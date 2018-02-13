Лакасетт пропустит до полутора месяцев после операции на колене
Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пропустит до полутора месяцев после перенесенной операции на колене.
Напомним, с появлением на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга Лакасетт лишился места в стартовом составе "канониров" и примерил на себя роль запасного, которая в первой половине сезона отводилась Оливье Жиру.
Однако на этом проблемы 26-летнего француза не закончились. Как сообщает Evening Standard, Александр пожаловался на колено и после углубленного обследования во вторник утром перенес артроскопическую операцию.
Хирургическое вмешательство было минимальным, однако в ближайшие четыре-шесть недель Ласкасетт не сможет сыграть в футбол.
Добавим, что Венгер планировал дать своему соотечественнику игровые минуты в матче Лиги Европы против "Эстерсунда". Однако теперь Арсену придется сделать ставку на Данни Уэлбека, потому что Обамеянг уже заигран в еврокубках за дортмундскую "Боруссию".
13.02.2018 17:35
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Последние комментарии:
Отличный шанс для Нкетиа!!!
Надеюсь, Веня не протупит!
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Опаньки.Жаль парня!Здоровья ему!
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Посредственность за 50 миллионов. Просто бабки на ветер.
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фейк, просто не выдержал конкуренцию и теперь потихоньку сливают
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