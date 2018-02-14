Патрик Клюйверт отговаривает сына от переезда в Англию
Бывший нападающий "Барселоны" и "Ньюкасла" Патрик Клюйверт отговаривает своего сына Джастина от переезда в Премьер-Лигу.
Только накануне 18-летний Клюйверт, блестяще выступающий за "Аякс", рассказал, что не прочь попробовать свои силы в Англии, где ему приглянулись "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".
Однако Клюйверт-старший отговаривает сына от переезда в Премьер-Лигу, По мнению легенды голландского футбола, после ухода из "Аякса" юному нападающему стоит попробовать себя в Испании.
"Джастин показывает хорошую игру, но важно продолжать в том же духе. Он не должен витать в облаках, ему стоит провести еще один-два сезона в "Аяксе". Нельзя менять страну слишком рано, нужно подготовиться к переезду со всех точек зрения".
"Конечно, будет нелегко сказать "нет" "Барселоне", но самое главное понять, подходит ли тебе стиль команды. Именно поэтому я представляю сына в Испании, нежели в Премьер-Лиге. В любом случае это будет его выбор", - сообщил Клюйверт-старший El Larguero.
14.02.2018 19:10
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Последние комментарии:
думает его сразу купят в реал или барсу
а типо в англии трамплин
ога )))
в англии много великих клубов
типо ноттингема у которого 2 часшки лч
или середняка щолсей
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Ппц я старый уже... Еще вчера смотрел как батя его гоняет бразильцев на ЧМ-98 а вот уже и сынишка совершеннолетний бегает, ппц время бежит(((((((((((((((
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Тем более в крысятник, сгниет так же как и Депай, Мартиаль и остальные .
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Только не к нему!
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