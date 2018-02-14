Жиру объяснил переход в "Челси"

Оливье Жиру Нападающий Оливье Жиру заявил, что "Челси" является "идеальным" клубом для него и смог предложить ему "новое испытание", в котором он нуждался.

Проведя первую половину этого сезона на лавке "Арсенала", на исходе января Жиру присоединился к "синим" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.

По словам 31-летнего француза, после пяти с половиной лет на "Эмирейтс" он нуждался в новом испытании, и "Челси" стал тем клубом, который полностью соответствует его амбициям.

"Я достаточно давно не имел регулярной игровой практики, и поэтому мне требовалось уйти. Я нуждался в новом испытании, и "Челси" идеальный клуб для меня".

"Я остался в Премьер-Лиге и теперь выступаю за клуб, который за последние 10 лет выиграл больше титулов, чем какой-либо другой. Это громадный клуб, и я очень горжусь быть здесь и продолжать карьеру в Премьер-Лиги".

"Я провел пять удивительных лет в "Арсенале", но теперь в моей карьере новая глава, и я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь "синим" достичь наших целей. Я очень рад оказаться здесь", — цитирует Жиру The Independent.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3316

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Последние комментарии:




  1. pens1905 14.02.2018 17:46 # pens1905
    А какой топ игрок не валил с GG?

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  2. rollik707 14.02.2018 17:23 # rollik707
    Не подведи!

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  3. liverpool1892est 14.02.2018 16:56 # liverpool1892est
    Потрачено!

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  4. gunars 14.02.2018 16:26 # gunars
    Спасибо Жиру, за все! Ты был отличным игроком. Жаль только годы берут свое и ты стал деградировать. Для челси ты в самый раз.
    Еще раз, спасибо!

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  5. raka-eve 14.02.2018 15:52 # raka-eve
    обычный наемник, да еще и каблук.

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  6. germanikum 14.02.2018 15:18 # germanikum
    Fapl синий!

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  7. gidro-met 14.02.2018 15:16 # gidro-met
    Жиру лучше Батшуайи?

    Ну мб в росте и игре головой разве что..а это важный для Англии аспект.

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  8. tursa 14.02.2018 15:04 # tursa
    на самом деле он >обама,лакасет

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