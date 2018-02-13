Анонс матча "Базель" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" начнет свой путь на стадии плей-офф Лиги Чемпионов с выезда к "Базелю".

Напомним, "горожане" выиграли свою группу Лиги Чемпионов, хотя и не без труда. Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 15 очков из 18 возможных, но их матчи против "Шахтера" и "Наполи" были довольно упорными.



Выход в плей-офф с первого места квартета позволял "Сити" надеяться на благосклонный жребий, и на сей раз судьба не подвела лидеров Премьер-Лиги — им достался "Базель", который в своей группе финишировал позади "Манчестер Юнайтед".



Однако "горожане" должны быть начеку, ведь "Базель" в последние годы стал настоящей грозой для английских команд — четыре победы в пяти матчах против представителей Премьер-Лиги, в том числе над "Юнайтед".



Прежде "Базель" и "Сити" еще никогда не встречались.



"Базель" одержал четыре победы в пяти последних матчах Лиги Чемпионов — как и в 22 предыдущих.



"Сити" выиграл лишь один из шести выездных матчей на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, пропуская в каждом из этих шести.



В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Базель" в среднем владел мячом только 39% времени — меньше всех их числа участников плей-офф.



Как тренер Гвардиола выигрывал Лигу Чемпионов дважды (в 2009 и 2011 с "Барселоной"). Третий трофей позволит ему встать в один ряд с Карло Анчелотти и Бобом Пэйсли.



Кроме того, Гвардиола достигал полуфинальной стадии семь раз в восьми последних попытках как тренер.



В понедельник тренировки в составе "Сити" возобновили Фабиан Дельф, Давид Сильва, а также Лерой Сане, который вернулся на пять недель раньше срока. Бенжамен Менди и Габриэль Жезус все еще отсутствуют. Эмерик Лапорт и Александр Зинченко были добавлены в заявку команды на Лигу Чемпионов и при необходимости сыграют.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

"Базель" (Швейцария) — "Манчестер Сити" (Англия)

Базель. Стадион "Санкт-Якоб Парк". 22:45 Онлайн-трансляция