Эриксен уверен, что Почеттино в "Тоттенхэме" надолго

Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен, что главный тренер Маурисио Почеттино откажется от соблазнительных предложений и останется в лондонском клубе на долгий срок.

Последние полгода Почеттино регулярно сватают в мадридский "Реал" на место Зинедина Зидана. Сам Маурисио открещивается от этих слухов и продолжает с "Тоттенхэмом" движение вперед.



Еще одним доказательством прогресса "шпор" стала ничья 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом". Сравнявший счет Эриксен уверен, что Почеттино останется в "Тоттенхэме" надолго.



"Конечно, клубы будут заинтересованы в его услугах, потому что он хорошо выполняет свою работу. Но я надеюсь, что он останется и останется надолго. Его решение подписать новый контракт свидетельствует об этом", - сообщил Эриксен Evening Standard.



Между тем, сам Почеттино намекнул, что в какой-то момент карьеры отправится тренировать в Серию А.



"Почему бы и нет? Во мне течет итальянская кровь, поэтому в будущем все может быть", - сообщил Маурисио.