Конте рад, что болельщики "Челси" на его стороне

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад, что в конфликте с боссами клуба болельщики заняли его сторону.

Несмотря на два унизительных поражения от "Уотфорда" и "Борнмута" и семь пропущенных мячей, "Стэмфорд Бридж" на протяжении всего матча с "Вест Бромвичем" распевал кричалки в поддержку Конте.



После игры, завершившейся победой "синих" 3:0, Антонио поблагодарил верных фанатов, которые, в отличие от боссов клуба, не отвернулись от него и продолжают поддерживать.



"Мне хотелось бы поблагодарить болельщиков. Они читают газеты и явно в курсе тех слухов, которые ходят вокруг меня. Их поддержка означает, что они разделяют мою страсть к работе и желание защищать цвета этого клуба".



"Мне было очень важно прочувствовать такую атмосферу на стадионе. Всегда приятно, когда люди ценят твою работу, поэтому мы пытаемся сделать все, чтобы фанаты получали удовлетворение от каждой игры", - сообщил Конте Evening Standard.