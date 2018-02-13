Дрогба: "Клопп нашел подход к Салаху, Моуриньо — нет"

Легенда "Челси" Дидье Дрогба признал, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп смог найти правильный подход к нападающему Мохамеду Салаху, в отличие от экс-наставника "синих" Жозе Моуриньо.

В свое время Моуриньо разочаровался в Салахе всего за полгода сотрудничества, причем в эти полгода Мохамед едва ли имел полноценные шансы проявить себя на "Стэмфорд Бридж".



Неудача в "Челси" только мотивировала игрока сборной Египта, который вернулся в Премьер-Лигу прошлым летом и принялся демонстрировать великолепный футбол. Дрогба признает, что Клоппу удалось сделать то, что не удалось Моуриньо.



"Он всегда был хорошим игроком. Все мы знали, что он способен на такие вещи, которые делает сейчас. Возможно, сейчас он просто работает с тренерами, которые наделяют его большей ответственностью".



Он, возможно, их главный игрок, то же самое и в сборной. Он был очень хорош в Италии, выступая за большой клуб, а теперь вернулся в Англию и выступает еще лучше. Он великолепен", — сообщил Дрогба The Sun.