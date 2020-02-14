Ибрагимович ищет жилье в Лос-Анджелесе
Нападающий Златан Ибрагимович готовится к расставанию с "Манчестер Юнайтед" и уже подыскивает жилье в Лос-Анджелесе.
Напомним, в августе Ибрагимович вернулся к "красным дьяволам" и заключил новый однолетний контракт. А в ноябре — гораздо раньше первоначального прогноза — Златан сыграл свой первый матч после тяжелейшей травмы колена.
Правда, на Boxing Day против "Бернли" у 36-летнего шведа случился рецидив, и он лишь на прошлой неделе возобновил тренировки с первой командой.
Очевидно, что сейчас "Юнайтед" не так зависим от Ибрагимовича, как в прошлом сезоне. Особенно после появления на "Олд Траффорд" Алексиса Санчеса, который способен сыграть центрального нападающего.
Как стало известно ESPN, Златан пока не определился со своим будущим, но одновременно с этим уже начал подыскивать себе жилье в Бель-Эйр и Беверли-Хиллз, куда его отчаянно жаждет заманить клуб МЛС "ЛА Гэлакси".
Добавим, что главное трансферное окно в МЛС открылось 7 февраля и закроется 1 мая. Сроки добавочного окна — с 10 июля по 8 августа. Регулярный сезон в североамериканской лиге стартует 3 марта.
14.02.2018 20:00
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Хахах!заработал на мумушных и свалил))а как манки кудахтали то!кококо,он вернется и будет рвать,кококо!он обычный наемник лохи!мумушные,у вас пелена в глазах,сперма на зубах)))
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Норм подоил мешок. Теперь можно и в футбол поиграть. На пляже загорать и т.д.
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