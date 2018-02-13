Анри посоветовал Рэшфорду покинуть МЮ

Эксперт Sky Sports Тьерри Анри заявил, что нападающий Маркус Рэшфорд должен получать регулярную игровую практику, поэтому ему стоит задуматься об уходе из "Манчестер Юнайтед".

20-летний Рэшфорд не выходит в стартовом составе "дьяволов" уже шесть матчей Премьер-Лиги подряд. В иерархии нападающих Маркус проигрывает конкуренцию Антони Мартиалю и новичку "Юнайтед" Алексису Санчесу.



Анри считает, что в столь молодом возрасте Рэшфорд должен иметь постоянную практику, чтобы рассчитывать на игровой прогресс. Поэтому Тьерри посоветовал нападающему задуматься о смене клуба.



"Получать игровую практику – самое главное для молодого игрока. Ты не заработаетшь ценный опыт, если будешь длительными отрезками сидеть на скамейке".



"Рэшфорд не может выйти на уровень своего дебютного сезона — ему приходится играть то слева, то справа. Очевидно, что он хочет играть только за "Юнайтед", но с приходом Санчеса проблем стало только больше. Думаю, в конце сезона настанет день, когда он спросит себя: "Хочу ли я остаться в этом клубе?" - сообщил Анри.