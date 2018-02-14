Кейн не по карману "Ювентусу"

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта сообщил, что нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не по карману туринскому клубу.

Накануне вечером туринцы воочию оценили бомбардирский талант Кейна, который отметился голом в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов, благодаря чему "шпоры" избежали поражения и сыграли вничью 2:2.



После матча у Маротты поинтересовались, смогут ли чемпионы Серии А позволить себе покупку нападающего, забившего больше всех голов в 2017 году. Генеральный директор "Ювентуса" заверил, что Кейн его клубу просто не по карману.



"Нет ни одного итальянского клуба, который смог бы позволить себе покупку Харри Кейна. Он феноменальный игрок, но клубы Серии А не могут конкурировать с иностранными командами в этом вопросе", - сообщил Маротта Mediaset.