"Сити" сокрушил "Базель"

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" одной ногой оказался в четвертьфинале Лиги Чемпионов, в первом матче 1/8 финала разгромив "Базель" со счетом 0:4.

После разгрома "Лестера" со счетом 5:1 наставник "горожан" Хосеп Гвардиола вывел из стартового состава Эмерика Лапорта и Александра Зинченко, оказав доверие Венсану Компани и Фабиану Дельфу.

В самом начале матча гости отделались испугом. Эдерсон опрометчиво покинул свою штрафную площадь, и мяч достался Димитри Оберлину. Нападающий мог попытаться перекинуть голкипера или сразу пробить, но принял худшее решение, пойдя в обводку, и острота была потеряна.

Медленно, но верно "Сити" принялся увеличивать давление. "Горожане" искали счастье в позиционном футболе, но открыть счет им помог стандарт. На 14-й минуте Кевин Де Брюйне подал угловой, а Илкай Гюндоган сыграл на опережение и головой послал мяч в ближний угол ворот — 0:1.

Спустя четыре минуты "Базель" пропустил во второй раз. Рахим Стерлинг с левого фланга переправил мяч к дальней штанге, где Бернарду Силва принял передачу грудью, а затем, не опуская снаряд на землю, пробил — 0:2.

Два быстрых гола деморализовали хозяев, и "Сити" поспешил этим воспользоваться. На 23-й минуте Серхио Агуэро подхватил мяч на подступах к штрафной площади и пробил в противоход голкиперу — 0:3.

В остатке тайма "горожане" особо не напрягались, хотя по-прежнему владели подавляющим преимуществом, не позволив "Базелю" нанести ни одного точного удара.

Избиение "Базеля" продолжилось на 54-й минуте, когда Гюндоган на противоходе избавился от опекуна и нанес крученый удар из-за пределов штрафной площади — 0:4.

В дальнейшем "Сити" совсем расслабился и позволил хозяевам немного порадовать своих фанатов — не голами, но неплохой комбинационной игрой. Правда, забить уже никому не удалось.

В этот вечер "Базель" был совсем другой командой, нежели та, что два месяца назад одолела "Манчестер Юнайтед". "Сити" провел тренировочный матч и практически гарантировал себе выход в четвертьфинал турнира.

"Базель" (Швейцария) — "Манчестер Сити" (Англия) — 0:4 (0:3)

Голы: Гюндоган 14, 53, Бернарду Силва 18, Агуэро 23

"Базель": Вацлик, Риверос, Сухи, Ланг, Лакруа, Фрай, Эльюнусси (Буа 85), Дье, Джака, Штокер (Аети 71), Оберлин.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Компани, Дельф, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Давид Сильва 63), Бернарду Силва, Стерлинг (Сане 57), Агуэро (Данило 85).

Предупреждения: Джака, Дье — Фернандиньо, Гюндоган.



Метки Базель, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 14.02.2018 00:35

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  1. blackdreamer 14.02.2018 02:31 # blackdreamer
    на фапле даже есть фанаты сити
    ахахах
    хотя есть аутисты глоры щолсей будут и мешков

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  2. mcfc-fantactic 14.02.2018 01:29 # mcfc-fantactic
    Базель натянули, потому что нехой натягивать наших сучек из мюнайтед. Только Короли Манчестера и всея АПЛ, имеют право иметь скамобля,дей.

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  3. mansour 14.02.2018 01:26 # mansour
    Без напряга

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  4. mancityman 14.02.2018 01:21 # mancityman
    КОРОЛИ !

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  5. calvin-harris 14.02.2018 00:47 # calvin-harris
    С Победой!

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  6. madchester 14.02.2018 00:45 # madchester
    Красавцы!

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  7. daikirai 14.02.2018 00:40 # daikirai
    Браво, Короли

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  8. hammersmith 14.02.2018 00:39 # hammersmith
    тут все ожидаемо

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  9. januzaj00 14.02.2018 00:39 # januzaj00
    Куры молодцы. Наверное щолси ток соснет в 1/8

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