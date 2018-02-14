Моуриньо задумывается о расставании со Смоллингом и Джонсом
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может избавиться от защитников Криса Смоллинга и Фила Джонса грядущим летом.
28-летний Смоллинг и 25-летний Джонс являются одними из главных старожилов "красных дьяволов", застав еще обильную на трофеи эпоху сэра Алекса Фергюсона.
Теоретически Крис и Фил должны быть в самом расцвете своих сил, однако воскресное поражение 1:0 от "Ньюкасла" в очередной раз показало, что эти защитники слишком нестабильны и ненадежды, и Моуриньо не может полагаться на них, как на основных.
Как утверждает Daily Mirror, Жозе задумывается о том, чтобы последовать примеру соседей из "Манчестер Сити" и серьезно вложиться в укрепление центра обороны. В первую очередь Моуриньо планирует расстаться со Смоллингом, однако положение Джонса тоже выглядит очень шатко.
Добавим, что свои действующие контракты Крис и Фил заключили в 2015 году, однако никаких переговоров о продлении сотрудничества не ведется. А вот в Эрика Байи, Виктора Линделефа и Маркоса Рохо португальский тренер по-прежнему верит и хочет сохранить на "Олд Траффорд".
14.02.2018 06:00
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Заметили, что только у МЮ фото игроков такие страшные?
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Два Дильдо Братья!!! ХАХАХАХ
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Легенды
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Давно пора. Негра в Арсенал, хрусталя в Блекберн.
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Джонса оставьте до первой травмы
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Фото огонь!)))
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