Анонс матча "Порту" — "Ливерпуль"

Виргил Ван Дейк и Роберто Фирмино В среду вечером "Ливерпуль" совершит выезд к "Порту" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как известно, "красные" стали одной из четырех команд, прошедших групповой этап без поражений — и это несмотря на разочаровывающие матчи против "Севильи" и "Спартака".

В отличие от "Ливерпуля", выигравшего свой квартет, "Порту" занял только второе место в Группе G, уступив "Бешикташу", но опередив таких крепких соперников, как "РБ Лейпциг" и "Монако".

В ближайший уикенд мерсисайдцам не играть в Кубке Англии, поэтому наставник Юрген Клопп увез свою команду в Португалию сразу на четыре дня. "Красные" смогут полностью сосредоточиться на тренировках и на игре против "Порту".

"Порту" может похвастать серией из 23 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований. Свое единственное поражение на групповом этапе подопечные Сержиу Консейсау потерпели дома от "Бешикташа" — 1:3.

Прежде "Ливерпуль" четырежды пересекался с "Порту" — две победы и две ничьи, причем обе ничьи состоялись в Португалии.

"Порту" не может пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов с момента завоевания трофея в 2004 году.

Только ПСЖ (25) забил голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (23).

На групповом этапе "Порту" забил восемь голов после стандартов — больше всех.

В шести матчах Лиги Чемпионов нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил шесть голов и отдал три результативных передачи. По системе гол + пас бразилец стал самым эффективным игроком соревнования на групповом этапе, если учитывать только выездные поединки (4 + 2).

"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Эмре Джана. Натаниэль Клайн и Джо Гомес травмированы. Рагнар Клаван залечил бедро. Виргил Ван Дейк должен дебютировать в Лиге Чемпионов за "красных". Место в воротах сохранит Лорис Кариус.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)
Порту. Стадион "Драгау". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Порту

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 14:25

Количество просмотров Просмотров: 3820

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 14.02.2018 19:14 # mancityman
    просто русня

    (ответить)

  2. rap-woiska 14.02.2018 19:10 # rap-woiska
    ветку не читал,но лицемерных пенсов уже распидорасило?

    (ответить)

  3. golokante 14.02.2018 18:52 # golokante
    Так я ещё и практически уверен, что Ливерпуль победит. А это хуево для Ливерпуля.

    (ответить)

  4. golokante 14.02.2018 18:47 # golokante
    Как показал вчерашний матч аналитик из меня как из говна пуля. Но мне кажется Реал победит. Значит выиграет ПСЖ.

    (ответить)

  5. ooaaaa 14.02.2018 18:46 # ooaaaa
    У Лонзо процент штрафных 48%, это просто позорная стата для разыгрывающего, как такое возможно?) а критиковать его бросок нет смысла уже, все понятно)

    Процент хуже драммонда, ховарда и диандре

    (ответить)

  6. suarezov 14.02.2018 18:42 # suarezov
    пока все будут смотреть реал-псж, под шумок побеждаем порту

    (ответить)

  7. skychnie-oboi 14.02.2018 18:37 # skychnie-oboi
    http://www.rabbireport.com/gerrardalonso3yvMed.jpg

    (ответить)

  8. skychnie-oboi 14.02.2018 18:35 # skychnie-oboi
    https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e5/cc/fa/e5ccfab3364d545037b1561a8cd79f02.jpg

    (ответить)

  9. bezviz 14.02.2018 18:26 # bezviz
    http://arhivach.org/storage3/a/bb/abb6e23bdbb936d37e331e0c274e9e27.mp4

    а вот теперь тру пруф где амеры, или просто один америкос, простыми нажатиями по кнопке, всего одним пальцем, отправляет элитные войска рашки кормить опарышей)))))))

    (ответить)

  10. sher-liverpool 14.02.2018 18:22 # sher-liverpool
    https://pp.userapi.com/c621704/v621704630/6c341/darfJMbDPEE.jpg

    (ответить)

  11. sher-liverpool 14.02.2018 18:21 # sher-liverpool
    https://pp.userapi.com/c840723/v840723939/556e1/aViW0QocSec.jpg

    (ответить)

  12. sher-liverpool 14.02.2018 18:20 # sher-liverpool
    https://pp.userapi.com/c621700/v621700966/6e67d/sMkf3FFRwZg.jpg

    (ответить)

  13. sher-liverpool 14.02.2018 18:18 # sher-liverpool
    https://pp.userapi.com/c840139/v840139976/74e69/209dFOjtVpc.jpg

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 14.02.2018 18:12 # skychnie-oboi
    Нормально так пенсы вчера камминг-аутнулись.

    (ответить)

  15. melwood-lfc 14.02.2018 18:03 # melwood-lfc
    https://www.youtube.com/watch?v=wfWIs2gFTAM

    эм клипак выпустил

    (ответить)

  16. psycho1 14.02.2018 17:52 # psycho1
    А фирмина свою ориентацию вообще не скрывает?

    https://pp.userapi.com/c7006/v7006099/31ff5/FeVcxcBv940.jpg

    (ответить)

  17. ganinilyha 14.02.2018 17:46 # ganinilyha
    На ПСЖ 322, ставим

    (ответить)

  18. nordway 14.02.2018 17:43 # nordway
    Ндааа...

    Маркелл Фульц зарплата за каждый год :7 026 240, 8 339 880, 9 745 200, 12 288 697 - неплохо парню на лечение скинулись:):)


    Лонзо Болл 6 286 500, 7 461 960, 8 719 320, 11 003 782 - этот вроде играет,но...

    Лонзо Болл во время Уик-энда всех звезд будет продавать свои автографы за 199 долларов
    У - Уровень

    (ответить)

  19. zheka000000 14.02.2018 17:41 # zheka000000
    оср обоср

    (ответить)

  20. rollik707 14.02.2018 17:34 # rollik707
    Поставил подорваные клочья пуканов сковзеров на победу Порту. Как думаете зайдет ставочка?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: