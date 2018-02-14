Моуриньо задумывается о расставании со Смоллингом и Джонсом

Крис Смоллинг и Фил Джонс Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может избавиться от защитников Криса Смоллинга и Фила Джонса грядущим летом.

28-летний Смоллинг и 25-летний Джонс являются одними из главных старожилов "красных дьяволов", застав еще обильную на трофеи эпоху сэра Алекса Фергюсона.

Теоретически Крис и Фил должны быть в самом расцвете своих сил, однако воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" в очередной раз показало, что эти защитники слишком нестабильны и ненадежды, и Моуриньо не может полагаться на них, как на основных.

Как утверждает Daily Mirror, Жозе задумывается о том, чтобы последовать примеру соседей из "Манчестер Сити" и серьезно вложиться в укрепление центра обороны. В первую очередь Моуриньо планирует расстаться со Смоллингом, однако положение Джонса тоже выглядит очень шатко.

Добавим, что свои действующие контракты Крис и Фил заключили в 2015 году, однако никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется. А вот в Эрика Байи, Виктора Линделефа и Маркоса Рохо португальский тренер по-прежнему верит и хочет сохранить на "Олд Траффорд".



Метки Джонс, Манчестер Юнайтед, слухи, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1396

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mata-hazard 14.02.2018 07:29 # mata-hazard
    Заметили, что только у МЮ фото игроков такие страшные?

    (ответить)

  2. kara-balapan 14.02.2018 06:39 # kara-balapan
    Два Дильдо Братья!!! ХАХАХАХ

    (ответить)

  3. chelsea-69 14.02.2018 06:34 # chelsea-69
    Легенды

    (ответить)

  4. nightwishuk 14.02.2018 06:31 # nightwishuk
    Давно пора. Негра в Арсенал, хрусталя в Блекберн.

    (ответить)

  5. januzaj00 14.02.2018 06:31 # januzaj00
    Джонса оставьте до первой травмы

    (ответить)

  6. antiterror 14.02.2018 06:06 # antiterror
    Фото огонь!)))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: