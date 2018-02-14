Патрик Клюйверт отговаривает сына от переезда в Англию

Моуриньо и Клюйверт-младший Бывший нападающий "Барселоны" и "Ньюкасла" Патрик Клюйверт отговаривает своего сына Джастина от переезда в Премьер-Лигу.

Только накануне 18-летний Клюйверт, блестяще выступающий за "Аякс", рассказал, что не прочь попробовать свои силы в Англии, где ему приглянулись "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".

Однако Клюйверт-старший отговаривает сына от переезда в Премьер-Лигу, По мнению легенды голландского футбола, после ухода из "Аякса" юному нападающему стоит попробовать себя в Испании.

"Джастин показывает хорошую игру, но важно продолжать в том же духе. Он не должен витать в облаках, ему стоит провести еще один-два сезона в "Аяксе". Нельзя менять страну слишком рано, нужно подготовиться к переезду со всех точек зрения".

"Конечно, будет нелегко сказать "нет" "Барселоне", но самое главное понять, подходит ли тебе стиль команды. Именно поэтому я представляю сына в Испании, нежели в Премьер-Лиге. В любом случае это будет его выбор", - сообщил Клюйверт-старший El Larguero.




Метки Аякс, Клюйверт, Премьер-Лига

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 19:10

Количество просмотров Просмотров: 2631

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 14.02.2018 19:54 # blackdreamer
    думает его сразу купят в реал или барсу
    а типо в англии трамплин
    ога )))
    в англии много великих клубов
    типо ноттингема у которого 2 часшки лч
    или середняка щолсей

    (ответить)

  2. zagzag 14.02.2018 19:38 # zagzag
    Ппц я старый уже... Еще вчера смотрел как батя его гоняет бразильцев на ЧМ-98 а вот уже и сынишка совершеннолетний бегает, ппц время бежит(((((((((((((((

    (ответить)

  3. mancityman 14.02.2018 19:31 # mancityman
    Тем более в крысятник, сгниет так же как и Депай, Мартиаль и остальные .

    (ответить)

  4. makeewadim 14.02.2018 19:31 # makeewadim
    Только не к нему!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: