенхэм" доминировал над чемпионами Серии А и теперь имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.

Эриксен, для которого этот сезон является пятым в лондонском клубе, считает, что за последние годы "Тоттенхэм" сильно изменился — причем в лучшую сторону. В своем прежнем состоянии, уверен датчанин, "шпор" ждало бы крупное поражение от "Ювентуса".

"Конечно, мы прибавляем каждый сезон относительно своего состояния четыре или пять лет назад, когда я пришел. Раньше, проигрывая команде топ-уровня со счетом 2:0 после девяти минут, мы бы потерпели поражение 6:0".

"Благодаря тренеру и имеющимся игрокам мы изменили это. Каждый прибавил, и мы никогда не сдадимся, даже если соперник ведет 2:0".

"Тоттенхэм" совершенно изменился относительно того, что было, когда я переходил в клуб. Это заслуга тренера, игроков и мастерства, которым мы обладаем в команде", — цитирует Эриксена The Telegraph.



Метки Лига Чемпионов, Тоттенхэм, Эриксен, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 21:00

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  1. psycho1 14.02.2018 21:58 # psycho1
    Прежний тоттенхем или нынешний челси.

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  2. lfc-in-my-heart 14.02.2018 21:44 # lfc-in-my-heart
    Помнит, как влетали ливерпулю

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  3. blackdreamer 14.02.2018 21:36 # blackdreamer
    куры пишут такие вьюхи как будто ебали апл лет 10 подряд
    ебаные середняки типо щолсей
    просто конвеер по продаже топарей - фарм клуб типо лфк для барселоны и реала

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  4. stepan-jam-boss 14.02.2018 21:32 # stepan-jam-boss
    Вместо прежнего Тоттенхема можно поставить Арсенал

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