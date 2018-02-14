"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Ювентуса"

Кристиан Эриксен Пропустив два гола в течение девяти первых минут, "Тоттенхэм" нашел в себе силы перевернуть игру и избежать поражения в гостях у "Ювентуса" — 2:2.

Относительно минимальной победы над "Арсеналом" в воскресенье в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье и Эрик Ламела, заменив Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.

"Ювентусу" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Миралем Пьянич со стандартного положения выполнил мягкий наброс в штрафную, а Гонсало Игуаин показал технику и пробил по летящему мячу — 1:0.

Совсем скоро положение гостей усугубилось. Бен Дэвис сбил с ног в штрафной площади Федерико Бернардески, и рефери тут же указал на 11-метровую отметку. Уго Льорис угадал направление удара Игуаина, но мяч не вытащил — 2:0.

После столь обидной двойной пощечины "Тоттенхэм" не пал духом, а собрался и пошел атаковать, перехватив инициативу. Особенно старался Харри Кейн, который не смог заработать пенальти, а затем наносил удар головой в упор, однако Джанлуиджи Буффон спас хозяев.

Слегка заигравшись, "шпоры" позволили сопернику провести острую контратаку на 30-й минуте. Оказавшись на убойной позиции в районе 11-метровой отметки, Игуаин непостижимым образом пробил мимо ворот.

Ответ на промах Игуаина последовал спустя пять минут. После передачи Деле Алли Кейн избежал офсайда и ворвался в штрафную по правому краю. Харри на скорости обошел Буффона и послал мяч в пустые ворота — 2:1.

"Тоттенхэм" продолжит атаковать, но "Ювентус" не был бы "Ювентусом", если бы не имел свои моменты. Под занавес тайма Дуглас Коста совершил дерзкий рывок в чужую штрафную, где запнулся о ногу Орье. Рефери вновь назначил пенальти, но на сей раз Игуаин пробил в перекладину.

Во втором тайме игра стала гораздо менее авантюрной, причем с обеих сторон. "Ювентус" выглядел опаснее, заставив Уго Льориса пару раз вступить в игру.

У "шпор" особо ничего не ладилось впереди, однако они не опускали руки. На 71-й минуте гостям предоставилась возможность исполнить штрафной, и Кристиан Эриксен хитрым ударом под стенкой застал Буффона врасплох — 2:2.

В концовке "Тоттенхэм" предпочел сыграть осторожно. "Ювентус" явно не хотел упускать победу в домашнем матче, но рискнуть тоже не решился.


После 2:0 к 10-й минуте матча за "Тоттенхэм" было страшно, однако "шпоры" в очередной раз доказали, что их никогда нельзя списывать со счетов. Подопечные Маурисио Почеттино совершили выдающийся камбэк и теперь даже имеют преимущество перед ответной встречей благодаря гостевым голам.

"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (2:1)

Голы: Игуаин 2, 9 (пен) — Кейн 35, Эриксен 71.

"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Бентакур 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа 90), Манджукич (Стураро 76), Игуаин.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен (Ваньяама 90), Алли (Сон 83), Ламела (Моура 89), Кейн.

Предупреждения: Бенатиа, Игуаин, Бентакур — Дэвис, Орье.



Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 00:40

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Последние комментарии:




  1. nordway 14.02.2018 07:29 # nordway
    Ну что же, сегодня будет заруба интересная у ПСЖ и Реала ,ну и интрига как поведет себя Ливерпуль с более слабым соперником чем они ,но уже в рамках ЛЧ

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  2. rap-woiska 14.02.2018 07:28 # rap-woiska
    удивительно,но петухи после 20 отсосных минут просто на хyй посадили этот ювентус и тут вопрос-это петунхем так пездат или юве переоценен,чот к первому склоняюсь

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  3. algambra 14.02.2018 06:58 # algambra
    был уверен в победе ТТХ, даже забился на П2, после 10 минут игры мои бабки помахали мне ручкой.... все же молодцы ТТХ что собрались и не обосрались

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  4. nordway 14.02.2018 06:43 # nordway
    Годный результат, Тотенхем молодцы

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  5. gidro-met 14.02.2018 02:08 # gidro-met
    Тоттенщит как и положено на классе разобрался со старой синьорой. Мс и шпоры в 1/4.. Мю и Ливерпуль проходят на изи. А Челси придётся тяжко

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  6. dendi 14.02.2018 01:29 # dendi
    Сити и петушня молодцы. давно пора возвращать себе Европу. и даже не смотря на то, что за синюю лондонскую помойку болеют одни аутисты с дцп, которые любят сосать у бомжа и являются байструками от сифилисных подзаборных вонючих и дешевых блудниц, буду надеяться, что они не раздвинут свое очко и смогут пройти грязную путу. ну и клуб пидорасов не должен подвести во главе с писклявым обоссаным португальским цыганенком.
    и да, вам уроды место под шканарем или на параш, так что сегодня вам ваш хозяин разрешил воспользоваться инетом, так что след неделю не воняйте, мудилы грязные

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  7. sausage 14.02.2018 01:07 # sausage
    Молодцы, чё. Реально выросла команда даже по сравнению с прошлым сезоном. Вот бы в четвертьфинале мини-АПЛ устроить, чтобы подгорели в мире и далбичи из МатчТВ, которые до сих пор про АПЛ слишком снисходительно говорят.

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  8. cunningham 14.02.2018 00:55 # cunningham
    в помоечном чемпионате без конкуренции можно сколько угодно на ноль играть.

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  9. jesus33 14.02.2018 00:54 # jesus33
    Смысл этой игры воообще был, если кубок уже давно в Манчестере.

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  10. ray-black 14.02.2018 00:52 # ray-black
    Матч на Уэмбли будет не менее напряженный. Главное не накосячить так как сегодня в начале. А на "дистанции" наши шансы, считаю, предпочтительнее.

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  11. kos9k 14.02.2018 00:52 # kos9k
    гритка даже тут горит с великого ЛФК кееек)

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  12. bratella 14.02.2018 00:48 # bratella
    Тоттенхэм не Арсенал, характер имеется. Молодцы

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  13. win1942 14.02.2018 00:48 # win1942
    Шпоры радуют!

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  14. bezviz 14.02.2018 00:48 # bezviz
    где сосовзеры которые пи3дели что ттх даже не забьет, что юве в этом году только 1 гол пропустил, ко ко ко? снова о6оссаны)

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  15. skychnie-oboi 14.02.2018 00:47 # skychnie-oboi
    Трухлявый Буфон и пузатый жирный Игуаин заруинили всю катку.

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  16. hammersmith 14.02.2018 00:46 # hammersmith
    кариус>сифон

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  17. calvin-harris 14.02.2018 00:46 # calvin-harris
    с победой !

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  18. bezviz 14.02.2018 00:46 # bezviz
    ахаха а что так короли не на главное? они же типа короли, положено! псевдокороли, на которых всем насрать)

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  19. selfish 14.02.2018 00:45 # selfish
    Если финал будет Барса и Ман Сити, с каким счетом сити проиграет?

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  20. red-devil-4ever 14.02.2018 00:44 # red-devil-4ever
    Игу и герой и антигерой
    Буффона обвели как школьника на штрафном
    Тоттенхэм респект что не сдался, по мне даже симпотнее чем Юве смотрелись, могут на Уэмбли добить старушку

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