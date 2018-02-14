Эриксен: "Прежний "Тоттенхэм" проиграл бы "Ювентусу" 6:0"
Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен заявил, что несколько лет назад его команда сокрушительно проиграла бы "Ювентусу" матч Лиги Чемпионов, накануне завершившийся вничью 2:2.
Пропустив два гола в течение девяти первых минут, "шпоры" смогли переломить ход игры и вырвать ничью в Турине. На протяжении длительных отрезков "Тоттенхэм" доминировал над чемпионами Серии А и теперь имеет хорошие шансы на выход в четвертьфинал.
Эриксен, для которого этот сезон является пятым в лондонском клубе, считает, что за последние годы "Тоттенхэм" сильно изменился — причем в лучшую сторону. В своем прежнем состоянии, уверен датчанин, "шпор" ждало бы крупное поражение от "Ювентуса".
"Конечно, мы прибавляем каждый сезон относительно своего состояния четыре или пять лет назад, когда я пришел. Раньше, проигрывая команде топ-уровня со счетом 2:0 после девяти минут, мы бы потерпели поражение 6:0".
"Благодаря тренеру и имеющимся игрокам мы изменили это. Каждый прибавил, и мы никогда не сдадимся, даже если соперник ведет 2:0".
"Тоттенхэм" совершенно изменился относительно того, что было, когда я переходил в клуб. Это заслуга тренера, игроков и мастерства, которым мы обладаем в команде", — цитирует Эриксена The Telegraph.
14.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
Прежний тоттенхем или нынешний челси.
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Помнит, как влетали ливерпулю
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куры пишут такие вьюхи как будто ебали апл лет 10 подряд
ебаные середняки типо щолсей
просто конвеер по продаже топарей - фарм клуб типо лфк для барселоны и реала
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Вместо прежнего Тоттенхема можно поставить Арсенал
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