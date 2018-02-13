Старридж проведет в лазарете минимум две недели

Шансы "Вест Бромвича" на выживание в Премьер-Лиге значительно сократились после очередной травмы нападающего Даниэля Старриджа.

Арендовав Старриджа у "Ливерпуля", главный тренер "дроздов" Алан Пардью рассчитывал, что в новом клубе нападающий сможет избежать проблем со здоровьем и поможет "Вест Бромвичу" избежать вылета в Чемпионшип.



Однако в первой игре за "дроздов" в стартовом составе Даниэль продержался на поле всего четыре минуты. Старридж повредил заднюю поверхность бедра в поединке с "Челси", после чего попросил экстренную замену.



После поражения на "Стэмфорд Бридж" Пардью рассказал, что из-за новой травмы нападающий пропустит поединок Кубка Англии с "Саутгемптоном" в грядущие выходные. Алан надеется, что Старридж не задержится в лазарете больше чем на две недели.



"Для нас было большим ударом потерять Даниэля в его первой же игре в старте. Нам нужны голы, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги, поэтому мы надеемся, что он сможет быстро вернуться в строй".



"Все произошло очень быстро, но мы не думаем, что все так уж серьезно. Вероятно, он не сможет нам помочь в Кубке Англии, но мы надеемся, что через пару недель Даниэль будет в порядке", - сообщил Пардью Sky Sports.