Мората: "Было ошибкой играть через боль"

Альваро Мората Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что было ошибкой играть, преодолевая боли в спине.

Мората забил восемь голов в восьми стартовых матчах за "синих", после чего испанца накрыл длительный спад. Более того, в новом году Альваро регулярно заглядывает в лазарет из-за травмы спины.

По словам испанца, какое-то время он выходил на поле, играя через боль. Альваро считает, что это повлияло как на его физическую форму, так и на уверенность у чужих ворот.

"Я хорошо играл и забивал, пока у меня не возникли проблемы со здоровьем. Я ошибся, играя в начале сезона через боль, это отразилось на моей форме. Теперь я должен стиснуть зубы и сделать все, чтобы вернуться в состав", - цитирует Морату ESPN.




Метки Мората, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.02.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. rollik707 14.02.2018 17:29 # rollik707
    Здоровья топарю! Верим, не подведи!

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  2. fc-oil 14.02.2018 13:26 # fc-oil
    Даже пенсы уже признаю, какое это дерево.

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  3. borat 14.02.2018 12:42 # borat
    а где Александр Лазаретт?

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  4. spartan 14.02.2018 12:20 # spartan
    70 млн на ветер короч

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  5. royal-arsenal 14.02.2018 12:00 # royal-arsenal
    Челси клуб помойка. Но помойка с трофеями разного уровня, и Кубок Чемпионов есть, выигранный вопреки тупого менеджмента Абрамовича.
    По сути на багаже Маура затащили. А потом этого же Маура, который вернул им титул АПЛ, выкинули на мороз.
    Сейчас с Конте ситуация может вполне повториться. Только Абрамка уже ссыться такие отступные выдавать тренеру за увольнение. Так что пенсы крепитесь. Конте отработает контракт, в условиях тупого менджмента Абрамовича, и тупых трансферов.

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  6. royal-arsenal 14.02.2018 11:58 # royal-arsenal
    У Гарольда появился конкурент - Мората скрывающий боль

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  7. j-silver 14.02.2018 11:57 # j-silver
    Мората: "Было ошибкой играть через боль фанатов, которые смотрят на мои потуги"

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  8. chr1s8rown 14.02.2018 11:40 # chr1s8rown
    топовая отмазка

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  9. kotopes1337 14.02.2018 11:33 # kotopes1337
    Было ошибкой продать Диего Косту и купить вместо него тебя.

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  10. manutd-20champ 14.02.2018 11:26 # manutd-20champ
    понял куда попал, палка с реальской скамейки

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  11. psycho1 14.02.2018 11:04 # psycho1
    Очень удобно. Запороть моментов больше, чем любой игрок АПЛ за последние 5 лет и сказать, что это все из-за травмы. Ему парик эти отговорки в смсках пишет?

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