Азар призывает "Челси" "отдать все" ради места в топ-4

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар заявил, что с имеющимися игроками "синие" не имеют права финишировать за пределами топ-4.

На днях эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предупредил: если "Челси" упустит путевку в Лигу Чемпионов на следующий сезон, то лондонский клуб рискует потерять Азара летом.

Сам Эден тоже призывает партнеров сосредоточиться на попадании в топ-4. По мнению бельгийца, с такими классными игроками "Челси" просто обязан выступать в главном евротурнире.

"Победив "Вест Бромвич", мы ответили на два предыдущих поражения. У нас отличные игроки, поэтому мы должны финишировать в первой четверке. До конца сезона остается всего 11 матчей, и мы должны отдать все ради этого", - цитирует Азара Daily Mail.




Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 14:00

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  1. rollik707 14.02.2018 17:25 # rollik707
    Не подведите!

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  2. sawbones 14.02.2018 15:21 # sawbones
    "Азар призывает "Челси" "отдать все" ради места в топ-4"

    Откат получится солидный.

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  3. gidro-met 14.02.2018 14:40 # gidro-met
    обыграть Юнитед на траффорде и выгнать их из четверки.

    таков план Азара.

    Сеск и Эден отомстят своему любимому тренеру на пределе эмоций. С этим вопросов не будет. А Погба так и просидит на скамье пол матча в непонятках.

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  4. tigerpool 14.02.2018 14:12 # tigerpool
    Заранее готовит отмазку

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