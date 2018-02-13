Джастин Клюйверт представляет себя в четырех клубах Премьер-Лиги

Вингер "Аякса" Джастин Клюйверт назвал четыре клуба Премьер-Лиги, которые привлекают его больше других.

Буквально на днях в прессе появились слухи, что "Манчестер Юнайтед" уже вовсю договаривается о приобретении 18-летнего голландца, который является сыном легенды "Барселоны" Патрика Клюйверта.



По словам Джастиана, он действительно заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в Премьер-Лиге. Однако Клюйверт-младший открыт к диалогу и с некоторыми другими клубами, помимо "Юнайтед".



"Англия выглядит привлекательной для меня: "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Юнайтед", — это все славные клубы, где я могу представить выступающим на протяжении многих лет. Кто знает, что произойдет, если мне поступит приятное предложение", — сообщил Джастин Helden.