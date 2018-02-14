Анонс матча "Порту" — "Ливерпуль"

В среду вечером "Ливерпуль" совершит выезд к "Порту" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Как известно, "красные" стали одной из четырех команд, прошедших групповой этап без поражений — и это несмотря на разочаровывающие матчи против "Севильи" и "Спартака".



В отличие от "Ливерпуля", выигравшего свой квартет, "Порту" занял только второе место в Группе G, уступив "Бешикташу", но опередив таких крепких соперников, как "РБ Лейпциг" и "Монако".



В ближайший уикенд мерсисайдцам не играть в Кубке Англии, поэтому наставник Юрген Клопп увез свою команду в Португалию сразу на четыре дня. "Красные" смогут полностью сосредоточиться на тренировках и на игре против "Порту".



"Порту" может похвастать серией из 23 беспроигрышных матчей с учетом всех соревнований. Свое единственное поражение на групповом этапе подопечные Сержиу Консейсау потерпели дома от "Бешикташа" — 1:3.



Прежде "Ливерпуль" четырежды пересекался с "Порту" — две победы и две ничьи, причем обе ничьи состоялись в Португалии.



"Порту" не может пройти дальше 1/4 финала Лиги Чемпионов с момента завоевания трофея в 2004 году.



Только ПСЖ (25) забил голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов больше, чем "Ливерпуль" (23).



На групповом этапе "Порту" забил восемь голов после стандартов — больше всех.



В шести матчах Лиги Чемпионов нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино забил шесть голов и отдал три результативных передачи. По системе гол + пас бразилец стал самым эффективным игроком соревнования на групповом этапе, если учитывать только выездные поединки (4 + 2).



"Ливерпуль" не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Эмре Джана. Натаниэль Клайн и Джо Гомес травмированы. Рагнар Клаван залечил бедро. Виргил Ван Дейк должен дебютировать в Лиге Чемпионов за "красных". Место в воротах сохранит Лорис Кариус.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Порту" (Португалия) — "Ливерпуль" (Англия)

Порту. Стадион "Драгау". 22:45 Онлайн-трансляция