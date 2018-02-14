Патрик Клюйверт отговаривает сына от переезда в Англию

Бывший нападающий "Барселоны" и "Ньюкасла" Патрик Клюйверт отговаривает своего сына Джастина от переезда в Премьер-Лигу.

Только накануне 18-летний Клюйверт, блестяще выступающий за "Аякс", рассказал, что не прочь попробовать свои силы в Англии, где ему приглянулись "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль".



Однако Клюйверт-старший отговаривает сына от переезда в Премьер-Лигу, По мнению легенды голландского футбола, после ухода из "Аякса" юному нападающему стоит попробовать себя в Испании.



"Джастин показывает хорошую игру, но важно продолжать в том же духе. Он не должен витать в облаках, ему стоит провести еще один-два сезона в "Аяксе". Нельзя менять страну слишком рано, нужно подготовиться к переезду со всех точек зрения".



"Конечно, будет нелегко сказать "нет" "Барселоне", но самое главное понять, подходит ли тебе стиль команды. Именно поэтому я представляю сына в Испании, нежели в Премьер-Лиге. В любом случае это будет его выбор", - сообщил Клюйверт-старший El Larguero.