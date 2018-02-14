Эмерсон Палмери готов к дебюту за "Челси"

Новичок "Челси" Эмерсон Палмери заявил, что обрел оптимальную форму и теперь готов дебютировать за лондонский клуб.

Несмотря на то, что в конце прошлого сезона Эмерсон порвал крестообразные связки колена, а вернулся в строй только этой зимой, "Челси" выкупил 23-летнего защитника у "Ромы", заплатив 17.5 миллионов фунтов.



Матч пятого раунда Кубка Англии с "Халлом", вероятно, станет дебютным для бразильца в футболке "Челси". По словам Палмери, он в полном порядке и готов к первой игре за новый клуб.



"Я чувствую себя прекрасно, все травмы остались позади. Я преодолел непростой отрезок, но самое главное, что сейчас со мной все в порядке".



"Я приехал сюда, потому что предложение сделал великий клуб с огромной историей. Я наблюдаю за английским футболом с 15 лет, здесь команды показывают красивую игру, и я рад, что смогу попробовать его на вкус лично", - сообщил Палмери Goal.