Клопп уверен, что "Ливерпуль" может обыграть любого соперника в Европе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда может обыграть любого соперника по плей-офф Лиги Чемпионов.

Перед первой игрой 1/8 финала с "Порту" немец сделал логичный вывод: если "красные" сумели победить "Манчестер Сити" – лучшую команду Европы прямо сейчас, – то могут пройти весь путь до финала.

"Я знаю, что мы можем дать бой любой команде, поэтому на не нужно смотреть на соперника. Мы должны отталкиваться от собственной игры".

"Самой сильной командой в Европе сейчас является "Манчестер Сити": мы уже дважды сыграли с ними в этом сезоне, один раз выиграли. Да, матчи Премьер-Лиги отличаются от еврокубков, но если мы снова встретимся с ними, то можем снова победить", - цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1952

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  1. rollik707 14.02.2018 17:21 # rollik707
    Громко...
    Продолжение коммента напишу после

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  2. sancho232 14.02.2018 16:54 # sancho232
    скажи это Суонси

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  3. liverpool1892est 14.02.2018 16:44 # liverpool1892est
    Почему только в Европе? Во всей галактике любому гуманоидскому клубу люлей навешаем:)

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  4. vals1702 14.02.2018 14:24 # vals1702
    Айтекин так не считает

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  5. manutd-20champ 14.02.2018 14:10 # manutd-20champ
    очень не скромно и не уважительно по отношению к другим командам, херр насекомое. но помечтать можно.

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  6. parlor3 14.02.2018 13:59 # parlor3
    Я посмотрю как он заговорит после того как им попадется ПСЖ или Бавария, Бавария так вообще устроит жесткое порно с их защитой при чем без смазки.

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  7. mancunia-planet 14.02.2018 13:32 # mancunia-planet
    Порту сейчас не то что лет 10 назад, но это лч и куй его знает
    все ж думаю Ливер их разберёт просто

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  8. fc-oil 14.02.2018 13:25 # fc-oil
    Зря балаболят скаузеры. Лучше тихо делать свое дело. Позор потом на долго запомнят.

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  9. electric 14.02.2018 13:22 # electric
    Конечно. Так и есть. Лч наша.

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