Кейн предвкушает противостояние с Кьеллини

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что уже предвкушает противостояние с защитником "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.

После дебютного матче в составе сборной Англии в 2015 году у Кейна остались неприятные воспоминания от встречи с Кьеллини, который не церемонился с ним, представляя итальянцев.



По словам Харри, ему не терпится вновь испытать себя против одного из самых жестких защитников в европейском футбол. Кейн рад, что такая возможность представится ему в 1/8 финала Лиги Чемпионов.



"Он потрясающий защитник. Я помню, как проводил свой первый матч за сборную в стартовом составе, и уже на пятой минуте он подкатился под меня. Если честно, я не чувствовал ногу еще десять минут".



"Мы знаем, насколько хороша их оборона в целом и, очевидно, вратарь. Они собрали фантастическую команду, но нам не терпится принять этот вызов. Да, "Ювентус" редко пропускает, но мы забили уже много голов в Премьер-Лиге, поэтому нас всех ждет очень интересное испытание", - сообщил Кейн Sky Sports.



Отвечая на замечания Кейна, Кьеллини признался, что не помнит, как сделал больно нападающему, забившему 56 голов в минувшем календарном году.



"Кейн сказал, что я грубо сыграл против него? Если честно, я уже не помню, но, думаю, это было не нарочно. Он необыкновенный нападающий, его статистика говорит сама за себя. На мой взгляд, он уже тогда был классным игроком", - добавил Кьеллини.