Эриксен уверен, что Почеттино в "Тоттенхэме" надолго
Плеймейкер "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен уверен, что главный тренер Маурисио Почеттино откажется от соблазнительных предложений и останется в лондонском клубе на долгий срок.
Последние полгода Почеттино регулярно сватают в мадридский "Реал" на место Зинедина Зидана. Сам Маурисио открещивается от этих слухов и продолжает с "Тоттенхэмом" движение вперед.
Еще одним доказательством прогресса "шпор" стала ничья 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом". Сравнявший счет Эриксен уверен, что Почеттино останется в "Тоттенхэме" надолго.
"Конечно, клубы будут заинтересованы в его услугах, потому что он хорошо выполняет свою работу. Но я надеюсь, что он останется и останется надолго. Его решение подписать новый контракт свидетельствует об этом", - сообщил Эриксен Evening Standard.
Между тем, сам Почеттино намекнул, что в какой-то момент карьеры отправится тренировать в Серию А.
"Почему бы и нет? Во мне течет итальянская кровь, поэтому в будущем все может быть", - сообщил Маурисио.
14.02.2018 18:00
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гнида тренер для гнид игроков (я про Кейна и алли, Триппье и т.д., Эриксен и Дембеле - уважуха - замечены в гнилье не были)
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