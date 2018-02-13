Конте рад, что болельщики "Челси" на его стороне

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад, что в конфликте с боссами клуба болельщики заняли его сторону.

Несмотря на два унизительных поражения от "Уотфорда" и "Борнмута" и семь пропущенных мячей, "Стэмфорд Бридж" на протяжении всего матча с "Вест Бромвичем" распевал кричалки в поддержку Конте.

После игры, завершившейся победой "синих" 3:0, Антонио поблагодарил верных фанатов, которые, в отличие от боссов клуба, не отвернулись от него и продолжают поддерживать.

"Мне хотелось бы поблагодарить болельщиков. Они читают газеты и явно в курсе тех слухов, которые ходят вокруг меня. Их поддержка означает, что они разделяют мою страсть к работе и желание защищать цвета этого клуба".

"Мне было очень важно прочувствовать такую атмосферу на стадионе. Всегда приятно, когда люди ценят твою работу, поэтому мы пытаемся сделать все, чтобы фанаты получали удовлетворение от каждой игры", - сообщил Конте Evening Standard.




Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 13.02.2018 16:36 # ganinilyha
    Где тут боссы адмен? Шо за хyйня?

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  2. kojan 13.02.2018 16:05 # kojan
    решают не болельщики, а Рома...

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  3. bezviz 13.02.2018 13:17 # bezviz
    Конте в такой кризис не опускался как Жозе, это похвально, с такими проблемами и кучей новых игроков держаться в 4-ке очень сильно, следующий сезон будет по праву наш и Челси просто обязан сделать дубль(Чемпик обязательно и ЛЧ или КА, как получится)

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  4. chel 13.02.2018 13:11 # chel
    Админ, при чем тут конфликт с боссами? Желтая пресса - вот в этом вся АПЛ.

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  5. psycho1 13.02.2018 13:05 # psycho1
    В глубине души даже последний сектант уже разочаровался в этом дегенерате, о какой поддержке идет речь? Неужели он правда думает, что одна победа над ВБА перекрывает регулярные всосы от Уотфордов и Борнмутов?

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