Sky и BT купили трансляции матчей Премьер-Лиги на 4.464 млрд. фунтов

Премьер-Лига продала часть прав на трансляцию своих матчей по следующему трехлетнему циклу за 4.464 миллиарда фунтов.

Напомним, предыдущую сделку по продаже прав на телевизионные трансляции Премьер-Лига заключила еще в 2015 году. Sky и BT на пару согласились выплатить поражающую воображение сумму в 5.14 млрд. фунтов в период с 2016 по 2019 год.



Теперь настало время договариваться о следующем трехлетнем цикле, который охватывает сезоны 2019/20, 2020/21 и 2021/22, и Sky с BT вновь устроили отчаянную борьбу за право транслировать премиальный футбольный контент.



Как сообщает BBC, в результате аукциона компания Sky получила право показать в прямом эфире 128 матчей (четыре пакета), BT — 32 (один пакет). Еще два пакета (120 матчей) матчей пока не проданы, а значит предыдущий рекорд вполне вероятно будет побит.



Добавим, что одним из претендентов на оставшиеся пакеты считается гигант диджитал-индустрии Amazon.