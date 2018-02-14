Анонс матча "Порту" — "Ливерпуль"
В среду вечером "Ливерпуль" совершит выезд к "Порту" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Как известно, "красные" стали одной из четырех команд, прошедших групповой этап без поражений — и это несмотря на разочаровывающие матчи против "Севильи" и "Спартака".
В отличие от "Ливерпуля", выигравшего свой квартет, "Порту" занял только второе место в Группе G, уступив "Бешикташу", но опередив таких крепких соперников, как "РБ Лейпциг" и "Монако".
В ближайший уикенд мерсисайдцам не играть в Кубке Англии, поэтому наставник Юрген Клопп увез свою команду в Португалию сразу на четыре дня. "Красные" смогут полностью сосредоточиться на тренировках и на игре против "Порту".
"Порту" может похвастать серией из 23 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований. Свое единственное поражение на групповом этапе подопечные Сержиу Консейсау потерпели дома от "Бешикташа" — 1:3.
Прежде "Ливерпуль" четырежды пересекался с "Порту" — две победы и две ничьи, причем обе ничьи состоялись в Португалии.
"Порту" не может пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов с момента завоевания трофея в 2004 году.
Только ПСЖ (25) забил голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (23).
На групповом этапе "Порту" забил восемь голов после стандартов — больше всех.
В шести матчах Лиги Чемпионов нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил шесть голов и отдал три результативных передачи. По системе гол + пас бразилец стал самым эффективным игроком соревнования на групповом этапе, если учитывать только выездные поединки (4 + 2).
"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Эмре Джана. Натаниэль Клайн и Джо Гомес травмированы. Рагнар Клаван залечил бедро. Виргил Ван Дейк должен дебютировать в Лиге Чемпионов за "красных". Место в воротах сохранит Лорис Кариус.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)
Порту. Стадион "Драгау". 22:45 Онлайн-трансляция
14.02.2018 14:25
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Последние комментарии:
просто русня
(ответить)
ветку не читал,но лицемерных пенсов уже распидорасило?
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Так я ещё и практически уверен, что Ливерпуль победит. А это хуево для Ливерпуля.
(ответить)
Как показал вчерашний матч аналитик из меня как из говна пуля. Но мне кажется Реал победит. Значит выиграет ПСЖ.
(ответить)
У Лонзо процент штрафных 48%, это просто позорная стата для разыгрывающего, как такое возможно?) а критиковать его бросок нет смысла уже, все понятно)
Процент хуже драммонда, ховарда и диандре
(ответить)
пока все будут смотреть реал-псж, под шумок побеждаем порту
(ответить)
http://www.rabbireport.com/gerrardalonso3yvMed.jpg
(ответить)
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e5/cc/fa/e5ccfab3364d545037b1561a8cd79f02.jpg
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http://arhivach.org/storage3/a/bb/abb6e23bdbb936d37e331e0c274e9e27.mp4
а вот теперь тру пруф где амеры, или просто один америкос, простыми нажатиями по кнопке, всего одним пальцем, отправляет элитные войска рашки кормить опарышей)))))))
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https://pp.userapi.com/c621704/v621704630/6c341/darfJMbDPEE.jpg
(ответить)
https://pp.userapi.com/c840723/v840723939/556e1/aViW0QocSec.jpg
(ответить)
https://pp.userapi.com/c621700/v621700966/6e67d/sMkf3FFRwZg.jpg
(ответить)
https://pp.userapi.com/c840139/v840139976/74e69/209dFOjtVpc.jpg
(ответить)
Нормально так пенсы вчера камминг-аутнулись.
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https://www.youtube.com/watch?v=wfWIs2gFTAM
эм клипак выпустил
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А фирмина свою ориентацию вообще не скрывает?
https://pp.userapi.com/c7006/v7006099/31ff5/FeVcxcBv940.jpg
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На ПСЖ 322, ставим
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Ндааа...
Маркелл Фульц зарплата за каждый год :7 026 240, 8 339 880, 9 745 200, 12 288 697 - неплохо парню на лечение скинулись:):)
Лонзо Болл 6 286 500, 7 461 960, 8 719 320, 11 003 782 - этот вроде играет,но...
Лонзо Болл во время Уик-энда всех звезд будет продавать свои автографы за 199 долларов
У - Уровень
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оср обоср
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Поставил подорваные клочья пуканов сковзеров на победу Порту. Как думаете зайдет ставочка?
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