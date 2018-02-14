"Тоттенхэм" отыграл два гола против "Ювентуса"
Пропустив два гола в течение девяти первых минут, "Тоттенхэм" нашел в себе силы перевернуть игру и избежать поражения в гостях у "Ювентуса" — 2:2.
Относительно минимальной победы над "Арсеналом" в воскресенье в стартовом составе "шпор" появились Серж Орье и Эрик Ламела, заменив Кирана Триппьера и Сон Хен Мина.
"Ювентусу" потребовалось чуть более минуты, чтобы открыть счет. Миралем Пьянич со стандартного положения выполнил мягкий наброс в штрафную, а Гонсало Игуаин показал технику и пробил по летящему мячу — 1:0.
Совсем скоро положение гостей усугубилось. Бен Дэвис сбил с ног в штрафной площади Федерико Бернардески, и рефери тут же указал на 11-метровую отметку. Уго Льорис угадал направление удара Игуаина, но мяч не вытащил — 2:0.
После столь обидной двойной пощечины "Тоттенхэм" не пал духом, а собрался и пошел атаковать, перехватив инициативу. Особенно старался Харри Кейн, который не смог заработать пенальти, а затем наносил удар головой в упор, однако Джанлуиджи Буффон спас хозяев.
Слегка заигравшись, "шпоры" позволили сопернику провести острую контратаку на 30-й минуте. Оказавшись на убойной позиции в районе 11-метровой отметки, Игуаин непостижимым образом пробил мимо ворот.
Ответ на промах Игуаина последовал спустя пять минут. После передачи Деле Алли Кейн избежал офсайда и ворвался в штрафную по правому краю. Харри на скорости обошел Буффона и послал мяч в пустые ворота — 2:1.
"Тоттенхэм" продолжит атаковать, но "Ювентус" не был бы "Ювентусом", если бы не имел свои моменты. Под занавес тайма Дуглас Коста совершил дерзкий рывок в чужую штрафную, где запнулся о ногу Орье. Рефери вновь назначил пенальти, но на сей раз Игуаин пробил в перекладину.
Во втором тайме игра стала гораздо менее авантюрной, причем с обеих сторон. "Ювентус" выглядел опаснее, заставив Уго Льориса пару раз вступить в игру.
У "шпор" особо ничего не ладилось впереди, однако они не опускали руки. На 71-й минуте гостям предоставилась возможность исполнить штрафной, и Кристиан Эриксен хитрым ударом под стенкой застал Буффона врасплох — 2:2.
В концовке "Тоттенхэм" предпочел сыграть осторожно. "Ювентус" явно не хотел упускать победу в домашнем матче, но рискнуть тоже не решился.
После 2:0 к 10-й минуте матча за "Тоттенхэм" было страшно, однако "шпоры" в очередной раз доказали, что их никогда нельзя списывать со счетов. Подопечные Маурисио Почеттино совершили выдающийся камбэк и теперь даже имеют преимущество перед ответной встречей благодаря гостевым голам.
"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия) — 2:2 (2:1)
Голы: Игуаин 2, 9 (пен) — Кейн 35, Эриксен 71.
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира (Бентакур 66), Пьянич, Бернардески, Дуглас Коста (Асамоа 90), Манджукич (Стураро 76), Игуаин.
"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Санчес, Вертонген, Дэвис, Дайер, Дембеле, Эриксен (Ваньяама 90), Алли (Сон 83), Ламела (Моура 89), Кейн.
Предупреждения: Бенатиа, Игуаин, Бентакур — Дэвис, Орье.
14.02.2018 00:40
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Последние комментарии:
Ну что же, сегодня будет заруба интересная у ПСЖ и Реала ,ну и интрига как поведет себя Ливерпуль с более слабым соперником чем они ,но уже в рамках ЛЧ
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удивительно,но петухи после 20 отсосных минут просто на хyй посадили этот ювентус и тут вопрос-это петунхем так пездат или юве переоценен,чот к первому склоняюсь
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был уверен в победе ТТХ, даже забился на П2, после 10 минут игры мои бабки помахали мне ручкой.... все же молодцы ТТХ что собрались и не обосрались
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Годный результат, Тотенхем молодцы
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Тоттенщит как и положено на классе разобрался со старой синьорой. Мс и шпоры в 1/4.. Мю и Ливерпуль проходят на изи. А Челси придётся тяжко
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Сити и петушня молодцы. давно пора возвращать себе Европу. и даже не смотря на то, что за синюю лондонскую помойку болеют одни аутисты с дцп, которые любят сосать у бомжа и являются байструками от сифилисных подзаборных вонючих и дешевых блудниц, буду надеяться, что они не раздвинут свое очко и смогут пройти грязную путу. ну и клуб пидорасов не должен подвести во главе с писклявым обоссаным португальским цыганенком.
и да, вам уроды место под шканарем или на параш, так что сегодня вам ваш хозяин разрешил воспользоваться инетом, так что след неделю не воняйте, мудилы грязные
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Молодцы, чё. Реально выросла команда даже по сравнению с прошлым сезоном. Вот бы в четвертьфинале мини-АПЛ устроить, чтобы подгорели в мире и далбичи из МатчТВ, которые до сих пор про АПЛ слишком снисходительно говорят.
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в помоечном чемпионате без конкуренции можно сколько угодно на ноль играть.
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Смысл этой игры воообще был, если кубок уже давно в Манчестере.
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Матч на Уэмбли будет не менее напряженный. Главное не накосячить так как сегодня в начале. А на "дистанции" наши шансы, считаю, предпочтительнее.
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гритка даже тут горит с великого ЛФК кееек)
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Тоттенхэм не Арсенал, характер имеется. Молодцы
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Шпоры радуют!
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где сосовзеры которые пи3дели что ттх даже не забьет, что юве в этом году только 1 гол пропустил, ко ко ко? снова о6оссаны)
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Трухлявый Буфон и пузатый жирный Игуаин заруинили всю катку.
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кариус>сифон
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с победой !
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ахаха а что так короли не на главное? они же типа короли, положено! псевдокороли, на которых всем насрать)
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Если финал будет Барса и Ман Сити, с каким счетом сити проиграет?
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Игу и герой и антигерой
Буффона обвели как школьника на штрафном
Тоттенхэм респект что не сдался, по мне даже симпотнее чем Юве смотрелись, могут на Уэмбли добить старушку
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