"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Ювентуса"

Пропустив два гола в течение девяти первых минут, "Тоттенхэм" нашел в себе силы перевернуть игру и избежать поражения в гостях у "Ювентуса" — 2:2.

Относительно минимальной победы над "Арсеналом" в воскресенье в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье и Эрик Ламела, заменив Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.



"Ювентусу" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Миралем Пьянич со стандартного положения выполнил мягкий наброс в штрафную, а Гонсало Игуаин показал технику и пробил по летящему мячу — 1:0.



Совсем скоро положение гостей усугубилось. Бен Дэвис сбил с ног в штрафной площади Федерико Бернардески, и рефери тут же указал на 11-метровую отметку. Уго Льорис угадал направление удара Игуаина, но мяч не вытащил — 2:0.



После столь обидной двойной пощечины "Тоттенхэм" не пал духом, а собрался и пошел атаковать, перехватив инициативу. Особенно старался Харри Кейн, который не смог заработать пенальти, а затем наносил удар головой в упор, однако Джанлуиджи Буффон спас хозяев.



Слегка заигравшись, "шпоры" позволили сопернику провести острую контратаку на 30-й минуте. Оказавшись на убойной позиции в районе 11-метровой отметки, Игуаин непостижимым образом пробил мимо ворот.



Ответ на промах Игуаина последовал спустя пять минут. После передачи Деле Алли Кейн избежал офсайда и ворвался в штрафную по правому краю. Харри на скорости обошел Буффона и послал мяч в пустые ворота — 2:1.



"Тоттенхэм" продолжит атаковать, но "Ювентус" не был бы "Ювентусом", если бы не имел свои моменты. Под занавес тайма Дуглас Коста совершил дерзкий рывок в чужую штрафную, где запнулся о ногу Орье. Рефери вновь назначил пенальти, но на сей раз Игуаин пробил в перекладину.



Во втором тайме игра стала гораздо менее авантюрной, причем с обеих сторон. "Ювентус" выглядел опаснее, заставив Уго Льориса пару раз вступить в игру.



У "шпор" особо ничего не ладилось впереди, однако они не опускали руки. На 71-й минуте гостям предоставилась возможность исполнить штрафной, и Кристиан Эриксен хитрым ударом под стенкой застал Буффона врасплох — 2:2.



В концовке "Тоттенхэм" предпочел сыграть осторожно. "Ювентус" явно не хотел упускать победу в домашнем матче, но рискнуть тоже не решился.





После 2:0 к 10-й минуте матча за "Тоттенхэм" было страшно, однако "шпоры" в очередной раз доказали, что их никогда нельзя списывать со счетов. Подопечные Маурисио Почеттино совершили выдающийся камбэк и теперь даже имеют преимущество перед ответной встречей благодаря гостевым голам.



"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (2:1)



Голы: Игуаин 2, 9 (пен) — Кейн 35, Эриксен 71.



"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Бентакур 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа 90), Манджукич (Стураро 76), Игуаин.



"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен (Ваньяама 90), Алли (Сон 83), Ламела (Моура 89), Кейн.



Предупреждения: Бенатиа, Игуаин, Бентакур — Дэвис, Орье.