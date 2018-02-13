Кейн предвкушает противостояние с Кьеллини
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн признался, что уже предвкушает противостояние с защитником "Ювентуса" Джорджо Кьеллини.
После дебютного матче в составе сборной Англии в 2015 году у Кейна остались неприятные воспоминания от встречи с Кьеллини, который не церемонился с ним, представляя итальянцев.
По словам Харри, ему не терпится вновь испытать себя против одного из самых жестких защитников в европейском футбол. Кейн рад, что такая возможность представится ему в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Он потрясающий защитник. Я помню, как проводил свой первый матч за сборную в стартовом составе, и уже на пятой минуте он подкатился под меня. Если честно, я не чувствовал ногу еще десять минут".
"Мы знаем, насколько хороша их оборона в целом и, очевидно, вратарь. Они собрали фантастическую команду, но нам не терпится принять этот вызов. Да, "Ювентус" редко пропускает, но мы забили уже много голов в Премьер-Лиге, поэтому нас всех ждет очень интересное испытание", - сообщил Кейн Sky Sports.
Отвечая на замечания Кейна, Кьеллини признался, что не помнит, как сделал больно нападающему, забившему 56 голов в минувшем календарном году.
"Кейн сказал, что я грубо сыграл против него? Если честно, я уже не помню, но, думаю, это было не нарочно. Он необыкновенный нападающий, его статистика говорит сама за себя. На мой взгляд, он уже тогда был классным игроком", - добавил Кьеллини.
13.02.2018 15:00
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Кьелини со стороны лютый Азер)))
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С Кьеллини уже песок сыпется
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Forza Juve!!!
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сожрет он тебя. делов то.
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сломают урагана, и тот завершит карьеру
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