Лакасетт пропустит до полутора месяцев после операции на колене

Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пропустит до полутора месяцев после перенесенной операции на колене.

Напомним, с появлением на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга Лакасетт лишился места в стартовом составе "канониров" и примерил на себя роль запасного, которая в первой половине сезона отводилась Оливье Жиру.



Однако на этом проблемы 26-летнего француза не закончились. Как сообщает Evening Standard, Александр пожаловался на колено и после углубленного обследования во вторник утром перенес артроскопическую операцию.



Хирургическое вмешательство было минимальным, однако в ближайшие четыре-шесть недель Ласкасетт не сможет сыграть в футбол.



Добавим, что Венгер планировал дать своему соотечественнику игровые минуты в матче Лиги Европы против "Эстерсунда". Однако теперь Арсену придется сделать ставку на Данни Уэлбека, потому что Обамеянг уже заигран в еврокубках за дортмундскую "Боруссию".