Венгер считает, что Лакасетт не забивал в последних матчах из-за проблем с коленом

Александр Лакасетт Наставник "Арсенала" Арсен Венгер предположил, что проблемы с коленом как раз и являются причиной невыразительной игры нападающего Александра Лакасетта в последних матчах.

Накануне Лакасетт перенес небольшую операцию на колене и теперь пропустит до полутора месяцев. Это событие стало еще одним ударом по 26-летнему французу, который лишился места в стартовом составе "канониров" после прихода на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга.

В своем последнем матче, дерби против "Тоттенхэма" на "Уэмбли", Лакасетт упустил два прекрасных момента. Если бы не колено, Александр мог забить, считает Венгер.

"После матча против "Тоттенхэма" его колено на удивление сильно опухло, и ему пришлось очень быстро лечь на операцию. Это большая потеря для нас, и теперь мы должны найти решение. Никто не мог предсказать, что это случится".

"В футболе случаются непредсказуемые вещи, но одновременно это всегда хорошая возможность проявить себя для кого-нибудь другого".

"Думаю, в последнее время он испытывал некоторый дискомфорт в колене. Возможно, это объяснят то, почему он забивал не так много голов, как привык", — сообщил Венгер beIN Sports.



Метки Арсенал, Венгер, Лакасетт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. osivori 14.02.2018 19:11 # osivori
    причем колено, класс то средний

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  2. gunars 14.02.2018 17:55 # gunars
    Пусть отдохнет. Будет карать гпенсов!

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  3. liverpool1892est 14.02.2018 16:56 # liverpool1892est
    Пуховик заебал уже,пиздуй на пенсию!!!

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  4. star69 14.02.2018 16:13 # star69
    Так он же говорил неделю назад, что из-за перехода Обамеянга)))))
    Веня такой Веня...одни отмазы..

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