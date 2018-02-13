"Вест Бромвич" уволил президента и исполнительного директора

Вест Бромвич Катастрофические результаты подтолкнули владельцев "Вест Бромвича" к увольнению президента Джона Уильямса и исполнительного директора Мартина Гудмана.

Напомним, еще 20 ноября "дрозды" указали на дверь своему главному тренеру Тони Пьюлису. Пришедший на его место Алан Пардью выиграл только один из 13 матчей Премьер-Лиги — против "Брайтона" 13 января.

Как видно, смена рулевого не возымела эффекта, и сейчас "Вест Бромвич" безнадежно последний в таблице — дистанция до спасительного места составляет семь очков.

В сложившейся ситуации китайские владельцы клуба с "Хоторнс" решили попробовать поменять руководство, сообщает The Guardian. Новым исполнительным директором "дроздов" теперь будет Марк Дженкинс, который ранее уже занимал этот пост на протяжении 14 лет, включая 10 в Премьер-Лиге.



Метки Вест Бромвич

Автор mihajlo   

Дата 13.02.2018 16:00

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  1. sexan 13.02.2018 18:39 # sexan
    Чемпионшип ждёт.

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  2. psycho1 13.02.2018 16:56 # psycho1
    Поражение от челси стало последней каплей, представляю, как было обидно сливать команде под руководством контекса с их последними 1-7, особенно учитывая, что ВБА нынче по составу и игре как минимум не хуже.

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  3. tursa 13.02.2018 16:53 # tursa
    ну и борьба в этом сезона. как за 2-4 место, так и за вылет, где 5 очков отделяют 10 от 19

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  4. wengerrrro 13.02.2018 16:27 # wengerrrro
    вот бы в рашке так

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  5. pavlix76 13.02.2018 16:20 # pavlix76
    Думаю, тут вопрос - кто будут две другие команды?

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  6. kojan 13.02.2018 16:02 # kojan
    кто-то ж должен вылетать в шип...

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