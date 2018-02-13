"Вест Бромвич" уволил президента и исполнительного директора

Катастрофические результаты подтолкнули владельцев "Вест Бромвича" к увольнению президента Джона Уильямса и исполнительного директора Мартина Гудмана.

Напомним, еще 20 ноября "дрозды" указали на дверь своему главному тренеру Тони Пьюлису. Пришедший на его место Алан Пардью выиграл только один из 13 матчей Премьер-Лиги — против "Брайтона" 13 января.



Как видно, смена рулевого не возымела эффекта, и сейчас "Вест Бромвич" безнадежно последний в таблице — дистанция до спасительного места составляет семь очков.



В сложившейся ситуации китайские владельцы клуба с "Хоторнс" решили попробовать поменять руководство, сообщает The Guardian. Новым исполнительным директором "дроздов" теперь будет Марк Дженкинс, который ранее уже занимал этот пост на протяжении 14 лет, включая 10 в Премьер-Лиге.