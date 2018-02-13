Анонс матча "Ювентус" — "Тоттенхэм"
Во вторник вечером "Тоттенхэму" предстоит непростое испытание Ювентусом", обладающим громадным опытом выступлений в Лиге Чемпионов.
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер на днях назвал "шпор" лучшей командой Премьер-Лиги второй половины этого сезона, и нужно сказать, что коллектив Маурисио Почеттино очень вовремя вышел на пик формы.
У "Тоттенхэма" полный порядок не только с формой и уверенностью в себе, но и с настроением, ведь в минувший уикенд подопечные Почеттино в доминирующей манере переиграли своих соседей из "Арсенала".
"Думаю, "Ювентус" громадный клуб. Мы не можем сравнивать себя с "Ювентусом", они за свою истории выигрывали все. Конечно, мы мечтаем достичь уровня "Ювентуса". Мы собираемся навязать им борьбу, и посмотрим, удастся ли нам", — говорил на пресс-конференции Маурисио.
"Ювентус" может похвастать 22-матчевой беспроигрышной серией дома в рамках Лиги Чемпионов (14 побед, 8 ничьих).
"Ювентус" потерпел только два поражения в 19 последних матчах Лиги Чемпионов — от "Реала" и "Барселоны".
При этом "Ювентус" забил только семь голов в шести матчах группового этапа — меньше всех среди участников плей-офф.
"Тоттенхэм" достиг стадии плей-офф Лиги Чемпионов во второй раз в трех последних попытках. Дальше четвертьфинала "шпоры" никогда не продвигались.
"Тоттенхэм" — одна из четырех команды, еще не потерпевших ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, наравне с "Барселоной", "Бешикташем" и "Ливерпулем".
Харри Кейн имел прямое отношение к 53% голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, шесть раз забивая сам и дважды ассистируя.
"Тоттенхэм" оставил дома набирать форму защитника Тоби Алдерверейлда. Хуан Фойт и Кайл Уолкер-Питерс также не поехали в Турин. Эрик Ламела может провести свой первый матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.
Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)
Турин. Стадион "Альянц". 22:45 Онлайн-трансляция
13.02.2018 17:00
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Последние комментарии:
Удачи сегодня Тоттенхему.
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надеюсь юве в пизду даст этим нырялщикам
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Ну давайте петухи удачи.
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блин, почему болельщики "Ливерпуля" превращаются в стаю гопников, если написать про их клуб что-то не то
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Болеем за Тотенхем, за АПЛ. Вперед шпоры
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У шпор давно не было соперников такого уровня. Будет интересно.
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окажут давление и 4-1
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победа шпор с разницей в 3-4 мяча и формальная ответка в Лондоне. пусть до полуфинала минимум идут.
(ответить)
Юве напихает петухам сегодня нормально!
Forza Juve !
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Поборемся. Нам не привыкать опровергать скептиков.
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юве с0снет(0-1 или 1-1) но игра будет равна, а на уембли уже ттх спокойно прйдет дальше
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Удачи шпорам и горожанам. Ну и коням тоже.
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"Ювентус" победит. Это же не "Реал".
(ответить)
Ничья или П1
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на фото: два дельфина и казах)))
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шпоры могут удивить. Форму набрали хорошую
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Юве без вариков с разницей 2-3 мяча.
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Шутки Гаврилы отличаются умом и соо
о,белка.
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Удачи Юве.
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Я бы поставил на 3-1
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