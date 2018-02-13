Анри посоветовал Рэшфорду покинуть МЮ
Эксперт Sky Sports Тьерри Анри заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен получать регулярную игровую практику, поэтому ему стоит задуматься об уходе из "Манчестер Юнайтед".
20-летний Рэшфорд не выходит в стартовом составе "дьяволов" уже шесть матчей Премьер-Лиги подряд. В иерархии нападающих Маркус проигрывает конкуренцию Антони Мартиалю и новичку "Юнайтед" Алексису Санчесу.
Анри считает, что в столь молодом возрасте Рэшфорд должен иметь постоянную практику, чтобы рассчитывать на игровой прогресс. Поэтому Тьерри посоветовал нападающему задуматься о смене клуба.
"Получать игровую практику – самое главное для молодого игрока. Ты не заработаетшь ценный опыт, если будешь длительными отрезками сидеть на скамейке".
"Рэшфорд не может выйти на уровень своего дебютного сезона — ему приходится играть то слева, то справа. Очевидно, что он хочет играть только за "Юнайтед", но с приходом Санчеса проблем стало только больше. Думаю, в конце сезона настанет день, когда он спросит себя: "Хочу ли я остаться в этом клубе?" - сообщил Анри.
13.02.2018 19:00
Просмотров: 3498
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В армию его))
(ответить)
Если хочет быть всегда в тени - пускай остается. Вы же сами понимаете, легендарными футболистами так не становятся, Анри, кстати, знает об этом все.
(ответить)
и конечно в Арсенал...
(ответить)
я так не думаю. он в своем клубе
(ответить)
Очередной македа неудачник, чёрт по жизни. И терпила, от мавриньи наряду с шоу,элелой,матой,покпа, остальными чмошниками.
(ответить)
анри был в тени великого Дрогба и потому покинул вулвич (хотя из тени это ему выйти не помогло)
(ответить)
Этот педрилла пусть закроет свой ебальник и не сует нос в дела Юнайтед. Продажная шкура.
Другое дело Маур губит молодежи, как бы сам не продал такое талантище как было с Де брюйне салахом лукаку и т д . Просто при Мауре все дигродируют другое дело Пеп.
(ответить)
В Челси его.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий