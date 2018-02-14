"Азар призывает "Челси" "отдать все" ради места в топ-4"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что с имеющимися игроками "синие" не имеют права финишировать за пределами топ-4.

На днях эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предупредил: если "Челси" упустит путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то лондонский клуб рискует потерять Азара летом.



Сам Эден тоже призывает партнеров сосредоточиться на попадании в топ-4. По мнению бельгийца, с такими классными игроками "Челси" просто обязан выступать в главном евротурнире.



"Победив "Вест Бромвич", мы ответили на два предыдущих поражения. У нас отличные игроки, поэтому мы должны финишировать в первой четверке. До конца сезона остается всего 11 матчей, и мы должны отдать все ради этого", - цитирует Азара Daily Mail.