Каррагер предупредил "Челси" насчет ухода Азара
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предупредил, что в случае непопадания в Лигу Чемпионов "Челси" рискует потерять плеймейкера Эдена Азара.
Благодаря двум голам Азара "синие" победили накануне вечером "Вест Бромвич" (3:0) и вернулись в топ-4 Премьер-Лиги. Каррагер уверен, что только попадание в Лигу Чемпионов спасет "Челси" от ухода своего лидера грядущим летом.
"Он является одним из лучших игроков в мировом футболе. Лично у меня в этом нет никаких сомнений".
"Азар заявил, что "Челси" хочет выигрывать трофеи, и у них действительно остаются шансы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Но если они не попадут в топ-4, тогда им придется поволноваться насчет его будущего".
"Если они не выйдут в Лигу Чемпионов, тогда каждый топ-клуб захочет его приобрести. Будь Азар защитником, его бы еще можно было удержать. Но с атакующими игроками такой фокус не пройдет", - сообщил Каррагер.
13.02.2018 21:00
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Последние комментарии:
У Каррагера рил отъезд пошел уже
Как игрок был днарь, а как эксперт хуже малолетки-фана
Фердинанд и Реднапп хотя бы троллить умеют, а у этого банальщина и бред.
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Что-то несет старика
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советчик
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Карри умница-разумница), напрягает членси
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Ба-бах!
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал 27 45
Две из этих трех соснут тунца!
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заберут-то салаха, валет низкосракий нахрен им сдался
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очередное предсказание ливерного предсказателя отдаёт провинциальностью, а так всё чисто, как и его разум...
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Кто тако Карагер? Пусть лучше за своих топарей переживает
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да кому нахуй нужен этот обводчик
средний игрок
он в реал переходит уже сезонов 10
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Без сопливых солнце светит
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Карра молодец, наколяет обстановку)
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Карра молодец, напрягает обстановку)
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