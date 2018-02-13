Джастин Клюйверт представляет себя в четырех клубах Премьер-Лиги

Джастин Клюйверт Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт назвал четыре клуба Премьер-Лиги, которые привлекают его больше других.

Буквально на днях в прессе появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" уже вовсю договаривается о приобретении 18-летнего голландца, который является сыном легенды "Барселоны" Патрика Клюйверта.

По словам Джастиана, он действительно заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Однако Клюйверт-младший открыт к диалогу и с некоторыми другими клубами, помимо "Юнайтед".

"Англия выглядит привлекательной для меня: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", — это все славные клубы, где я могу представить выступающим на протяжении многих лет. Кто знает, что произойдет, если мне поступит приятное предложение", — сообщил Джастин Helden.



Метки Аякс, Клюйверт

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. alexsander 14.02.2018 01:49 # alexsander
    Я не понимаю молодежь, переходящую в сити, например, или в мю. Загубят карьеру, никак иначе.
    Вотв Тоттенхем Почетино - это и престижно и шансы, что твоя за будет не 80 в мю, а через 3 года 280 в барсе

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  2. kedr 14.02.2018 01:46 # kedr
    А что, хитро, намекнуть принципиальным соперникам, что он не против и на всеобщей грызне выбить самый дорогой контракт... ХЗ какой из него футболист, но наемник получится точно знатный)))

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  3. hammersmith 14.02.2018 00:36 # hammersmith
    загорелый коутиньо

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  4. electric 13.02.2018 22:23 # electric
    Понятно. Либо жизнь в ландане, либо мешок с баблом.

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  5. bes-ter 13.02.2018 22:02 # bes-ter
    Будет в Сити через пару лет)

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