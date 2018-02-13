Старридж проведет в лазарете минимум две недели
Шансы "Вест Бромвича" на выживание в Премьер-Лиге значительно сократились после очередной травмы нападающего Даниэля Старриджа.
Арендовав Старриджа у "Ливерпуля", главный тренер "дроздов" Алан Пардью рассчитывал, что в новом клубе нападающий сможет избежать проблем со здоровьем и поможет "Вест Бромвичу" избежать вылета в Чемпионшип.
Однако в первой игре за "дроздов" в стартовом составе Даниэль продержался на поле всего четыре минуты. Старридж повредил заднюю поверхность бедра в поединке с "Челси", после чего попросил экстренную замену.
После поражения на "Стэмфорд Бридж" Пардью рассказал, что из-за новой травмы нападающий пропустит поединок Кубка Англии с "Саутгемптоном" в грядущие выходные. Алан надеется, что Старридж не задержится в лазарете больше чем на две недели.
"Для нас было большим ударом потерять Даниэля в его первой же игре в старте. Нам нужны голы, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги, поэтому мы надеемся, что он сможет быстро вернуться в строй".
"Все произошло очень быстро, но мы не думаем, что все так уж серьезно. Вероятно, он не сможет нам помочь в Кубке Англии, но мы надеемся, что через пару недель Даниэль будет в порядке", - сообщил Пардью Sky Sports.
13.02.2018 12:00
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пора ему карьеру завершать
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Жаль Стара. Кости при рождении не выбираешь.
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Здоровья парню.Очень жаль.
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блин кому то реально не прёт в футболе. Вроде все есть, но блин хрустальность ставит все на нет.
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главная ливерная звезда лазарета...
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Жаль бедалагу. Здоровья!
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Хрусталь ебаное
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Ну.. этот парень упорно с Ройсом борется за звание "Диаби планеты".
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жалко что сразу не выкупили это ебаное дно
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Беда-печаль... Как же не везёт этому топчику. ЧМ мимо однозначно.
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качественный игрок, настоящий профессионал. продемонстрировал 4 минуты безудержного футбола
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