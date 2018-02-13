Анонс матча "Ювентус" — "Тоттенхэм"

Во вторник вечером "Тоттенхэму" предстоит непростое испытание Ювентусом", обладающим громадным опытом выступлений в Лиге Чемпионов.

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер на днях назвал "шпор" лучшей командой Премьер-Лиги второй половины этого сезона, и нужно сказать, что коллектив Маурисио Почеттино очень вовремя вышел на пик формы.



У "Тоттенхэма" полный порядок не только с формой и уверенностью в себе, но и с настроением, ведь в минувший уикенд подопечные Почеттино в доминирующей манере переиграли своих соседей из "Арсенала".



"Думаю, "Ювентус" громадный клуб. Мы не можем сравнивать себя с "Ювентусом", они за свою истории выигрывали все. Конечно, мы мечтаем достичь уровня "Ювентуса". Мы собираемся навязать им борьбу, и посмотрим, удастся ли нам", — говорил на пресс-конференции Маурисио.



"Ювентус" может похвастать 22-матчевой беспроигрышной серией дома в рамках Лиги Чемпионов (14 побед, 8 ничьих).



"Ювентус" потерпел только два поражения в 19 последних матчах Лиги Чемпионов — от "Реала" и "Барселоны".



При этом "Ювентус" забил только семь голов в шести матчах группового этапа — меньше всех среди участников плей-офф.



"Тоттенхэм" достиг стадии плей-офф Лиги Чемпионов во второй раз в трех последних попытках. Дальше четвертьфинала "шпоры" никогда не продвигались.



"Тоттенхэм" — одна из четырех команды, еще не потерпевших ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, наравне с "Барселоной", "Бешикташем" и "Ливерпулем".



Харри Кейн имел прямое отношение к 53% голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, шесть раз забивая сам и дважды ассистируя.



"Тоттенхэм" оставил дома набирать форму защитника Тоби Алдерверейлда. Хуан Фойт и Кайл Уолкер-Питерс также не поехали в Турин. Эрик Ламела может провести свой первый матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

Турин. Стадион "Альянц". 22:45 Онлайн-трансляция