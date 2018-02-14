Почеттино гордится "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что испытывает гордость от игры своей команды в выездном матче против "Ювентуса".

Подопечные Почеттино провалили начало первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, дважды пропустив в течение девяти минут. Однако "шпоры" не пали духом, а смогли перехватить инициативу и добиться ничьей 2:2. Маурисио очень доволен тем, как его команда сыграла против столь сильного и опытного соперника.



"Я так горжусь. Мы молодая команда в этом соревновании. Мы начали матч немного неряшливо. Ты всегда надеешься, что не пропустишь быстрый гол. Сложно переломить игру, когда уступаешь 2:0 против отличной команды".



"Очень важно оценить нашу игру по достоинству. Мы проявили великолепный характер. Эта команда растет и прибавляет, и мы показали, что достаточно зрелы для выступлений в Лиге Чемпионов".



"Команда отреагировала удивительным образом. Мы были очень энергичны, и это при том, что "Ювентус" играл в пятницу и имел лишний день отдыха по сравнению с нами".



"Мы приехали сюда после матчей против "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Арсенала". Дерби — это всегда эмоционально и отнимает много энергии".



"Я лишь могу похвалить команду. На протяжении 83 минут мы доминировали над "Ювентусом", и немногие команды могут приехать сюда и сделать то же самое".



"Великолепно, что есть еще второй матч, случиться может всякое. Мы ожидаем замечательную атмосферу. Наши болельщики будут надеяться на выход в четвертьфинал, и только 90 минут отделяют нас от этого", — цитирует Почеттино Daily Mail.