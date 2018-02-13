Анонс матча "Ювентус" — "Тоттенхэм"

Тоттенхэм Во вторник вечером "Тоттенхэму" предстоит непростое испытание Ювентусом", обладающим громадным опытом выступлений в Лиге Чемпионов.

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер на днях назвал "шпор" лучшей командой Премьер-Лиги второй половины этого сезона, и нужно сказать, что коллектив Маурисио Почеттино очень вовремя вышел на пик формы.

У "Тоттенхэма" полный порядок не только с формой и уверенностью в себе, но и с настроением, ведь в минувший уикенд подопечные Почеттино в доминирующей манере переиграли своих соседей из "Арсенала".

"Думаю, "Ювентус" громадный клуб. Мы не можем сравнивать себя с "Ювентусом", они за свою истории выигрывали все. Конечно, мы мечтаем достичь уровня "Ювентуса". Мы собираемся навязать им борьбу, и посмотрим, удастся ли нам", — говорил на пресс-конференции Маурисио.

"Ювентус" может похвастать 22-матчевой беспроигрышной серией дома в рамках Лиги Чемпионов (14 побед, 8 ничьих).

"Ювентус" потерпел только два поражения в 19 последних матчах Лиги Чемпионов — от "Реала" и "Барселоны".

При этом "Ювентус" забил только семь голов в шести матчах группового этапа — меньше всех среди участников плей-офф.

"Тоттенхэм" достиг стадии плей-офф Лиги Чемпионов во второй раз в трех последних попытках. Дальше четвертьфинала "шпоры" никогда не продвигались.

"Тоттенхэм" — одна из четырех команды, еще не потерпевших ни одного поражения в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, наравне с "Барселоной", "Бешикташем" и "Ливерпулем".

Харри Кейн имел прямое отношение к 53% голов "Тоттенхэма" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, шесть раз забивая сам и дважды ассистируя.

"Тоттенхэм" оставил дома набирать форму защитника Тоби Алдерверейлда. Хуан Фойт и Кайл Уолкер-Питерс также не поехали в Турин. Эрик Ламела может провести свой первый матч в этом розыгрыше Лиги Чемпионов.

Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч
"Ювентус" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)
Турин. Стадион "Альянц". 22:45 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1437

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Последние комментарии:




  1. sexan 13.02.2018 18:43 # sexan
    Удачи сегодня Тоттенхему.

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  2. chr1s8rown 13.02.2018 18:32 # chr1s8rown
    надеюсь юве в пизду даст этим нырялщикам

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  3. mikkiynwa 13.02.2018 18:32 # mikkiynwa
    Ну давайте петухи удачи.

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  4. monsieurgood 13.02.2018 18:31 # monsieurgood
    блин, почему болельщики "Ливерпуля" превращаются в стаю гопников, если написать про их клуб что-то не то

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  5. xiaomi 13.02.2018 18:19 # xiaomi
    Болеем за Тотенхем, за АПЛ. Вперед шпоры

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  6. pauk 13.02.2018 18:05 # pauk
    У шпор давно не было соперников такого уровня. Будет интересно.

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  7. mixmaster 13.02.2018 18:05 # mixmaster
    окажут давление и 4-1

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  8. alexomck 13.02.2018 17:53 # alexomck
    победа шпор с разницей в 3-4 мяча и формальная ответка в Лондоне. пусть до полуфинала минимум идут.

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  9. mancityman 13.02.2018 17:52 # mancityman
    Юве напихает петухам сегодня нормально!
    Forza Juve !

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  10. ray-black 13.02.2018 17:49 # ray-black
    Поборемся. Нам не привыкать опровергать скептиков.

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  11. bezviz 13.02.2018 17:48 # bezviz
    юве с0снет(0-1 или 1-1) но игра будет равна, а на уембли уже ттх спокойно прйдет дальше

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  12. keita 13.02.2018 17:37 # keita
    Удачи шпорам и горожанам. Ну и коням тоже.

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  13. monsieurgood 13.02.2018 17:27 # monsieurgood
    "Ювентус" победит. Это же не "Реал".

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  14. vasya-mu 13.02.2018 17:27 # vasya-mu
    Ничья или П1

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  15. scauzer11 13.02.2018 17:19 # scauzer11
    на фото: два дельфина и казах)))

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  16. farot 13.02.2018 17:12 # farot
    шпоры могут удивить. Форму набрали хорошую

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  17. chelsea4everr 13.02.2018 17:08 # chelsea4everr
    Юве без вариков с разницей 2-3 мяча.

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  18. nordway 13.02.2018 17:08 # nordway
    Шутки Гаврилы отличаются умом и соо










    о,белка.

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  19. skychnie-oboi 13.02.2018 17:01 # skychnie-oboi
    Удачи Юве.

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  20. nordway 13.02.2018 17:01 # nordway
    Я бы поставил на 3-1

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