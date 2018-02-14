Мората: "Было ошибкой играть через боль"

Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что было ошибкой играть, преодолевая боли в спине.

Мората забил восемь голов в восьми стартовых матчах за "синих", после чего испанца накрыл длительный спад. Более того, в новом году Альваро регулярно заглядывает в лазарет из-за травмы спины.



По словам испанца, какое-то время он выходил на поле, играя через боль. Альваро считает, что это повлияло как на его физическую форму, так и на уверенность у чужих ворот.



"Я хорошо играл и забивал, пока у меня не возникли проблемы со здоровьем. Я ошибся, играя в начале сезона через боль, это отразилось на моей форме. Теперь я должен стиснуть зубы и сделать все, чтобы вернуться в состав", - цитирует Морату ESPN.