Эмерсон Палмери готов к дебюту за "Челси"

Эмерсон Палмери Новичок "Челси" Эмерсон Палмери заявил, что обрел оптимальную форму и теперь готов дебютировать за лондонский клуб.

Несмотря на то, что в конце прошлого сезона Эмерсон порвал крестообразные связки колена, а вернулся в строй только этой зимой, "Челси" выкупил 23-летнего защитника у "Ромы", заплатив 17.5 миллионов фунтов.

Матч пятого раунда Кубка Англии с "Халлом", вероятно, станет дебютным для бразильца в футболке "Челси". По словам Палмери, он в полном порядке и готов к первой игре за новый клуб.

"Я чувствую себя прекрасно, все травмы остались позади. Я преодолел непростой отрезок, но самое главное, что сейчас со мной все в порядке".

"Я приехал сюда, потому что предложение сделал великий клуб с огромной историей. Я наблюдаю за английским футболом с 15 лет, здесь команды показывают красивую игру, и я рад, что смогу попробовать его на вкус лично", - сообщил Палмери Goal.




Метки Палмери, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 12:00

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  1. rollik707 14.02.2018 17:27 # rollik707
    Не подведи

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  2. blackdreamer 14.02.2018 13:42 # blackdreamer
    настоящий пинс - сразу хочет попробовать мочи на вкус
    в дебютном матче
    ну что за топарь за 17кк
    ай да пинсы ай да мочепириёмники

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  3. tursa 14.02.2018 13:39 # tursa
    ахахаха чет лолирую с перевода

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  4. kos9k 14.02.2018 12:52 # kos9k
    и я рад, что смогу попробовать его на вкус лично

    типичный пенс

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  5. recyjoed 14.02.2018 12:39 # recyjoed
    Я приехал сюда, потому что предложение сделал великий клуб с огромной историей

    Если предложение сделал великий клуб в огромной историей, то почему он перешёл в челси?

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  6. j-silver 14.02.2018 12:04 # j-silver
    ну все, теперь то всем песда уж точно

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