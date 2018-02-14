Клопп уверен, что "Ливерпуль" может обыграть любого соперника в Европе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его команда может обыграть любого соперника по плей-офф Лиги Чемпионов.
Перед первой игрой 1/8 финала с "Порту" немец сделал логичный вывод: если "красные" сумели победить "Манчестер Сити" – лучшую команду Европы прямо сейчас, – то могут пройти весь путь до финала.
"Я знаю, что мы можем дать бой любой команде, поэтому на не нужно смотреть на соперника. Мы должны отталкиваться от собственной игры".
"Самой сильной командой в Европе сейчас является "Манчестер Сити": мы уже дважды сыграли с ними в этом сезоне, один раз выиграли. Да, матчи Премьер-Лиги отличаются от еврокубков, но если мы снова встретимся с ними, то можем снова победить", - цитирует Клоппа Sky Sports.
14.02.2018 13:00
Просмотров: 1952
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Последние комментарии:
Громко...
Продолжение коммента напишу после
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скажи это Суонси
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Почему только в Европе? Во всей галактике любому гуманоидскому клубу люлей навешаем:)
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Айтекин так не считает
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очень не скромно и не уважительно по отношению к другим командам, херр насекомое. но помечтать можно.
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Я посмотрю как он заговорит после того как им попадется ПСЖ или Бавария, Бавария так вообще устроит жесткое порно с их защитой при чем без смазки.
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Порту сейчас не то что лет 10 назад, но это лч и куй его знает
все ж думаю Ливер их разберёт просто
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Зря балаболят скаузеры. Лучше тихо делать свое дело. Позор потом на долго запомнят.
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Конечно. Так и есть. Лч наша.
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