Эмерсон Палмери готов к дебюту за "Челси"
Новичок "Челси" Эмерсон Палмери заявил, что обрел оптимальную форму и теперь готов дебютировать за лондонский клуб.
Несмотря на то, что в конце прошлого сезона Эмерсон порвал крестообразные связки колена, а вернулся в строй только этой зимой, "Челси" выкупил 23-летнего защитника у "Ромы", заплатив 17.5 миллионов фунтов.
Матч пятого раунда Кубка Англии с "Халлом", вероятно, станет дебютным для бразильца в футболке "Челси". По словам Палмери, он в полном порядке и готов к первой игре за новый клуб.
"Я чувствую себя прекрасно, все травмы остались позади. Я преодолел непростой отрезок, но самое главное, что сейчас со мной все в порядке".
"Я приехал сюда, потому что предложение сделал великий клуб с огромной историей. Я наблюдаю за английским футболом с 15 лет, здесь команды показывают красивую игру, и я рад, что смогу попробовать его на вкус лично", - сообщил Палмери Goal.
14.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
Не подведи
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настоящий пинс - сразу хочет попробовать мочи на вкус
в дебютном матче
ну что за топарь за 17кк
ай да пинсы ай да мочепириёмники
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ахахаха чет лолирую с перевода
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и я рад, что смогу попробовать его на вкус лично
типичный пенс
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Я приехал сюда, потому что предложение сделал великий клуб с огромной историей
Если предложение сделал великий клуб в огромной историей, то почему он перешёл в челси?
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ну все, теперь то всем песда уж точно
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