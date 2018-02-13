Джастин Клюйверт представляет себя в четырех клубах Премьер-Лиги
Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт назвал четыре клуба Премьер-Лиги, которые привлекают его больше других.
Буквально на днях в прессе появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" уже вовсю договаривается о приобретении 18-летнего голландца, который является сыном легенды "Барселоны" Патрика Клюйверта.
По словам Джастиана, он действительно заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Однако Клюйверт-младший открыт к диалогу и с некоторыми другими клубами, помимо "Юнайтед".
"Англия выглядит привлекательной для меня: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", — это все славные клубы, где я могу представить выступающим на протяжении многих лет. Кто знает, что произойдет, если мне поступит приятное предложение", — сообщил Джастин Helden.
13.02.2018 22:00
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Последние комментарии:
Я не понимаю молодежь, переходящую в сити, например, или в мю. Загубят карьеру, никак иначе.
Вотв Тоттенхем Почетино - это и престижно и шансы, что твоя за будет не 80 в мю, а через 3 года 280 в барсе
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А что, хитро, намекнуть принципиальным соперникам, что он не против и на всеобщей грызне выбить самый дорогой контракт... ХЗ какой из него футболист, но наемник получится точно знатный)))
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загорелый коутиньо
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Понятно. Либо жизнь в ландане, либо мешок с баблом.
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Будет в Сити через пару лет)
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