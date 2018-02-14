Жиру объяснил переход в "Челси"

Нападающий Оливье Жиру заявил, что "Челси" является "идеальным" клубом для него и смог предложить ему "новое испытание", в котором он нуждался.

Проведя первую половину этого сезона на лавке "Арсенала", на исходе января Жиру присоединился к "синим" по сделке стоимостью 18 миллионов фунтов.



По словам 31-летнего француза, после пяти с половиной лет на "Эмирейтс" он нуждался в новом испытании, и "Челси" стал тем клубом, который полностью соответствует его амбициям.



"Я достаточно давно не имел регулярной игровой практики, и поэтому мне требовалось уйти. Я нуждался в новом испытании, и "Челси" идеальный клуб для меня".



"Я остался в Премьер-Лиге и теперь выступаю за клуб, который за последние 10 лет выиграл больше титулов, чем какой-либо другой. Это громадный клуб, и я очень горжусь быть здесь и продолжать карьеру в Премьер-Лиги".



"Я провел пять удивительных лет в "Арсенале", но теперь в моей карьере новая глава, и я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь "синим" достичь наших целей. Я очень рад оказаться здесь", — цитирует Жиру The Independent.