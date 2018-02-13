Лакасетт пропустит до полутора месяцев после операции на колене

Александр Лакасетт Нападающий "Арсенала" Александр Лакасетт пропустит до полутора месяцев после перенесенной операции на колене.

Напомним, с появлением на "Эмирейтс" Пьер-Эмерика Обамеянга Лакасетт лишился места в стартовом составе "канониров" и примерил на себя роль запасного, которая в первой половине сезона отводилась Оливье Жиру.

Однако на этом проблемы 26-летнего француза не закончились. Как сообщает Evening Standard, Александр пожаловался на колено и после углубленного обследования во вторник утром перенес артроскопическую операцию.

Хирургическое вмешательство было минимальным, однако в ближайшие четыре-шесть недель Ласкасетт не сможет сыграть в футбол.

Добавим, что Венгер планировал дать своему соотечественнику игровые минуты в матче Лиги Европы против "Эстерсунда". Однако теперь Арсену придется сделать ставку на Данни Уэлбека, потому что Обамеянг уже заигран в еврокубках за дортмундскую "Боруссию".



Метки Арсенал, Лакасетт, травмы

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 17:35

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Последние комментарии:




  1. r-n 13.02.2018 18:29 # r-n
    Отличный шанс для Нкетиа!!!
    Надеюсь, Веня не протупит!

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  2. emily-lfc-2005 13.02.2018 18:14 # emily-lfc-2005
    Опаньки.Жаль парня!Здоровья ему!

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  3. ccchelsea 13.02.2018 18:07 # ccchelsea
    Посредственность за 50 миллионов. Просто бабки на ветер.

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  4. tursa 13.02.2018 17:41 # tursa
    фейк, просто не выдержал конкуренцию и теперь потихоньку сливают

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