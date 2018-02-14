Эриксен уверен, что Почеттино в "Тоттенхэме" надолго

Эриксен и Почеттино Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен, что главный тренер Маурисио Почеттино откажется от соблазнительных предложений и останется в лондонском клубе на долгий срок.

Последние полгода Почеттино регулярно сватают в мадридский "Реал" на место Зинедина Зидана. Сам Маурисио открещивается от этих слухов и продолжает с "Тоттенхэмом" движение вперед.

Еще одним доказательством прогресса "шпор" стала ничья 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом". Сравнявший счет Эриксен уверен, что Почеттино останется в "Тоттенхэме" надолго.

"Конечно, клубы будут заинтересованы в его услугах, потому что он хорошо выполняет свою работу. Но я надеюсь, что он останется и останется надолго. Его решение подписать новый контракт свидетельствует об этом", - сообщил Эриксен Evening Standard.

Между тем, сам Почеттино намекнул, что в какой-то момент карьеры отправится тренировать в Серию А.

"Почему бы и нет? Во мне течет итальянская кровь, поэтому в будущем все может быть", - сообщил Маурисио.




Метки Почеттино, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 18:00

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  1. recyjoed 14.02.2018 18:14 # recyjoed
    гнида тренер для гнид игроков (я про Кейна и алли, Триппье и т.д., Эриксен и Дембеле - уважуха - замечены в гнилье не были)

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