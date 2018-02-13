Кейн предвкушает противостояние с Кьеллини

Кейн и Кьеллини Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что уже предвкушает противостояние с защитником "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.

После дебютного матче в составе сборной Англии в 2015 году у Кейна остались неприятные воспоминания от встречи с Кьеллини, который не церемонился с ним, представляя итальянцев.

По словам Харри, ему не терпится вновь испытать себя против одного из самых жестких защитников в европейском футбол. Кейн рад, что такая возможность представится ему в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Он потрясающий защитник. Я помню, как проводил свой первый матч за сборную в стартовом составе, и уже на пятой минуте он подкатился под меня. Если честно, я не чувствовал ногу еще десять минут".

"Мы знаем, насколько хороша их оборона в целом и, очевидно, вратарь. Они собрали фантастическую команду, но нам не терпится принять этот вызов. Да, "Ювентус" редко пропускает, но мы забили уже много голов в Премьер-Лиге, поэтому нас всех ждет очень интересное испытание", - сообщил Кейн Sky Sports.

Отвечая на замечания Кейна, Кьеллини признался, что не помнит, как сделал больно нападающему, забившему 56 голов в минувшем календарном году.

"Кейн сказал, что я грубо сыграл против него? Если честно, я уже не помню, но, думаю, это было не нарочно. Он необыкновенный нападающий, его статистика говорит сама за себя. На мой взгляд, он уже тогда был классным игроком", - добавил Кьеллини.




Метки Кейн, Кьеллини, Тоттенхэм, Ювентус

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1174

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  1. armaha 13.02.2018 16:50 # armaha
    Кьелини со стороны лютый Азер)))

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  2. ganinilyha 13.02.2018 16:35 # ganinilyha
    С Кьеллини уже песок сыпется

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  3. gunnerfromvlad 13.02.2018 15:08 # gunnerfromvlad
    Forza Juve!!!

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  4. manutd-20champ 13.02.2018 15:06 # manutd-20champ
    сожрет он тебя. делов то.

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  5. wengerrrro 13.02.2018 15:03 # wengerrrro
    сломают урагана, и тот завершит карьеру

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