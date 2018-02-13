Райан Мейсон завершил игровую карьеру
Бывший полузащитник "Тоттенхэма", "Халла" и сборной Англии Райан Мейсон принял решение уйти из футбола по совету врачей.
В январе 2017 года Мейсон получил тяжелейшую травму головы в столкновении с защитником "Челси" Гари Кэхиллом. Придя в себя, Райан признался, что ему даже повезло остаться в живых.
В этом сезоне 26-летний полузащитник пытался вернуться в футбол в составе "Халла", однако после консультаций с врачами принял решение завершить карьеру, о чем объявил сегодня.
"Я без устали работал ради того, чтобы вернуться на поле. К сожалению, получив квалифицированную консультацию у врачей, у меня не осталось иного выбора, кроме как уйти из футбола, учитывая все риски и характер моей травмы," - сообщил Мейсон.
"Райан обращался за консультацией ко многим всемирно известны неврологам и нейрохирургам, но каждый из них порекомендовал ему не возвращаться в большой футбол".
"Райан хотел бы поблагодарить всех, кто помог ему во время восстановления. Он в долгу перед всеми, кто поддерживал его на протяжении последних 12 месяцев", - гласит заявление "Халла".
13.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
Это спорт! А в спорте всякое бывает... Уверен что у Кекила не было такой задачи. Ну а Раину успехов в новом начинании
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Мда печально . Желаю ему стать хорошим тренером )
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челсы хуесосы игрокам карьеры портят
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будь на месте Кихилла, я бы ему ползарплаты отдавал бы
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В 26 лет... Обидно.
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обидно за парня. Но есть возможность пойти по тренерскому пути, и вполне возможно в этом ему улыбнется удача!
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Просто ублюдок, просто самый конченый клуб на Земле щ0льси.
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Кэхилл больной
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Здоровье Кейхилу
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Надеюсь карма вернет грязному пенсу по заслугам
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Может стать топовым тренером в будущем, времени вагон для изучения, чтобы не глотать
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Пожизненный контракт на работу в клубе Челси этому человеку
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Желаю успехов вне футбольного поля. Надеюсь клуб не оставит его одного
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Здоровья и удачи на тренерском поприще!
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кекил топовый отбойник
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Тупые пенсы.
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обидно за парня .... здоровые ему
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жаль парня, здоровья и удачи ему))
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господи челси клуб гандoнов
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Эх Гари, что ты наделал?! Жалко парня.
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