"Вест Бромвич" уволил президента и исполнительного директора
Катастрофические результаты подтолкнули владельцев "Вест Бромвича" к увольнению президента Джона Уильямса и исполнительного директора Мартина Гудмана.
Напомним, еще 20 ноября "дрозды" указали на дверь своему главному тренеру Тони Пьюлису. Пришедший на его место Алан Пардью выиграл только один из 13 матчей Премьер-Лиги — против "Брайтона" 13 января.
Как видно, смена рулевого не возымела эффекта, и сейчас "Вест Бромвич" безнадежно последний в таблице — дистанция до спасительного места составляет семь очков.
В сложившейся ситуации китайские владельцы клуба с "Хоторнс" решили попробовать поменять руководство, сообщает The Guardian. Новым исполнительным директором "дроздов" теперь будет Марк Дженкинс, который ранее уже занимал этот пост на протяжении 14 лет, включая 10 в Премьер-Лиге.
13.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
Чемпионшип ждёт.
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Поражение от челси стало последней каплей, представляю, как было обидно сливать команде под руководством контекса с их последними 1-7, особенно учитывая, что ВБА нынче по составу и игре как минимум не хуже.
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ну и борьба в этом сезона. как за 2-4 место, так и за вылет, где 5 очков отделяют 10 от 19
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вот бы в рашке так
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Думаю, тут вопрос - кто будут две другие команды?
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кто-то ж должен вылетать в шип...
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