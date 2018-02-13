Райан Мейсон завершил игровую карьеру

Бывший полузащитник "Тоттенхэма", "Халла" и сборной Англии Райан Мейсон принял решение уйти из футбола по совету врачей.

В январе 2017 года Мейсон получил тяжелейшую травму головы в столкновении с защитником "Челси" Гари Кэхиллом. Придя в себя, Райан признался, что ему даже повезло остаться в живых.



В этом сезоне 26-летний полузащитник пытался вернуться в футбол в составе "Халла", однако после консультаций с врачами принял решение завершить карьеру, о чем объявил сегодня.



"Я без устали работал ради того, чтобы вернуться на поле. К сожалению, получив квалифицированную консультацию у врачей, у меня не осталось иного выбора, кроме как уйти из футбола, учитывая все риски и характер моей травмы," - сообщил Мейсон.



"Райан обращался за консультацией ко многим всемирно известны неврологам и нейрохирургам, но каждый из них порекомендовал ему не возвращаться в большой футбол".



"Райан хотел бы поблагодарить всех, кто помог ему во время восстановления. Он в долгу перед всеми, кто поддерживал его на протяжении последних 12 месяцев", - гласит заявление "Халла".