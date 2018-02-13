Sky и BT купили трансляции матчей Премьер-Лиги на 4.464 млрд. фунтов

Телекамера Премьер-Лига продала часть прав на трансляцию своих матчей по следующему трехлетнему циклу за 4.464 миллиарда фунтов.

Напомним, предыдущую сделку по продаже прав на телевизионные трансляции Премьер-Лига заключила еще в 2015 году. Sky и BT на пару согласились выплатить поражающую воображение сумму в 5.14 млрд. фунтов в период с 2016 по 2019 год.

Теперь настало время договариваться о следующем трехлетнем цикле, который охватывает сезоны 2019/20, 2020/21 и 2021/22, и Sky с BT вновь устроили отчаянную борьбу за право транслировать премиальный футбольный контент.

Как сообщает BBC, в результате аукциона компания Sky получила право показать в прямом эфире 128 матчей (четыре пакета), BT — 32 (один пакет). Еще два пакета (120 матчей) матчей пока не проданы, а значит предыдущий рекорд вполне вероятно будет побит.

Добавим, что одним из претендентов на оставшиеся пакеты считается гигант диджитал-индустрии Amazon.



Метки BT, Sky, Премьер-Лига, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 22:15

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  1. selfish 14.02.2018 00:34 # selfish
    КОРОЛИ

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  2. chr1s8rown 13.02.2018 23:39 # chr1s8rown
    казспорт не спи

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  3. sexan 13.02.2018 22:19 # sexan
    Опять этот ебаный скай и бити...

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