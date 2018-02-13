Каррагер предупредил "Челси" насчет ухода Азара

Эден Азар Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер предупредил, что в случае непопадания в Лигу Чемпионов "Челси" рискует потерять плеймейкера Эдена Азара.

Благодаря двум голам Азара "синие" победили накануне вечером "Вест Бромвич" (3:0) и вернулись в топ-4 Премьер-Лиги. Каррагер уверен, что только попадание в Лигу Чемпионов спасет "Челси" от ухода своего лидера грядущим летом.

"Он является одним из лучших игроков в мировом футболе. Лично у меня в этом нет никаких сомнений".

"Азар заявил, что "Челси" хочет выигрывать трофеи, и у них действительно остаются шансы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Но если они не попадут в топ-4, тогда им придется поволноваться насчет его будущего".

"Если они не выйдут в Лигу Чемпионов, тогда каждый топ-клуб захочет его приобрести. Будь Азар защитником, его бы еще можно было удержать. Но с атакующими игроками такой фокус не пройдет", - сообщил Каррагер.




Метки Азар, Каррагер, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 21:00

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  1. thierryhenry14 14.02.2018 06:19 # thierryhenry14
    У Каррагера рил отъезд пошел уже
    Как игрок был днарь, а как эксперт хуже малолетки-фана
    Фердинанд и Реднапп хотя бы троллить умеют, а у этого банальщина и бред.

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  2. aavbb 14.02.2018 05:51 # aavbb
    Что-то несет старика

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  3. osivori 13.02.2018 23:08 # osivori
    советчик

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  4. romka777 13.02.2018 22:41 # romka777
    Карри умница-разумница), напрягает членси

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  5. vyrentz 13.02.2018 21:54 # vyrentz
    Ба-бах!

    4 Челси 27 53
    5 Тоттенхэм 27 52
    6 Арсенал 27 45

    Две из этих трех соснут тунца!

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  6. kukuruzzo 13.02.2018 21:26 # kukuruzzo
    заберут-то салаха, валет низкосракий нахрен им сдался

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  7. kojan 13.02.2018 21:21 # kojan
    очередное предсказание ливерного предсказателя отдаёт провинциальностью, а так всё чисто, как и его разум...

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  8. marik527 13.02.2018 21:15 # marik527
    Кто тако Карагер? Пусть лучше за своих топарей переживает

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  9. blackdreamer 13.02.2018 21:14 # blackdreamer
    да кому нахуй нужен этот обводчик
    средний игрок
    он в реал переходит уже сезонов 10

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  10. ketamin 13.02.2018 21:12 # ketamin
    Без сопливых солнце светит

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  11. shakur 13.02.2018 21:10 # shakur
    Карра молодец, наколяет обстановку)

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  12. suarezov 13.02.2018 21:01 # suarezov
    Карра молодец, напрягает обстановку)

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