Райан Мейсон завершил игровую карьеру

Райан Мейсон Бывший полузащитник "Тоттенхэма", "Халла" и сборной Англии Райан Мейсон принял решение уйти из футбола по совету врачей.

В январе 2017 года Мейсон получил тяжелейшую травму головы в столкновении с защитником "Челси" Гари Кэхиллом. Придя в себя, Райан признался, что ему даже повезло остаться в живых.

В этом сезоне 26-летний полузащитник пытался вернуться в футбол в составе "Халла", однако после консультаций с врачами принял решение завершить карьеру, о чем объявил сегодня.

"Я без устали работал ради того, чтобы вернуться на поле. К сожалению, получив квалифицированную консультацию у врачей, у меня не осталось иного выбора, кроме как уйти из футбола, учитывая все риски и характер моей травмы," - сообщил Мейсон.

"Райан обращался за консультацией ко многим всемирно известны неврологам и нейрохирургам, но каждый из них порекомендовал ему не возвращаться в большой футбол".

"Райан хотел бы поблагодарить всех, кто помог ему во время восстановления. Он в долгу перед всеми, кто поддерживал его на протяжении последних 12 месяцев", - гласит заявление "Халла".




Метки Мейсон, Халл

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 14:00

Количество просмотров Просмотров: 5046

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Последние комментарии:




  1. lfc4eva 13.02.2018 17:39 # lfc4eva
    Это спорт! А в спорте всякое бывает... Уверен что у Кекила не было такой задачи. Ну а Раину успехов в новом начинании

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  2. jimulia 13.02.2018 17:32 # jimulia
    Мда печально . Желаю ему стать хорошим тренером )

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  3. hammersmith 13.02.2018 17:20 # hammersmith
    челсы хуесосы игрокам карьеры портят

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  4. sancho232 13.02.2018 16:17 # sancho232
    будь на месте Кихилла, я бы ему ползарплаты отдавал бы

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  5. dragonishka 13.02.2018 16:05 # dragonishka
    В 26 лет... Обидно.

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  6. jayspearingagent 13.02.2018 15:58 # jayspearingagent
    обидно за парня. Но есть возможность пойти по тренерскому пути, и вполне возможно в этом ему улыбнется удача!

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  7. webb 13.02.2018 15:57 # webb
    Просто ублюдок, просто самый конченый клуб на Земле щ0льси.

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  8. pauk 13.02.2018 15:34 # pauk
    Кэхилл больной

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  9. cfc000000 13.02.2018 15:25 # cfc000000
    Здоровье Кейхилу

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  10. kanoniru-poker 13.02.2018 15:18 # kanoniru-poker
    Надеюсь карма вернет грязному пенсу по заслугам

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  11. vyrentz 13.02.2018 14:28 # vyrentz
    Может стать топовым тренером в будущем, времени вагон для изучения, чтобы не глотать

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  12. xiaomi 13.02.2018 14:25 # xiaomi
    Пожизненный контракт на работу в клубе Челси этому человеку

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  13. bes-ter 13.02.2018 14:25 # bes-ter
    Желаю успехов вне футбольного поля. Надеюсь клуб не оставит его одного

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  14. rollik707 13.02.2018 14:25 # rollik707
    Здоровья и удачи на тренерском поприще!

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  15. mata05 13.02.2018 14:23 # mata05
    кекил топовый отбойник

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  16. lahmatyj 13.02.2018 14:18 # lahmatyj
    Тупые пенсы.

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  17. sj606 13.02.2018 14:12 # sj606
    обидно за парня .... здоровые ему

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  18. keremet 13.02.2018 14:12 # keremet
    жаль парня, здоровья и удачи ему))

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  19. wengerrrro 13.02.2018 14:09 # wengerrrro
    господи челси клуб гандoнов

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  20. danny949494 13.02.2018 14:05 # danny949494
    Эх Гари, что ты наделал?! Жалко парня.

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