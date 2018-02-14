Мората: "Было ошибкой играть через боль"
Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что было ошибкой играть, преодолевая боли в спине.
Мората забил восемь голов в восьми стартовых матчах за "синих", после чего испанца накрыл длительный спад. Более того, в новом году Альваро регулярно заглядывает в лазарет из-за травмы спины.
По словам испанца, какое-то время он выходил на поле, играя через боль. Альваро считает, что это повлияло как на его физическую форму, так и на уверенность у чужих ворот.
"Я хорошо играл и забивал, пока у меня не возникли проблемы со здоровьем. Я ошибся, играя в начале сезона через боль, это отразилось на моей форме. Теперь я должен стиснуть зубы и сделать все, чтобы вернуться в состав", - цитирует Морату ESPN.
14.02.2018 11:00
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Последние комментарии:
Здоровья топарю! Верим, не подведи!
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Даже пенсы уже признаю, какое это дерево.
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а где Александр Лазаретт?
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70 млн на ветер короч
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Челси клуб помойка. Но помойка с трофеями разного уровня, и Кубок Чемпионов есть, выигранный вопреки тупого менеджмента Абрамовича.
По сути на багаже Маура затащили. А потом этого же Маура, который вернул им титул АПЛ, выкинули на мороз.
Сейчас с Конте ситуация может вполне повториться. Только Абрамка уже ссыться такие отступные выдавать тренеру за увольнение. Так что пенсы крепитесь. Конте отработает контракт, в условиях тупого менджмента Абрамовича, и тупых трансферов.
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У Гарольда появился конкурент - Мората скрывающий боль
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Мората: "Было ошибкой играть через боль фанатов, которые смотрят на мои потуги"
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топовая отмазка
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Было ошибкой продать Диего Косту и купить вместо него тебя.
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понял куда попал, палка с реальской скамейки
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Очень удобно. Запороть моментов больше, чем любой игрок АПЛ за последние 5 лет и сказать, что это все из-за травмы. Ему парик эти отговорки в смсках пишет?
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