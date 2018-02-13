Старридж проведет в лазарете минимум две недели

Даниэль Старридж Шансы "Вест Бромвича" на выживание в Премьер-Лиге значительно сократились после очередной травмы нападающего Даниэля Старриджа.

Арендовав Старриджа у "Ливерпуля", главный тренер "дроздов" Алан Пардью рассчитывал, что в новом клубе нападающий сможет избежать проблем со здоровьем и поможет "Вест Бромвичу" избежать вылета в Чемпионшип.

Однако в первой игре за "дроздов" в стартовом составе Даниэль продержался на поле всего четыре минуты. Старридж повредил заднюю поверхность бедра в поединке с "Челси", после чего попросил экстренную замену.

После поражения на "Стэмфорд Бридж" Пардью рассказал, что из-за новой травмы нападающий пропустит поединок Кубка Англии с "Саутгемптоном" в грядущие выходные. Алан надеется, что Старридж не задержится в лазарете больше чем на две недели.

"Для нас было большим ударом потерять Даниэля в его первой же игре в старте. Нам нужны голы, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги, поэтому мы надеемся, что он сможет быстро вернуться в строй".

"Все произошло очень быстро, но мы не думаем, что все так уж серьезно. Вероятно, он не сможет нам помочь в Кубке Англии, но мы надеемся, что через пару недель Даниэль будет в порядке", - сообщил Пардью Sky Sports.




Метки Вест Бромвич, Старридж, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 13.02.2018 12:00

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  1. hammersmith 13.02.2018 17:21 # hammersmith
    пора ему карьеру завершать

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  2. lfc4eva 13.02.2018 17:03 # lfc4eva
    Жаль Стара. Кости при рождении не выбираешь.

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  3. emily-lfc-2005 13.02.2018 16:13 # emily-lfc-2005
    Здоровья парню.Очень жаль.

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  4. jayspearingagent 13.02.2018 16:00 # jayspearingagent
    блин кому то реально не прёт в футболе. Вроде все есть, но блин хрустальность ставит все на нет.

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  5. kojan 13.02.2018 15:54 # kojan
    главная ливерная звезда лазарета...

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  6. rollik707 13.02.2018 14:32 # rollik707
    Жаль бедалагу. Здоровья!

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  7. liverpool1892est 13.02.2018 14:19 # liverpool1892est
    Хрусталь ебаное

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  8. nordway 13.02.2018 12:20 # nordway
    Ну.. этот парень упорно с Ройсом борется за звание "Диаби планеты".

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  9. blackdreamer 13.02.2018 12:08 # blackdreamer
    жалко что сразу не выкупили это ебаное дно

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  10. sausage 13.02.2018 12:08 # sausage
    Беда-печаль... Как же не везёт этому топчику. ЧМ мимо однозначно.

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  11. raka-eve 13.02.2018 12:01 # raka-eve
    качественный игрок, настоящий профессионал. продемонстрировал 4 минуты безудержного футбола

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