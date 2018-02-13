Каррагер предупредил "Челси" насчет ухода Азара

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предупредил, что в случае непопадания в Лигу Чемпионов "Челси" рискует потерять плеймейкера Эдена Азара.

Благодаря двум голам Азара "синие" победили накануне вечером "Вест Бромвич" (3:0) и вернулись в топ-4 Премьер-Лиги. Каррагер уверен, что только попадание в Лигу Чемпионов спасет "Челси" от ухода своего лидера грядущим летом.



"Он является одним из лучших игроков в мировом футболе. Лично у меня в этом нет никаких сомнений".



"Азар заявил, что "Челси" хочет выигрывать трофеи, и у них действительно остаются шансы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Но если они не попадут в топ-4, тогда им придется поволноваться насчет его будущего".



"Если они не выйдут в Лигу Чемпионов, тогда каждый топ-клуб захочет его приобрести. Будь Азар защитником, его бы еще можно было удержать. Но с атакующими игроками такой фокус не пройдет", - сообщил Каррагер.