Ибрагимович ищет жилье в Лос-Анджелесе

Нападающий Златан Ибрагимович готовится к расставанию с "Манчестер Юнайтед" и уже подыскивает жилье в Лос-Анджелесе.

Напомним, в августе Ибрагимович вернулся к "красным дьяволам" и заключил новый однолетний контракт. А в ноябре — гораздо раньше первоначального прогноза — Златан сыграл свой первый матч после тяжелейшей травмы колена.



Правда, на Boxing Day против "Бернли" у 36-летнего шведа случился рецидив, и он лишь на прошлой неделе возобновил тренировки с первой командой.



Очевидно, что сейчас "Юнайтед" не так зависим от Ибрагимовича, как в прошлом сезоне. Особенно после появления на "Олд Траффорд" Алексиса Санчеса, который способен сыграть центрального нападающего.



Как стало известно ESPN, Златан пока не определился со своим будущим, но одновременно с этим уже начал подыскивать себе жилье в Бель-Эйр и Беверли-Хиллз, куда его отчаянно жаждет заманить клуб МЛС "ЛА Гэлакси".



Добавим, что главное трансферное окно в МЛС открылось 7 февраля и закроется 1 мая. Сроки добавочного окна — с 10 июля по 8 августа. Регулярный сезон в североамериканской лиге стартует 3 марта.