Анри посоветовал Рэшфорду покинуть МЮ

Маркус Рэшфорд Эксперт Sky Sports Тьерри Анри заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен получать регулярную игровую практику, поэтому ему стоит задуматься об уходе из "Манчестер Юнайтед".

20-летний Рэшфорд не выходит в стартовом составе "дьяволов" уже шесть матчей Премьер-Лиги подряд. В иерархии нападающих Маркус проигрывает конкуренцию Антони Мартиалю и новичку "Юнайтед" Алексису Санчесу.

Анри считает, что в столь молодом возрасте Рэшфорд должен иметь постоянную практику, чтобы рассчитывать на игровой прогресс. Поэтому Тьерри посоветовал нападающему задуматься о смене клуба.

"Получать игровую практику – самое главное для молодого игрока. Ты не заработаетшь ценный опыт, если будешь длительными отрезками сидеть на скамейке".

"Рэшфорд не может выйти на уровень своего дебютного сезона — ему приходится играть то слева, то справа. Очевидно, что он хочет играть только за "Юнайтед", но с приходом Санчеса проблем стало только больше. Думаю, в конце сезона настанет день, когда он спросит себя: "Хочу ли я остаться в этом клубе?" - сообщил Анри.




Метки Анри, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 3498

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. romka777 13.02.2018 22:42 # romka777
    В армию его))

    (ответить)

  2. vyrentz 13.02.2018 21:50 # vyrentz
    Если хочет быть всегда в тени - пускай остается. Вы же сами понимаете, легендарными футболистами так не становятся, Анри, кстати, знает об этом все.

    (ответить)

  3. kojan 13.02.2018 21:24 # kojan
    и конечно в Арсенал...

    (ответить)

  4. suarezov 13.02.2018 19:58 # suarezov
    я так не думаю. он в своем клубе

    (ответить)

  5. mcfc-fantactic 13.02.2018 19:38 # mcfc-fantactic
    Очередной македа неудачник, чёрт по жизни. И терпила, от мавриньи наряду с шоу,элелой,матой,покпа, остальными чмошниками.

    (ответить)

  6. j-silver 13.02.2018 19:20 # j-silver
    анри был в тени великого Дрогба и потому покинул вулвич (хотя из тени это ему выйти не помогло)

    (ответить)

  7. cruise877 13.02.2018 19:10 # cruise877
    Этот педрилла пусть закроет свой ебальник и не сует нос в дела Юнайтед. Продажная шкура.
    Другое дело Маур губит молодежи, как бы сам не продал такое талантище как было с Де брюйне салахом лукаку и т д . Просто при Мауре все дигродируют другое дело Пеп.

    (ответить)

  8. dwayne 13.02.2018 19:06 # dwayne
    В Челси его.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: