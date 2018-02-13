Почеттино мечтает, чтобы "Тоттенхэм" вышел на уровень "Ювентуса"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино мечтает, чтобы "шпоры" достигли уровня "Ювентуса".

Противостояние" Ювентуса" и "Тоттенхэма" называют одним из самых непредсказуемых в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Почеттино не знает, готовы ли его подопечные пройти чемпионов Серии А, но мечтает, чтобы "шпоры" вышли на один уровень с туринцами.

"У "Ювентуса" собрана исключительная команда, нас даже не стоит сравнивать между собой. Они выиграли все возможные трофеи, а за последние три сезона дважды выходили в финал".

"Что касается нас, то у нас молодая команда, и мы только строим проект. Мы лишь мечтаем о том, чтобы достичь уровня "Ювентуса". Посмотрим, соответствуем ли мы им на футбольном поле", - цитирует Почеттино официальный сайт клуба.




Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 13.02.2018 21:52 # vyrentz
    Молодая, динамично развивающаяся команда

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  2. ilovemanutd 13.02.2018 20:03 # ilovemanutd
    В последние годы видел только один матч Юве, в финале против Реала. Такое себе зрелище, мне кажется, что Тоттенхэм уже лучше, но ему виднее

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