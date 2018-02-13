Гвардиола нацелен на четвертьфинал Лиги Чемпионов

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что хочет выступить в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов лучше, чем год назад - то есть, выйти в четвертьфинал.

В прошлом сезоне "горожанам" не удалось преодолеть даже первый раунд плей-офф. Путь к самому престижному клубному трофею "Сити" заградили выскочки из "Монако".

На этот раз команде Гвардиолы повезло с жребием: игры на вылет для лидеров Премьер-Лиги начинаются с двухматчевого противостояния со швейцарским "Базелем". Перед выездным поединком Пеп признался, что его цель - пройти андердога и сделать шаг вперед.

"Я не знаю, готовы ли мы пройти весь путь до конца. Я полностью уверен в парнях, они это понимают. Но точно так же они понимают, что Лига Чемпионов – особенный турнир".

"Наша цель – сыграть лучше, чем в прошлом сезоне, то есть пробиться в четвертьфинал. Мы не отрицаем, что прибавили серьезно прибавили, но в Лиге Чемпионов нужно всегда контролировать ситуацию и бережно относиться к моментам", - сообщил Гвардиола Sky Sports.




Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 18:00

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