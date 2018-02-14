"Сити" сокрушил "Базель"

"Манчестер Сити" одной ногой оказался в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала разгромив "Базель" со счетом 0:4.

После разгрома "Лестера" со счетом 5:1 наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вывел из стартового состава Эмерика Лапорта и Александра Зинченко, оказав доверие Венсану Компани и Фабиану Дельфу.



В самом начале матча гости отделались испугом. Эдерсон опрометчиво покинул свою штрафную площадь, и мяч достался Димитри Оберлину. Нападающий мог попытаться перекинуть голкипера или сразу пробить, но принял худшее решение, пойдя в обводку, и острота была потеряна.



Медленно, но верно "Сити" принялся увеличивать давление. "Горожане" искали счастье в позиционном футболе, но открыть счет им помог стандарт. На 14-й минуте Кевин Де Брюйне подал угловой, а Илкай Гюндоган сыграл на опережение и головой послал мяч в ближний угол ворот — 0:1.



Спустя четыре минуты "Базель" пропустил во второй раз. Рахим Стерлинг с левого фланга переправил мяч к дальней штанге, где Бернарду Силва принял передачу грудью, а затем, не опуская снаряд на землю, пробил — 0:2.



Два быстрых гола деморализовали хозяев, и "Сити" поспешил этим воспользоваться. На 23-й минуте Серхио Агуэро подхватил мяч на подступах к штрафной площади и пробил в противоход голкиперу — 0:3.



В остатке тайма "горожане" особо не напрягались, хотя по-прежнему владели подавляющим преимуществом, не позволив "Базелю" нанести ни одного точного удара.



Избиение "Базеля" продолжилось на 54-й минуте, когда Гюндоган на противоходе избавился от опекуна и нанес крученый удар из-за пределов штрафной площади — 0:4.



В дальнейшем "Сити" совсем расслабился и позволил хозяевам немного порадовать своих фанатов — не голами, но неплохой комбинационной игрой. Правда, забить уже никому не удалось.



В этот вечер "Базель" был совсем другой командой, нежели та, что два месяца назад одолела "Манчестер Юнайтед". "Сити" провел тренировочный матч и практически гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира.



"Базель" (Швейцария) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:4 (0:3)



Голы: Гюндоган 14, 53, Бернарду Силва 18, Агуэро 23



"Базель": Вацлик, Риверос, Сухи, Ланг, Лакруа, Фрай, Эльюнусси (Буа 85), Дье, Джака, Штокер (Аети 71), Оберлин.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Компани, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Давид Сильва 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Сане 57), Агуэро (Данило 85).



Предупреждения: Джака, Дье — Фернандиньо, Гюндоган.